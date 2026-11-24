Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Leonardo Balerdi pourrait manquer ses retrouvailles avec le PSG ce mercredi en Ligue des champions. Le défenseur de l’AS Roma souffre toujours de la cheville droite et sa présence à Paris reste très incertaine.

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Ancien capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi↗ avait l’occasion de retrouver le Parc des Princes sous les couleurs de l’AS Roma. Le club italien doit se déplacer à Paris ce mercredi à 21 heures, mais le défenseur argentin ne devrait pas prendre part à cette rencontre s’il n’est pas suffisamment rétabli.

Leonardo Balerdi toujours gêné à la cheville

Selon le Corriere dello Sport, Leonardo Balerdi↗ ressent encore des douleurs à la cheville droite. Le défenseur romain avait reçu un coup lors du match face à Parme, mais ses problèmes physiques ne seraient pas uniquement liés à cet incident. Sa présence dans le groupe de l’AS Roma pour le déplacement au Parc des Princes paraît donc peu probable. Même en cas de voyage avec ses coéquipiers, l’ancien Marseillais ne devrait pas débuter la rencontre de Ligue des champions.

Evan Ndicka attendu dans la défense romaine

En l’absence probable de Balerdi↗, Evan Ndicka devrait être titularisé dans la défense à trois de l’AS Roma. L’international ivoirien serait associé à Gianluca Mancini et Mario Hermoso face aux offensives parisiennes. Après six saisons passées à l’OM, Balerdi risque ainsi de manquer le rendez-vous qui devait lui permettre de retrouver le PSG et le public parisien avec son nouveau club.