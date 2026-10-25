Amine Gouiri conserve des statistiques honorables depuis le début de la saison, avec cinq buts et une passe décisive en dix apparitions. Mais l’attaquant de l’OM semble moins influent dans le jeu, un constat encore visible lors du déplacement à Graz.

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À la 67e minute, alors que Marseille cherchait encore↗ à faire la différence, le ballon est arrivé dans la surface adverse. Amine Gouiri a tenté de s’en saisir avant de percuter Igor Paixao, puis l’action s’est poursuivie loin de lui. L’international algérien n’a pas réagi alors que le brésilien est resté au sol après le contact entre les deux Marseillais.

Des chiffres toujours solides pour l’attaquant marseillais

Amine Gouiri↗ reste le meilleur buteur de l’effectif marseillais. L’ancien Rennais a inscrit cinq réalisations en dix apparitions et délivré une passe décisive, un bilan qui demeure favorable sur le plan statistique. Cette production ne reflète toutefois pas totalement son influence actuelle. Après une arrivée remarquée en janvier 2025, puis une saison dernière perturbée par les blessures, l’attaquant ne semble plus disposer du même rayonnement dans le jeu qu’auparavant.

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Le rôle de numéro 10 au cœur des attentes

Roberto De Zerbi avait expliqué que Gouiri↗ devait apprendre à « finir comme un 9 ». Mais le joueur n’arrive plus aujourd’hui à « jouer comme un 10 », selon le constat rapporté par le quotidien régional. Cette évolution met en avant la différence entre ses statistiques de buteur et sa participation à la construction offensive. Bruno Genesio partage cette attente autour de son ancien joueur : « À Angers, il a fait un match où il a participé au jeu en étant capable de marquer et d’ouvrir des espaces. Je pense qu’il doit encore être plus régulier dans ses performances. C’est à nous au staff d’insister là-dessus. » Le technicien connaît Amine Gouiri depuis ses débuts professionnels à Lyon, avant de l’accompagner au Stade rennais, où il a continué à développer son profil.