Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM. Au programme ce dimanche : La belle prestation d’Ulisses Garcia, les déclarations d’Højbjerg et le nouveau craquage de Laurent Nicollin

Garcia taille patron !

L’Olympique de Marseille s’est relancé hier face à Montpellier après sa déroute de la semaine passée en terre monégasque. Une nette victoire 5 – 1 à laquelle Ulisses Garcia n’est pas étranger, voici sa note et son appréciation.

Pour cet affrontement face aux Montpellierains, De Zerbi avait, comme à Monaco, une nouvelle fois décidé d’aligner le défenseur suisse dans l’axe gauche de la défense à trois. Une position dans laquelle l’ancien du Young Boys s’est montré plutôt à l’aise.

Bien que l’OM ait ouvert le score rapidement grâce à un penalty transformé par Greenwood, la première mi-temps ne restera pas dans les mémoires des supporters marseillais. La seconde période, en revanche, aura le mérite d’être plus animée, avec quatre buts marqués face à un Montpellier très faible, qui est tout de même parvenu à trouver le chemin des filets…

A lire aussi : 🔥 OM – MHSC (5-1) : Le débrief ! Large victoire, Greenwood solide !

La note de d’Ulisses Garcia : 7/10

Son appréciation

Titularisé dans l’axe gauche de la défense, le latéral international suisse s’est montré remuant d’entrée de jeu en obtenant un pénalty transformé par Greenwood (7ème). Il n’a ensuite pas baissé le pied avec de nombreux centres intéressants, dont un qui se transformera en passe décisive pour Jonathan Rowe (74e). Une activité offensive intense qui n’a pas empiété sur sa prestation défensive également solide. Une prestation complète et rassurante pour l’Helvète, qui enchaîne bien après sa solide performance de la semaine dernière contre Monaco. Une bonne forme qui pourrait bien inciter Roberto De Zerbi à lui accorder un rôle plus important dans cette dernière ligne droite de la saison…

Les notes des médias

Note de La Provence 7/10 Encore titularisé après sa prestation solide à Monaco, le Suisse a signé une nouvelle performance remarquable, notamment grâce à un apport offensif conséquent. Il permet de débloquer la situation en obtenant d’entrée le penalty, puis se mue en passeur décisif chirurgical pour Rowe (74). Note de Maxifoot 8/10 Un très bon match pour le défenseur suisse. Il a étonnement été très offensif malgré sa position dans l’axe gauche de la défense à trois, puisque c’est lui qui a obtenu le penalty marqué par Greenwood. Dans tous les bons coups dans son couloir, il se mue en passeur décisif pour Rowe sur le quatrième but. Costaud des deux côtés du terrain. Note de FootMercato 7/10 Décisif grâce à un joli débordement sur son côté, où il n’a rien lâché et a finalement obtenu le penalty. Il a ensuite tenu son rang et s’est permis plusieurs montées et même deux tirs dans ce match et quatre centres tentés. Avant de délivrer une belle passe décisive pour Rowe en fin de match. Défensivement, il n’y a pas grand-chose à dire sur son match.

Højbjerg (OM) : “Greenwood est un peu timide…”

Large vainqueur de Montpellier (5-1), l’Olympique de Marseille a affiché un visage séduisant, emmené notamment par un Mason Greenwood très inspiré. Buteur sur penalty et sur un joli centre en retrait de Murillo, l’Anglais a répondu présent. À l’issue du match, Pierre-Emile Højbjerg a salué la jolie performance et a également tenu à clarifier un peu la situation…

Auteur d’un match plein hier soir, Mason Greenwood semble retrouver son niveau de début de saison. Un niveau qu’il n’avait pas montré depuis un petit moment, ce qui semblait agacer quelques cadres de l’équipe, qui, selon quelques rumeurs, reprochaient à l’anglais un manque d’investissement. Au micro de Téléfoot hier, le Danois Pierre-Emile Højbjerg est venu apporter son soutien à l’ancien joueur de Manchester United.

“C’est à nous de lui montrer les bonnes valeurs.”

Interrogé par le journaliste Saber Desfarges, l’international danois a donc évoqué le caractère du jeune anglais tout en évoquant ce que les cadres de l’équipe devaient lui transmettre :

“Mason c’est vrai qu’il est un peu timide mais c’est à nous aussi de lui montrer les valeurs et la bonne direction et il va nous suivre. Il est là pour nous et surtout, nous, on est là pour lui et c’est ça qui est important.”

« Greenwood est un peu timide, mais il est là pour nous et nous sommes là pour lui », a déclaré Pierre-Emile Højbjerg à l’issue de la rencontre contre Montpellier. L’international danois a exprimé son soutien à son coéquipier, visé par quelques critiques notamment sur son… pic.twitter.com/9M63GBaqEK — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 20, 2025

a lire aussi : OM : Rabiot encore au niveau !

Le nouveau craquage de Laurent Nicollin !

Rien ne va plus du côté de Montpellier. En grande difficulté cette saison, le club héraultais a subi une lourde défaite face à l’Olympique de Marseille hier soir (5-1), dans un Vélodrome incandescent. Une soirée cauchemardesque de plus pour le club de la paillade, désormais plus que jamais menacé par la relégation. Face à cette nouvelle débâcle, le président, Laurent Nicollin a une nouvelle fois exprimé sa frustration, mais cette fois-ci d’une manière surprenante…

En effet, selon DAZN, le président du MHSC, Laurent Nicollin, aurait quitté le stade avant le quatrième but olympien. Un geste symbolique qui illustre le malaise du club montpelliérain dans cette saison compliquée.

Une relégation quasiment actée…

Après son énorme craquage au micro de DAZN la semaine dernière à Angers, le président du MHSC a donc une nouvelle fois exprimé son ras-le-bol ce samedi soir au Vélodrome en quittant l’enceinte du boulevard Michelet avant même la fin du match, et plus précisément le 4ème but des Phocéens.

❌ Selon les commentateurs de DAZN, le président montpelliérain Laurent Nicollin a quitté le Vélodrome en cours de match lors de la gifle reçue par le MHSC face à l’OM. Ce dernier serait parti avant le quatrième but olympien.https://t.co/FE55ouUdwf — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2025

Avec 12 points de retard sur le barragiste à quatre journées de la fin, le MHSC semble irrémédiablement voué à la relégation en Ligue 2. Une issue qui, sans être encore mathématiquement scellée, planait déjà depuis quelques mois sur un club en totale perdition cette saison.

a lire aussi : Garcia (OM) : “Le but ? C’est très dommage…”