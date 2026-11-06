Amine Gouiri a permis à l’OM d’ouvrir le score sur la pelouse du Bayer Leverkusen, jeudi soir en Ligue Europa. L’international algérien a trouvé la lucarne adverse à la 77e minute grâce à une frappe enroulée, après avoir repiqué dans l’axe.

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L’OM a pris l’avantage à la BayArena au terme d’une action construite depuis le côté gauche. Trouvé dans cette zone, Amine Gouiri↗ s’est recentré alors que les Marseillais se présentaient en trois contre trois dans les 25 mètres du club allemand. L’ancien Rennais a finalement choisi de frapper, avec un tir enroulé qui a battu Mark Flekken.

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Gouiri inscrit le deuxième but de l’OM en Ligue Europa

On vous a dit bonjour ? https://t.co/0zgzFTUVbp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 6, 2026↗



Cette réalisation constitue le deuxième but inscrit par l’OM en Ligue Europa cette saison. Le premier avait été marqué par Keyliane Abdallah contre le Besiktas lors de la première journée de la compétition. Après ce but inscrit à la 77e minute, Bruno Genesio et ses joueurs devaient encore↗ tenir dix minutes pour espérer décrocher leur premier succès en C3. L’OM réalisait alors une belle prestation sur le terrain du Bayer Leverkusen, avec cet avantage obtenu dans le dernier quart d’heure.