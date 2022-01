Lens – OM : Compos probables, chaîne TV, stats… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens pour affronter le Racing Club à 21h à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lens aura lieu à 21h au Stade Bollaert. Le match sera retransmis sur Canal +Décalé

Le groupe marseillais

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Gerson, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu

Le groupe est presque au complet ! #Konrad absent comme annoncé par Sampa, comme Dieng et Gueye. Par contre les recrues #Bakambu et #Kolasinac sont là ! #RCLOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 21, 2022

Le groupe de Lens

Gardiens :

Leca, Farinez

Défenseurs :

Danso, Gradit, Louveau, Medina, Pereira, Wooh, Frankowski, Clauss

Milieux :

Berg, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Kakuta, Pereira Da Costa

Attaquants :

Baldé, Jean, Kalimuendo, Saïd, Sotoca.

Le onze probable

OM :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Lirola Guendouzi

Ünder Payet Gerson

Milik

Lens :

Farinez

Gradit, Danso, Medina

Clauss, Doukouré, Fofana (cap.), Frankowski

Kakuta, Kalimuendo, Saïd

Le Stade

Ce match doit se jouer au Stade Bollaert (Capacité : 38 223 places) mais qui sera restreint à 5000 spectateurs.

L’Arbitre de ce Lens – OM

La rencontre sera dirigée par Stéphanie Frappart. Elle sera assistée par Mikaël Berchebru et Brice Parinet Le Tellier. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Bastien Dechepy. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Aurélien Petit.

La Météo

Prévision météo à Lens à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 3°C / ressentie 3°C

– Vent : NNO 7 km/h

– Taux d’humidité : 94%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Lens – OM en L1

Victoires de l’OM : 38 Matchs nuls : 21 Victoires Lens : 36

Déclarations d’avant-match

« C’est très difficile. L’adversaire nous a posé beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de mal à contrôler le match. C’est une équipe très physique. On n’a pas su exploiter les bonnes situations. Pour moi, Lens était supérieur ce soir. On a eu du mal à sortir de la pression qu’ils nous ont imposée. On est une équipe jeune, alors qu’eux se connaissent très bien. Ils ont mérité de gagner ce match. Ils ont été meilleurs que nous » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)

« C’est une équipe qui a beaucoup évolué et intelligemment. Elle a proposé un jeu ouvert en début de saison, avec beaucoup de choses nouvelles dans l’animation offensive. Quand j’écoute les conférences de presse de l’entraîneur Jorge Sampaoli, il est toujours lucide et fait de bonnes analyses. On sent que c’est une équipe qui a resserré, qui évolue différemment désormais, notamment dans l’animation défensive. Ça explique que c’est désormais la meilleure défense de France. Elle n’a plus encaissé de but à l’extérieur depuis un bon moment (ndlr : l’OM reste sur 4 clean sheets à l’extérieur en Ligue 1, depuis un nul 1-1 contre Nice qui recevait à Troyes le 27 octobre). C’est très solide mais l’équipe a gardé sa qualité sur le plan offensif, avec des joueurs d’exception. Il est logique qu’ils soient là-haut. C’est une très belle équipe mais on va essayer de leur poser des problèmes comme à l’aller. » Franck Haise – Source : Conférence de presse (20/01/22)