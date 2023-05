Lens-OM : Longoria ne digère pas l’arbitrage de Turpin (mais pas que !)

Après la défaite à Bollaert contre Lens (2-1), dans le choc de la 34e journée de Ligue 1, Pablo Longoria ne digère pas la décision de Clément Turpin d’annuler le but d’Alexis Sanchez en début de match.

24 heures après la défaite à Lens (2-1) le but refusé à Alexis Sanchez en début de match n’est toujours pas digéré dans les rangs marseillais. Selon nos informations de RMC Sport, le président de l’OM, Pablo Longoria a évoqué le sujet avec Clément Turpin après la rencontre. Le dirigeants marseillais a l’habitude de débriefer les matchs avec le cor arbitral dans le calme et si l’échange entre Longoria et l’arbitre n’a pas filtré, le dirigeant espagnol lui a fait part de son incompréhension sur le but refusé à Alexis Sanchez.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Guendouzi priorité de cet autre club anglais ?

Clément Turpin dans le viseur, Wilfried Bien agace

Si Clément Turpin est comme souvent en première ligne, l’OM en veut essentiellement aux arbitres vidéo. Le club a bien remarqué qu’il y avait, dans le VAR, Wilfried Bien. Cet arbitre français avait déjà fait parler de lui lors du match contre l’AS Monaco au Stade Vélodrome. Il n’avait pas jugé nécessaire que l’arbitre vienne voir les images d’une grosse faute de Maripan sur Kolasinac dans la surface de réparation en fin de rencontre. Au sein du club, on croit en l’intégrité des arbitres. Si personne ne veut tomber dans la paranoïa, les décisions arbitrales défavorables risquent de peser lourd en fin de saison. Malgré la grande frustration de la défaite à Lens, l’OM garde le sens de l’autocritique et estime que la performance d’ensemble des Marseillais aurait pu être bien meilleure.

OM – Lens : Djellit, Guy, Beye, Riolo… Consensus contre l’arbitrage de Turpin ! – https://t.co/Hboh5kdh11 pic.twitter.com/9hkODpriWo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 7, 2023

Ça aurait dû être sifflé sur le coup

Pour l’entraîneur du RC Lens, la faute est flagrante et ne souffre d’aucune discussion : « Quand il y a une poussette dans le dos après 5 minutes de jeu, déjà elle aurait dû être sifflée sur le coup. Après, j’étais derrière M. Turpin quand il a revu les images, je pense que c’était assez clair, il n’y avait pas d’ambiguïté sur la faute. »