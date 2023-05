Lens – OM : L’étonnante réaction de Franck Haise sur la suspension de Payet

A deux jours de la réception du Stade de Reims lors de la 35e journée de Ligue 1, Franck Haise est revenu en conférence de presse sur la gifle de Dimitri Payet sur Yannick Cahuzac. Le coach du RC Lens ne souhaite pas de sanction pour le Réunionais.

Le week-end dernier, le RC Lens s’est imposé contre l’Olympique de Marseille (2-1). Un précieux succès qui permet aux Sang et Or de reprendre la main dans la course à la seconde place, qualificative directement pour la Ligue des Champions. En fin de match, une altercation a éclaté sur le bord du terrain. Si plusieurs joueurs lensois et marseillais se sont chauffés au bord de la pelouse, les images diffusées par Prime Vidéo montre Dimitri Payet giflé Yannick Cahuzac, l’entraîneur adjoint de Franck Haise. Ce dernier a d’ailleurs interpellé l’arbitre du match pour demander l’exclusion du Réunionnais : « Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c’est carton rouge ! Vous n’avez pas vu la claque ? »