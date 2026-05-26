Les 3 infos mercato OM de ce mardi : Greenwood vers l’Italie ? la grosse réorganisation de Greenwood et Genesio hésite…

L’actualité de l’Olympique de Marseille s’accélère fortement en coulisses. Entre le dossier Mason Greenwood qui prend de l’ampleur en Italie, la vaste réorganisation lancée par Frank McCourt et la piste Bruno Genesio qui se confirme pour le banc marseillais, les prochains jours pourraient être décisifs pour l’avenir du club phocéen. Voici les trois grandes informations OM du jour.

Mercato OM : des contacts entre Mason Greenwood et la Roma ?

Le nom de Mason Greenwood continue d’alimenter les rumeurs du côté de l’Italie. Selon la presse transalpine, la AS Roma aurait fait de l’attaquant anglais l’une de ses grandes priorités pour le prochain mercato estival.

D’après les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, un accord oral aurait même déjà été trouvé entre le joueur et le club romain. Aucun échange officiel n’aurait encore eu lieu avec l’OM, mais les dirigeants italiens prépareraient activement leur offensive.

Fraîchement qualifiée pour la prochaine UEFA Champions League grâce à sa troisième place en Serie A, la Roma veut profiter de ce retour sur la scène européenne pour renforcer massivement son effectif. Le nouvel entraîneur Gian Piero Gasperini a d’ailleurs reconnu que cette qualification allait considérablement modifier les ambitions du club sur le marché des transferts.

Les propriétaires américains Dan et Ryan Friedkin seraient prêts à investir plus de 100 millions d’euros cet été afin de bâtir une équipe compétitive. Dans cette stratégie, Greenwood apparaît comme une cible majeure.

Sous contrat avec Marseille, l’international anglais sort d’une saison très remarquée en Ligue 1. Toujours selon la presse italienne, l’OM valoriserait son attaquant autour de 50 millions d’euros. Un montant important, mais que la Roma pourrait désormais envisager grâce aux revenus générés par la Ligue des champions.

Le média italien souligne également les bonnes relations entretenues entre les dirigeants marseillais et romains, notamment depuis certains dossiers communs récents. Parallèlement, la Roma étudie aussi plusieurs autres profils offensifs comme Antonio Nusa ou Crysencio Summerville.

Mercato OM : Frank McCourt lance une vaste réorganisation

L’été s’annonce particulièrement agité à la Commanderie. Après les départs annoncés de Pablo Longoria et Medhi Benatia, Frank McCourt prépare une profonde restructuration de l’organigramme marseillais.

Pour lancer cette nouvelle phase, Stéphane Richard doit officiellement devenir président de l’OM le 2 juillet prochain. En coulisses, le futur dirigeant travaillerait déjà sur les grandes orientations sportives et administratives du club.

La priorité concernait le poste de directeur sportif. Selon Foot Mercato, Marseille aurait trouvé un accord avec Grégory Lorenzi. L’ancien dirigeant du Stade Brestois 29 doit encore finaliser certains détails avant une éventuelle officialisation.

Concernant le secteur sportif, l’avenir de Habib Beye paraît de plus en plus incertain après une fin de saison décevante. Dans cette optique, le profil de Bruno Genesio prend de l’ampleur au sein de la direction olympienne.

La réorganisation ne se limite pas au terrain. Plusieurs changements sont aussi attendus dans les services internes du club. Certains cadres devraient être maintenus, notamment Titou Hasni, dont le travail au sein du centre de formation est très apprécié.

D’autres départs importants pourraient également intervenir, notamment dans les secteurs médical et sécuritaire, après une saison marquée par de nombreuses turbulences.

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Mercato OM : L’Équipe confirme la piste Bruno Genesio

Le dossier Bruno Genesio se précise du côté de Marseille. Après son départ du LOSC Lille, l’entraîneur français figure bien parmi les profils étudiés pour prendre la tête de l’équipe première olympienne.

Selon L’Équipe, les nouveaux dirigeants marseillais apprécient particulièrement son expérience de la Ligue 1, sa gestion des groupes et sa capacité à apporter de la stabilité dans un contexte souvent sous pression.

À 59 ans, Genesio sort pourtant d’une saison réussie avec Lille, conclue par une qualification directe en Ligue des champions. Son profil correspondrait au cahier des charges défini par la future direction sportive de l’OM.

Mais Marseille devra faire face à une concurrence importante. Toujours selon L’Équipe, l’ancien entraîneur de Olympique Lyonnais et du Stade Rennais FC disposerait également d’options à l’étranger, notamment en Arabie saoudite.

Le nom de Christophe Galtier reste aussi présent dans la short-list olympienne, même si sa situation contractuelle avec Neom complique fortement le dossier.

Des premiers échanges auraient déjà eu lieu entre Stéphane Richard et Bruno Genesio. Les discussions pourraient rapidement accélérer alors que Marseille cherche à stabiliser son projet sportif avant l’ouverture du mercato estival.