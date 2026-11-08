L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Lens (20h45) pour la 10e journée de Ligue 1. Bruno Genesio a convoqué 22 joueurs pour ce déplacement à Bollaert, avec le retour d’Amine Harit après son absence à Leverkusen. Emerson est toujours forfait, tandis que Faris Moumbagna reste écarté du groupe. Côté lensois, Yannick Cahuzac devra également composer avec plusieurs absences importantes.

Après sa victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1) jeudi soir, l’OM retrouve le championnat avec l’objectif d’enchaîner un cinquième succès consécutif en Ligue 1. Pour ce déplacement dans le Nord, Bruno Genesio récupère Amine Harit, absent lors de la rencontre européenne.

Comme pressenti après sa reprise de l’entraînement collectif samedi↗, le milieu offensif marocain retrouve le groupe. Sa titularisation reste toutefois incertaine.

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