Ligue 1 : OM, RC Lens, Deux façons de voir la fin de saison

L’Olympique de Marseille n’est plus qu’à 5 points du PSG après sa victoire face à Auxerre ce dimanche. Si les Marseillais croient au titre, c’est plus mitigé côté lensois.

Ce week-end de Ligue 1 a redonné de l’espoir aux Marseillais dans la course au titre ! Le PSG s’est incliné à domicile sur le score de 3-1 face à Lorient et a donc laissé l’OM revenir à 5 points de la première place à 5 journées de la fin de la saison. Ce mardi, le RC Lens a pris ses points contre Toulouse et n’est plus qu’à une longueur de l’OM et donc 6 points du PSG.

Pourtant, les visions sont totalement différentes dans les clubs concernant la course au titre pour la fin de la saison. Les Marseillais se sont montrés très motivés à cette idée à l’instar d’Alexis Sanchez qui en fin de match semblait galvanisé par les supporters et la possibilité d’aller chercher quelque chose.

Le RC Lens veut se concentrer sur le podium

Pour les Lensois, c’est bien plus modéré. Adrien Thomasson était en zone mixte après la victoire contre Toulouse. Il a tenu à rappeler que « l’objectif, c’est toujours de sécuriser le podium. Après, on verra ce qu’il peut se passer, il reste cinq matchs. On sait que le prochain match sera un tournant important mais encore une fois, rien ne sera joué après le match de samedi, a lancé le milieu de terrain. Elle (la première place, ndlr) n’est pas jouable pour moi. Paris est loin devant, ils ont leur destin entre leurs mains. Ils vont être champions, ce n’est pas un objectif. »

🔴🟡 Lens est focalisé sur l’objectif de sécuriser le podium.https://t.co/5jFav3JgsO — RMC Sport (@RMCsport) May 3, 2023

Il faut que Paris perde deux fois, ça fait beaucoup — Di Meco

Malgré ce léger écart entre les deux équipes, Eric Di Meco ne croit pas aux chances de l’OM. « Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi), rappelle le consultant dans le Super Mocasto Show. L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup. Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru, poursuit l’ancien défenseur de l’OM. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer! »