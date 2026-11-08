L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Lens (20h45) pour la 10e journée de Ligue 1. Bruno Genesio a convoqué 22 joueurs pour ce déplacement à Bollaert, avec le retour d’Amine Harit après son absence à Leverkusen. Emerson est toujours forfait, tandis que Faris Moumbagna reste écarté du groupe. Côté lensois, Yannick Cahuzac devra également composer avec plusieurs absences importantes.
Après sa victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1) jeudi soir, l’OM retrouve le championnat avec l’objectif d’enchaîner un cinquième succès consécutif en Ligue 1. Pour ce déplacement dans le Nord, Bruno Genesio récupère Amine Harit, absent lors de la rencontre européenne.
Comme pressenti après sa reprise de l’entraînement collectif samedi, le milieu offensif marocain retrouve le groupe. Sa titularisation reste toutefois incertaine.
Emerson absent, Moumbagna toujours écarté
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #RCLOM
Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce déplacement à Lens 💪 https://t.co/qPkUJEDjS7
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2026
La principale absence concerne Emerson Palmieri, toujours indisponible après avoir déjà manqué le déplacement à Leverkusen. Ulisses Garcia devrait être reconduit dans le couloir gauche.
Faris Moumbagna ne figure pas non plus parmi les joueurs convoqués. L’attaquant camerounais reste en dehors des choix de Genesio, tout comme Derek Cornelius (blessé) et Antoine Valero.
En revanche, les jeunes Alexi Koum, Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi et Kamil Kamissoko sont présents.
Le groupe de l’OM (22 joueurs) :
- Gardiens : De Lange, Gomis, Vermot.
- Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Garcia, Koum, Meïté, Weah.
- Milieux : Abdelli, Angel Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi.
- Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Paixão.
Lens privé de cinq joueurs, dont Ivanović
Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #RCLOM 📋
Voici le groupe convoqué par Yannick Cahuzac pour la réception de l’@OM_Officiel, demain (20h45), à Bollaert-Delelis.
#FiersDEtreLensois https://t.co/RDSxbxJ1sA
— Racing Club de Lens (@RCLens) November 7, 2026
Du côté du RC Lens, Yannick Cahuzac a retenu un groupe de 21 joueurs. Les Sang et Or devront notamment se passer de Franjo Ivanović, victime d’un choc à la tête lors de la lourde défaite contre Côme (1-9) mercredi en Ligue des champions.
L’attaquant est soumis au protocole commotion et ne pourra pas participer à la rencontre. Comme nous l’expliquions dans notre article sur son forfait, son absence prive Lens d’une solution offensive supplémentaire.
Odsonne Édouard, Abdallah Sima, Ismaëlo Ganiou et Maik Nawrocki sont également indisponibles. Le jeune Moussa Diarra intègre en revanche le groupe professionnel.
Le groupe du RC Lens (21 joueurs) :
- Gardiens : Gürtner, Gorgelin, Risser.
- Défenseurs : Aguilar, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Antonio.
- Milieux : Bulatović, Titraoui, Haïdara, Cuisance.
- Attaquants : Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Diarra, Mesloub.
Avant les autres rencontres de dimanche, Marseille occupe la sixième place avec 15 points, tandis que Lens est neuvième avec 13 unités.
Malgré les nombreuses absences lensoises, Bruno Genesio devra se méfier d’une équipe désireuse de réagir devant son public après son humiliation européenne. Retrouvez également notre présentation du RC Lens et de ses principaux dangers avant la rencontre.