L’OM se déplace à Lens ce dimanche 8 novembre à 20h45 pour la dixième journée de Ligue 1. Après la victoire à Leverkusen, les Marseillais retrouvent un Racing désireux de réagir : groupes officiels, absents, compositions probables, diffusion, météo et déclarations, voici la feuille de match.

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Quelle heure et quelle chaîne pour Lens–OM ?

Le coup d’envoi sera donné à 20h45, heure française, au stade Bollaert-Delelis. La rencontre est programmée sur Ligue 1+, à la télévision et en streaming pour les abonnés, conformément à la programmation officielle de la compétition.

Match : RC Lens – Olympique de Marseille .

. Compétition : Ligue 1, dixième journée.

Date : dimanche 8 novembre 2026.

Stade : Bollaert-Delelis, à Lens.

Diffusion : Ligue 1+.

Arbitre : Willy Delajod.

Bollaert et les supporters

Lens retrouve son public quatre jours après sa défaite contre Côme en Ligue des champions. Lors du point presse du 6 novembre, Yannick Cahuzac et Jonathan Gradit ont insisté sur l’importance de renouer avec les supporters, dont ils comprennent la déception. L’affluence attendue et le nombre de supporters marseillais présents ne sont pas confirmés dans les éléments réunis pour ce dossier. Aucun chiffre de remplissage ni de parcage n’est donc avancé à ce stade.

Quelle météo au coup d’envoi ?

Les prévisions de Météocity consultées ce dimanche annoncent environ 4 à 5 °C autour de 20h45, avec un ciel dégagé. Le vent devrait rester faible, autour de 7 à 8 km/h, sans précipitations prévues à proximité du coup d’envoi ; ces indications restent des prévisions.

Le groupe de l’OM : Harit revient, Emerson forfait

Amine Harit fait son retour parmi les 22 joueurs convoqués après son absence à Leverkusen. Sa présence dans le groupe ne garantit pas une titularisation, tandis qu’Emerson Palmieri reste forfait et laisse ouverte la possibilité de reconduire Ulisses Garcia à gauche. Faris Moumbagna n’est pas retenu, tout comme Derek Cornelius et Antoine Valero. Alexi Koum, Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi et Kamil Kamissoko figurent en revanche dans la liste communiquée.

Gardiens : De Lange , Gomis, Vermot.

, Gomis, Vermot. Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley , Garcia, Koum, Meïté, Weah.

Aguerd, Bezahaf, , Garcia, Koum, Meïté, Weah. Milieux : Abdelli, Angel Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi.

Abdelli, Angel Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi. Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Paixão.

À lire aussi : Les groupes officiels et les absents de Lens–OM ↗

Le groupe de Lens : cinq absents

Franjo Ivanović est absent après le choc à la tête subi contre Côme et l’application du protocole commotion. Odsonne Édouard, Abdallah Sima, Ismaëlo Ganiou et Maik Nawrocki manquent également à l’appel ; Moussa Diarra rejoint le groupe de 21 joueurs.

Gardiens : Gürtner, Gorgelin, Risser.

Gürtner, Gorgelin, Risser. Défenseurs : Aguilar, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Antonio.

Aguilar, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Antonio. Milieux : Bulatović, Titraoui, Haïdara, Cuisance.

Bulatović, Titraoui, Haïdara, Cuisance. Attaquants : Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Diarra, Mesloub.

Les onze probables, avant les compositions officielles

La projection FCM conserve la base utilisée à Leverkusen, avec Kondogbia aux côtés de Højbjerg. Nnadi reste une alternative pour son volume de course ; Harit retrouve le groupe, mais Abdelli demeure retenu derrière Gouiri dans cette hypothèse.

OM : projection FCM en 4-2-3-1

De Lange

Bezahaf – Egan-Riley – Aguerd – Garcia

Kondogbia (ou Nnadi) – Højbjerg

Weah – Abdelli – Paixão

Gouiri

Pour Lens, Flashscore envisage une organisation en 3-4-2-1, avec Hazard en pointe et Thauvin associé à Sotoca derrière lui. Cette proposition, distincte d’une annonce officielle de Cahuzac, ne comprend que des joueurs présents dans le groupe lensois.

Lens : projection publiée par Flashscore

Risser

Aguilar – Baidoo – Antonio

Abdulhamid – Bulatović – Cuisance – Udol

Thauvin – Sotoca

Hazard

À lire aussi : Notre projection des titulaires marseillais ↗

Willy Delajod au sifflet

Willy Delajod dirigera ce rendez-vous. L’arbitre retrouve Marseille après avoir déjà officié lors du déplacement à Monaco cette saison ; les informations sur sa désignation sont détaillées dans notre article consacré à l’arbitrage.

À lire aussi : Le dispositif arbitral de Lens–OM ↗

Genesio attend une réaction lensoise

Lors de sa conférence de presse du 7 novembre, retranscrite par RMC Sport, Bruno Genesio a demandé à son équipe de ne pas sous-estimer Lens. Le technicien refuse de considérer le revers européen adverse comme une garantie pour Marseille.

On a toujours de l’empathie pour le coach. Je sais ce qu’on peut ressentir dans ces moments-là. C’est une équipe blessée qu’on va affronter. On connaît les valeurs de Lens. On s’attend à une réaction de leur part. Il faudra qu’on soit prêts dès l’entame.

Cahuzac veut retrouver de la solidité

Dans sa conférence du 6 novembre publiée sur le site du RC Lens, Yannick Cahuzac a fixé une priorité : reconstruire une équipe plus compacte et moins vulnérable. Il souhaite que les échanges entre joueurs et staff permettent au groupe de repartir ensemble.

Ce qui est important est de revenir à l’essentiel.

Les cinq dernières confrontations en championnat

Sur ces cinq rencontres de Ligue 1, l’OM compte trois victoires et Lens deux. Ce relevé porte uniquement sur les matches officiels de championnat, sans inclure les rencontres amicales.

24 janvier 2026 : OM 3-1 Lens.

25 octobre 2025 : Lens 2-1 OM.

8 mars 2025 : OM 0-1 Lens.

23 novembre 2024 : Lens 1-3 OM.

28 avril 2024 : OM 2-1 Lens.

Deux dynamiques différentes avant Bollaert

Marseille vise un cinquième succès consécutif en Ligue 1 après ses victoires contre Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse. Jeudi, le but de Gouiri a également permis de battre Leverkusen 1-0 en Ligue Europa, avec une cage inviolée pour la deuxième rencontre de suite après Toulouse. Lens reste sur des défaites contre Lille en championnat puis Côme en Europe. Les Sang et Or avaient auparavant battu Troyes et le Paris FC en Ligue 1 : le contexte actuel ne résume donc pas l’ensemble de leur parcours.

Les rendez-vous FCM autour du match

Les liens des directs d’avant-match et de débrief restent à compléter dans ce brouillon. Les horaires précis doivent être associés aux vidéos FCM concernées avant d’être annoncés ici.