Lens : Still prévient l’OM !

Le RC Lens se prépare pour un véritable test face à l’OM ce samedi soir (21h05) au Stade Vélodrome. À deux jours de cette affiche attendue, Will Still et Florian Sotoca se sont exprimés en conférence de presse, affichant leur ambition et leur combativité.

Alors que Lens doit faire face à de nombreux joueurs blessés et suspendus, le technicien lensois s’est exprimé sur la rencontre face aux hommes de Roberto De Zerbi. « Marseille est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles et elle s’est renforcée lors du mercato hivernal. On va au Vélodrome pour se battre et mettre le maximum d’intensité dans tout ce que l’on fait, avec l’objectif de prendre des points. » Une déclaration qui traduit l’état d’esprit des Sang et Or, prêts à défier un OM en pleine confiance.

A lire : Mercato OM : Une bonne nouvelle à venir grâce à Greenwood

On va au Vélodrome pour se battre et mettre le maximum d’intensité

De son côté, Florian Sotoca a embrassé ce statut d’outsider avec un discours plein de détermination. « C’est un super challenge. Ils font une belle saison avec un effectif solide. On va s’attacher à travailler ensemble, même si le défi est difficile. La position d’outsider peut nous convenir. Personne ne nous voyait perdre samedi dernier et personne ne nous voit gagner ce week-end, donc nous avons à cœur de montrer que tout est possible. Cette équipe est capable de tout. À nous de mettre les bons ingrédients. »

⏩⏩ Will Still, en conférence, a annoncé une équipe lensoise décimée avant le match contre l’OM : – Medina, Thomasson, Fulgini et Nzola sont suspendus – Satriano, Petric, Labeau-Lascary et Chavez sont blessés – Koffi, Ryan, Agbonifo et El Aynaoui sont incertains !… pic.twitter.com/d5utAIhfyh — Made_In_0M (@Made_In_0M) March 6, 2025



Cette confrontation entre Marseille et Lens s’annonce donc intense. L’OM, toujours en quête de points pour consolider sa deuxième place, pourra compter sur son public et sur ses recrues hivernales pour tenter d’imposer sa loi. Mais face à eux, les Lensois, avec leur mentalité combative, espèrent bien créer la surprise et repartir du Vélodrome avec un résultat positif. Rendez-vous samedi soir pour un duel sous haute tension entre deux équipes ambitieuses du championnat.