Lens – OM : Haise met la pression sur les marseillais !

Avant le choc de samedi soir à Bollaert entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille qui pourrait être décisif dans la bataille pour la deuxième place, le technicien artésien, Franck Haise s’est montré très enthousiaste. Monaco contre Montpellier (0-4), les Nordistes comptent 8 points d’avance sur l’ASM et lorgnent désormais sur la deuxième place occupée par l’OM. Le choc de la 34e journée entre les deux équipes pourrait s’avérer décisif pour la deuxième place. En s’imposant ce mardi soir à Toulouse (1-0), Lens est revenu à un petit point de l’ OM au classement de la Ligue 1. Avec la nouvelle défaite decontre Montpellier (0-4), les Nordistes comptent 8 points d’avance sur l’ASM et lorgnent désormais sur la deuxième place occupée par l’OM. Le choc de la 34e journée entre les deux équipes pourrait s’avérer décisif pour la deuxième place.

Il faudra en faire un très gros pour les battre En cas de succès contre l’OM samedi, Lens serait le nouveau dauphin du Paris-Saint-Germain, de quoi enthousiasmer Franck Haise, l’entraîneur lensois : « C’est à nous de continuer sur ce chemin. Le match face à Marseille, c’est un match qui va être compliqué mais qui va aussi être très beau à jouer ». À quelques jours du match, le technicien artésien estime que la pression est sur l’OM : « Est-ce que c’est une finale? Non, pas du tout, a-t-il lâché un peu plus tôt au micro de Prime Vidéo. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d’aller chercher la première place. On est content d’être 3e avec 69 points. Si on peut faire un gros match, parce qu’il faudra en faire un très gros pour les battre, on ne va pas s’en priver »

🗣️ Franck Haise : « Nous on est content d’être 3e. » Le coach lensois met la pression sur l’@OM_Officiel 👀#TFCRCL pic.twitter.com/JIBayt5Zm1 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 2, 2023

Il faut que Paris perde deux fois, ça fait beaucoup — Di Meco

Malgré ce léger écart entre les deux équipes, Eric Di Meco ne croit pas aux chances de l’OM. « Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi), rappelle le consultant dans le Super Mocasto Show. L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup. Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru, poursuit l’ancien défenseur de l’OM. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer! »