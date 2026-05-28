Les 3 infos mercato OM de ce jeudi : révélations explosives, 55M€ pour Greenwood et Nice dit non à Lorenzi…

L’OM vit une nouvelle journée agitée entre tensions internes, mercato brûlant et dossier Lorenzi encore loin d’être réglé. Voici les trois infos principales à retenir autour du club marseillais.

OM : révélations explosives autour d’un proche de Benatia

Nouvelle polémique à l’OM. Selon Foot Mercato, une vingtaine de salariés ainsi que plusieurs joueurs auraient adressé un mail alarmant à la direction pour dénoncer les méthodes de Bob Tahri, proche de Medhi Benatia et figure importante du secteur performance.

Le courrier évoque un climat “toxique” à la Commanderie avec des accusations d’intimidation, humiliations et harcèlement. Plusieurs salariés auraient été poussés vers la sortie ces derniers mois.

Les tensions toucheraient également le vestiaire professionnel, certains joueurs reprochant à Tahri un “double discours” permanent. Dans un contexte déjà très tendu à Marseille, cette affaire serait prise “très au sérieux” par la direction.

Mercato OM : Greenwood vers un transfert à 55 M€ ?

Le départ de Mason Greenwood semble se préciser. Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma aurait fait de l’attaquant anglais sa priorité offensive pour cet été.

L’OM, qui doit vendre pour satisfaire la DNCG, espère récupérer environ 55 millions d’euros dans l’opération. Mais Manchester United possède encore 40 % des droits du joueur, ce qui limiterait la somme réellement encaissée par Marseille.

Le nouvel entraîneur romain Gian Piero Gasperini pousserait personnellement pour attirer Greenwood, déjà séduit par l’idée de rejoindre l’Italie et la Ligue des Champions.

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Mercato OM : Lorenzi tente de se libérer de Nice

Alors que Stéphane Richard a confirmé l’arrivée prochaine de Grégory Lorenzi à l’OM, le dossier reste compliqué. Selon Nice-Matin, l’ancien dirigeant brestois aurait signé un engagement avec l’OGC Nice, valable uniquement en cas de maintien du club en Ligue 1.

Convaincu par le projet marseillais, Lorenzi aurait déjà entamé des démarches via un avocat pour négocier une sortie. Nice, de son côté, envisagerait de réclamer des compensations financières si l’accord n’est pas respecté.

Le dossier devrait évoluer rapidement après le barrage retour entre Nice et Saint-Étienne vendredi.