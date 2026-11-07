Le RC Lens devra composer sans Franjo Ivanović face à l’OM, dimanche à 20h45. L’attaquant a été touché à la tête lors du match contre Côme et suit un protocole commotion après des examens médicaux.

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À deux jours de la rencontre de la 10e journée de Ligue 1, le club artésien a officialisé l’absence de Franjo Ivanović. Le joueur avait été victime d’un contact de la tête avec le défenseur Marc-Oliver Kempf lors de la rencontre de Ligue des Champions disputée en milieu de semaine. Cette annonce intervient alors que Lens↗ reste sur deux lourdes défaites. Les Sang et Or ont d’abord perdu le derby face au LOSC (1-0), avant de s’incliner très largement contre Côme (1-9) à Bollaert.

Franjo Ivanović absent après un choc à la tête

Le choc s’est produit à la 19e minute de la rencontre face à Côme. Après cet incident, l’attaquant lensois a passé des examens qui ont conduit à la mise en place d’un protocole commotion. Le RC Lens↗ a confirmé que Franjo Ivanović ne serait pas suffisamment apte pour disputer le rendez-vous face à l’Olympique de Marseille. Le club a précisé la nature de la blessure et la conséquence immédiate pour le match de dimanche dans son communiqué.

Touché à la tête à la suite d’un choc sur un duel aérien au cours de la première période lors de Lens-Côme, Franjo Ivanović a subi des examens nécessitant la mise en place d’un protocole commotion. L’attaquant manquera Lens-OM, ce dimanche à 20h45.

Le RC Lens privé d’un attaquant contre l’OM

La rencontre entre Lens↗ et Marseille est programmée dimanche 8 novembre à 20h45, à Bollaert. Le forfait de Franjo Ivanović est donc acté pour ce choc de la 10e journée de Ligue 1. Le joueur avait été blessé en première période du match européen contre Côme. Aucun autre élément concernant la durée de son indisponibilité n’a été communiqué dans l’annonce du RC Lens.