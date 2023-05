Lens – OM : Danso est cash sur le but refusé de Sanchez

Kevin Danso, le défenseur du RC Lens, était présent en conférence de presse ce mercredi après-midi. Il est revenu sur l’action litigieuse avec Alexis Sanchez lors du match contre l’OM.

Lens s’est imposé samedi dernier contre l’Olympique de Marseille dans le choc de la 34e journée de Ligue 1 (2-1). Grâce à cette victoire les Sang et Or prennent deux points d’avance sur l’Olympique de Marseille et entrevoient désormais une qualification directe en Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, les Nordistes auraient pu être menés dès le début du match. Alexis Sanchez a ouvert le score après un léger contact avec le défenseur lensois Danso. Après avoir consulté la VAR, Clément Turpin annule le but marseillais.

Il y a faute, c’est clair pour moi et pour tout le monde

Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Danso s’est exprimé sur cette action litigieuse. La faute est indiscutable selon lui : « Oui bien sûr, c’est une faute, l’arbitre a décidé qu’il n’y avait d’abord pas faute. Il a regardé la situation au VAR et a directement dit faute. C’était clair pour moi, pour tout le monde. Il y a encore des discussions mais pour moi, il y avait faute, pour l’arbitre aussi. La discussion est finie pour moi. Sur cette situation, tu peux jouer en une touche. Marseille presse très fort mais je voulais mettre mon corps (en opposition) et jouer vers Brice (Samba, le gardien). Durant le match, si on jouait avec Brice, c’était ouvert pour nous parce que leur pressing, ça déséquilibre (leur équipe). J’ai essayé de faire ça mais il a fait faute et je n’ai pas pu jouer le ballon vers Brice. S’il n’avait pas fait faute, j’aurais pu jouer facilement vers Brice, et ça aurait ouvert (le jeu) pour nous. »