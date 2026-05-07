Les 3 infos OM de ce jeudi : Aguerd et Traoré ne reviendront pas, confirmé pour Cornelius et les tensions continuent avec les joueurs…

L’Olympique de Marseille traverse une fin de saison particulièrement agitée entre blessures importantes, mercato déjà en mouvement et tensions grandissantes au sein du vestiaire. Ce jeudi, plusieurs informations majeures sont venues secouer l’actualité du club phocéen. Voici les trois infos OM à retenir aujourd’hui.

OM : communiqué médical pour Nayef Aguerd et Hamed Traoré !

L’Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel concernant l’état de santé de deux joueurs de son effectif : Nayef Aguerd et Hamed Traoré. Le club a confirmé avoir autorisé les deux joueurs à voyager afin de poursuivre leur prise en charge médicale à l’étranger.

Concernant Nayef Aguerd, le défenseur marocain va rejoindre le Maroc afin de poursuivre son protocole de rééducation en collaboration avec le staff médical de la sélection nationale marocaine. L’OM souhaite ainsi maintenir un suivi étroit du joueur dans cette dernière ligne droite de la saison.

De son côté, Hamed Traoré doit se rendre en Finlande pour consulter un spécialiste des pathologies des adducteurs. Le milieu offensif ivoirien devrait subir une intervention chirurgicale afin de régler définitivement ses problèmes physiques, qui perturbent sa saison depuis plusieurs semaines.

Dans son communiqué, le club marseillais a également affirmé rester en coordination permanente avec les différents staffs médicaux concernés tout en adressant ses encouragements aux joueurs actuellement en soins.

Mercato OM : ça se confirme pour Derek Cornelius !

Le retour de Derek Cornelius à l’Olympique de Marseille semble désormais de plus en plus probable. Prêté cette saison aux Rangers FC, le défenseur canadien ne devrait pas être conservé par le club écossais.

Pourtant, ses débuts en Écosse avaient été jugés encourageants. Mais une longue blessure l’a éloigné des terrains pendant près de cinq mois, freinant totalement son intégration. Au final, Derek Cornelius n’a disputé que sept rencontres de championnat sous le maillot des Rangers.

Selon la presse écossaise, les relations entre le joueur et le staff dirigé par Danny Rohl se seraient ensuite fortement dégradées. Le défenseur aurait notamment été mis à l’écart du groupe professionnel après son retour physique avec la sélection canadienne.

Plusieurs éléments laissent désormais penser qu’une séparation est inévitable. Toujours sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Derek Cornelius devrait donc revenir à Marseille cet été, même si son avenir à long terme au sein du club phocéen reste encore flou avant le prochain mercato.

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OM : grosse pression et tensions internes, les révélations de RMC !

Après la lourde défaite à Nantes (3-0), l’atmosphère reste extrêmement tendue à l’Olympique de Marseille. Le club a décidé d’imposer une mise au vert prolongée au groupe professionnel afin de tenter de remobiliser l’effectif avant les deux dernières journées de Ligue 1.

Selon les informations de RMC Sport, cette décision a été maintenue malgré plusieurs discussions internes visant à alléger le dispositif. Mais le comportement affiché par certains joueurs à l’entraînement n’aurait pas satisfait le staff olympien.

La séance de mercredi matin aurait même été particulièrement tendue. Habib Beye aurait écourté l’entraînement, agacé par le manque d’implication et certaines attitudes jugées trop relâchées.

Le cas de Mason Greenwood revient régulièrement dans les critiques autour du manque d’investissement observé récemment. Mais selon plusieurs sources proches du vestiaire, le problème concernerait une partie plus large du groupe, avec des joueurs déjà focalisés sur leur avenir personnel ou les prochaines échéances internationales.

Entre tensions internes, frustrations et démobilisation progressive, la fin de saison s’annonce particulièrement sous pression pour l’OM, qui joue encore une qualification européenne capitale pour son avenir sportif et financier.