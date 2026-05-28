Mercato OM : Lorenzi veut négocier, Nice reste déterminé…

Stéphane Richard, le futur président de l’OM a annoncé hier l’arrivée imminente du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. Mais l’ancien directeur sportif brestois aurait signé un engagement contractuel avec l’OGC Nice qui pourrait freiner son arrivée. Il tenterait de négocier une rupture de contrat via une lettre d’avocat.

Présent au siège de BFM Marseille Provence, le nouveau président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, a confirmé la nouvelle tant attendue : Grégory Lorenzi sera bien le prochain directeur sportif de l’OM. Une information qui a enflammé la toile mais qui a aussi été tempérée par Nice-Matin.

Un contrat paraphé pour valider son arrivée à Nice en cas de maintien

Selon le média azuréen et comme annoncé quelques jours auparavant, Grégory Lorenzi aurait paraphé un document, il y a plusieurs semaines, certifiant son arrivée à l’OGC Nice en tant que directeur sportif. Le papier précise, cependant, que l’ancien Brestois obtiendrait ce poste seulement en cas de maintien de Nice en Ligue 1.

Une condition qui reste en suspens après le match aller de barrage de relégation entre Saint-Etienne et Nice (0-0). Mais qui pourrait se concrétiser vendredi lors du barrage retour. En cas de relégation, l’accord deviendrait caduc et Lorenzi pourra aisément signer à l’OM.

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Grégory Lorenzi aurait contacté Nice par courrier d’avocat

Nice-Matin apporte une nouvelle information ce matin. En effet, convaincu à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi aurait contacté Nice via courrier d’avocat pour entamer des négociations de rupture de cet accord. Une réclamation restée, pour l’heure, lettre morte ou plutôt suspendue au résultat des Niçois vendredi soir.

Nice s’active et veut faire valoir ses droits

Alors que l’OM ne semble pas s’inquiéter de la situation et n’a pas échangé sur le sujet avec son homologue niçois, l’OGC Nice pourrait bientôt se manifester pour faire valoir ses droits dans ce dossier brûlant.

En parallèle, le club de la Côte d’Azur s’est mis en quête d’un directeur sportif. Selon l’Equipe, trois candidats seraient sur les tablettes de Nice. Il est question de Geoffrey Moncada (ex-Milan), David Wantier (Auxerre) et Bruno Cheyrou (ex-OL).

Malgré tout, l’OGC Nice est déterminé selon Nice-Matin à recevoir des dédommagements en compensation d’éventuel accord contractuel non respecté. Une situation qui devrait se décanter d’ici vendredi et le maintien ou non de l’OGC Nice.

Clarence Maillefaud