C’est de pire en pire pour Lens avant de jouer l’OM…

Le RC Lens s’apprête à affronter l’Olympique de Marseille ce samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans une dynamique inquiétante, les Sang et Or devront composer avec de nombreux absents pour ce déplacement périlleux au stade Vélodrome.

Le Racing Club de Lens traverse une période difficile avec une série de quatre défaites consécutives en championnat. Après s’être inclinés face à l’OGC Nice (2-0), le RC Strasbourg (2-0), le FC Nantes (3-1) et plus récemment contre Le Havre AC (3-4), les hommes de Will Still occupent désormais la 9e place de Ligue 1 avec 33 points. À l’approche de ce duel face à l’OM, la mission s’annonce d’autant plus ardue que l’entraîneur lensois doit composer avec une cascade de forfaits.

Un effectif décimé avant Marseille (7 forfaits, 4 suspendus et 3 incertitudes)

En plus des absents de longue date Denis Petric, Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary et Jhoanner Chávez, le RC Lens doit faire sans de nombreux éléments. Présent en conférence de presse ce jeudi 6 mars 2025, Will Still a confirmé que plusieurs cadres manqueront à l’appel face aux Marseillais. N’Zola, Medina, Thomasson et Fulgini sont tous suspendus pour cette rencontre, un coup dur pour le technicien belge qui voit son effectif considérablement amoindri. D’autres incertitudes pèsent également sur la présence de Agbonifo et El Aynaoui. Ces deux joueurs ont bien repris l’entraînement collectif, mais leur état physique demeure incertain. Une décision définitive sera prise à l’approche du match.

Koffi forfait, Ryan touché au genou encore incertain ?

Le poste de gardien de but est lui aussi touché par des pépins physiques. Si Hervé Koffi demeure forfait, Mathew Ryan devrait quant à lui être en mesure de tenir sa place face aux hommes de Roberto De Zerbi. L’entraîneur lensois a tenu à rassurer : « C’est Mat qui a le plus de chances de jouer. Il est frustré d’avoir pris quatre buts contre Le Havre, sur quatre frappes, mais il avait fait un match correct à Nantes. C’était plus compliqué le week-end dernier, mais on ne va pas tout remettre en question. »

Avec autant d’absences, le RC Lens risque de souffrir face à une équipe marseillaise qui reste solide à domicile. Un nouveau revers en terres phocéennes plongerait un peu plus les Sang et Or dans la crise. Will Still et ses hommes réussiront-ils à créer la surprise malgré ces nombreuses absences ? Réponse ce samedi sur la pelouse du Vélodrome.