Les 3 infos OM de ce jeudi : Bilal Nadir en Bundesliga, nouveau jeune du centre qui signe pro, le montant de transfert de Mason Greenwood…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 9 juillet.

Info 1 :Bilal Nadir en Bundesliga ?

Le milieu de terrain offensif marocain a quitté l’Olympique de Marseille libre le 30 juin dernier, et avait adressé un message plein d’émotion dédié à la ville de Marseille et à l’amour des supporters, qu’il a reçu dès son arrivée et tout au long de ses 5 années passées au club.

Un joueur au rendement frustrant…

Particulièrement apprécié par Roberto De Zerbi et son staff lors de leur passage à l’OM, Bilal Nadir avait su rendre cette confiance avec, notamment, son premier but en professionnel sous la tunique olympienne lors de la victoire 5-1 des Marseillais face au Havre, le 5 janvier 2025. Cette première réalisation venait récompenser des mois de travail et de courage, lui qui avait connu la pire blessure pour un sportif de haut niveau : une rupture des ligaments croisés en janvier 2024 face à Rennes, en Coupe de France…

S’il avait la confiance de l’entraîneur italien, Bilal Nadir peinait à convertir ses belles prestations en statistiques flamboyantes. Pouvant évoluer au milieu de terrain mais aussi en numéro 10 excentré, le joueur formé à l’OGC Nice a dû faire face à la concurrence d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg, deux joueurs quasiment indéboulonnables dans le système mis en place par Roberto De Zerbi.

Malgré des prestations encourageantes et des rentrées appréciées pour sa combativité sur le terrain, Bilal Nadir n’a cependant pas eu un rendement satisfaisant et a peu à peu disparu des plans de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye… Une des dernières images qui a capté l’attention sur la fin d’aventure de Bilal Nadir à l’OM est celle de son exclusion naïve face au FC Nantes, lors de la défaite de l’OM 0-2 au Vélodrome, le 4 janvier 2026. Un véritable tournant dans la saison marseillaise, avec des joueurs qui ont ensuite été dans l’incapacité de relever la tête…

Bilal Nadir convoité par deux clubs allemands…

Libre de s’engager où il le souhaite depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Bilal Nadir intéresse plusieurs clubs en Europe. Selon le média Fusseball Daten, relayé par FootMarseille, Stuttgart et de Francfort sont les deux principales écuries de Bundesliga séduites par le profil du milieu marocain. Sa situation contractuelle est vue comme une opportunité d’économiser les 10 à 15 M€ d’indemnités de transfert que l’OM aurait pu percevoir en le vendant.

Entre Stuttgart et Francfort, deux clubs habitués à jouer les rôles d’outsiders en Bundesliga, Bilal Nadir aurait l’opportunité de relancer sa carrière dans un championnat réputé pour offrir du temps de jeu aux jeunes talents et valoriser les profils techniques. Un nouveau championnat qui pourrait lui permettre de retrouver la confiance et la régularité qui lui ont parfois fait défaut sous le maillot marseillais.

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Info 2 : Nouveau contrat pro pour un jeune du centre…

Peu de temps après l’officialisation de la signature de Mathis Clément en professionnel, c’est le défenseur central Paolo Trigano, né le 4 janvier 2006, qui a paraphé son premier contrat avec l’OM, son club formateur.

Une génération performante…

Issu d’une génération très prometteuse formée au club, le jeune défenseur central vient s’inscrire dans la continuité du travail mené par le centre de formation. Son ascension, étape par étape, illustre la philosophie de patience prônée par la formation marseillaise pour accompagner ses meilleurs espoirs jusqu’au plus haut niveau. Le jeune défenseur central, capable également d’évoluer sur le flanc gauche de la défense, a gravi un à un les échelons du club avant de décrocher cette première consécration professionnelle.

Cette signature n’est pas isolée : elle récompense une génération qui s’est particulièrement illustrée ces dernières saisons, sacrée championne de France U17 en 2023 avant de remporter la Coupe Gambardella en 2024. Paolo Trigano fait partie de ces jeunes talents dont le parcours collectif a nourri les espoirs du club en matière de formation.

Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir été récompensé ce mercredi : Mathis Clément, autre défenseur issu de l’académie marseillaise, a lui aussi signé son premier contrat professionnel, également jusqu’en 2027.

𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗧𝗿𝗶𝗴𝗮𝗻𝗼 signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/MDtJ0KaImk pic.twitter.com/lTUsO6Z8ps — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2026

Un message clair envoyé au centre de formation…

En sécurisant l’avenir de Paolo Trigano, l’OM confirme sa volonté de miser sur la continuité et de valoriser son centre de formation, plutôt que de se reposer uniquement sur le marché des transferts. Une stratégie cohérente avec les récentes signatures de jeunes joueurs à la Commanderie, et qui envoie un signal positif à l’ensemble de l’académie marseillaise : le travail et la patience peuvent ouvrir les portes du plus haut niveau.

Reste désormais à savoir si Paolo Trigano parviendra à confirmer ce statut de professionnel par du temps de jeu concret avec le groupe pro, ou si ce contrat marquera avant tout une étape de plus dans un parcours encore à construire. Au-delà de son cas personnel, cette signature illustre une ligne de conduite assumée par la nouvelle direction marseillaise : miser sur l’identité locale et la formation plutôt que sur les paris financiers. Reste à voir si cette philosophie portera ses fruits sur le long terme, ou si l’appel du marché reprendra le dessus au prochain mercato.

Info 3 : Greenwood, un montant décevant ?

Il y a un an, l’OM faisait un pari que peu de grands clubs européens avaient osé tenter. Mason Greenwood débarquait à Marseille avec un bagage footballistique immense et un poids extra sportif tout aussi considérable. Son talent n’avait jamais été remis en cause, son image, elle, avait fermé bien des portes. Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient accepté d’assumer ce risque, convaincus que le terrain finirait par reprendre ses droits. Pour rendre l’opération possible, Marseille avait également accepté un montage inédit avec Manchester United. Les Red Devils conservaient d’abord 50 % de la valeur d’une future revente, un pourcentage ramené à 40 % après la qualification de l’OM en Ligue des champions au terme de la première saison de Roberto De Zerbi. Un compromis qui permettait au club marseillais de s’offrir un joueur hors de sa portée économique… mais qui conditionnait déjà la sortie.

Car c’est bien là que réside le paradoxe de ce dossier. Si Greenwood quitte Marseille pour 40, 50 ou même 55 millions d’euros, le chiffre impressionnera toujours davantage que ce qu’il laissera réellement dans les caisses olympiennes. Entre la part destinée à Manchester United, les mécanismes liés au transfert, l’intéressement négocié par le joueur, les commissions des différents intermédiaires et les reversements annexes évoqués autour du dossier, l’OM ne récoltera jamais une somme à la hauteur de la valeur sportive de son meilleur joueur. C’était inscrit dans le contrat dès le premier jour. Une frustration presque inévitable. Parce que Greenwood, sur le terrain, valait sans doute davantage que ce que Marseille pourra transformer en capacité d’investissement. L’OM aura probablement réussi son pari sportif… sans jamais pouvoir en toucher le véritable dividende financier.

Greenwood, une frustration inévitable ?

C’est toute l’ambivalence de cette histoire. Côté pile, l’OM va récupérer une somme qui, dans le contexte économique actuel, ne sera pas anodine. Les estimations évoquent un minimum d’une trentaine de millions d’euros nets après les différents reversements, de quoi offrir une marge de manœuvre bienvenue à un club contraint de vendre pour rééquilibrer ses comptes. Sportivement aussi, le pari aura été gagnant. Pendant deux saisons, Greenwood aura porté l’attaque marseillaise, empilé les statistiques et largement participé au retour de l’OM en Ligue des champions. Peu de recrues auront autant pesé en si peu de temps.

Mais côté face, le sentiment est tout autre. Les supporters verront partir le joueur le plus talentueux passé par Marseille depuis longtemps, avec l’impression qu’il s’en va avant même d’avoir atteint son plafond. Surtout, le montant du transfert laissera inévitablement un goût d’inachevé. Car si Mason Greenwood avait eu un parcours sans cette lourde parenthèse extra sportive, sa valeur marchande, à 24 ans et au regard de son niveau, aurait probablement flirté avec les 80 millions d’euros, voire davantage, dans un marché où les attaquants de ce profil sont devenus des denrées rares. Mais avec des “si” il ne serait jamais venu à l’OM ! L’OM n’est pas responsable de ce contexte, mais il en subit les conséquences. Reste alors une question, presque récurrente à Marseille : le club sait-il vraiment bien vendre ? Ou faut-il simplement accepter que certains dossiers, comme celui de Greenwood, étaient écrits d’avance, tant leur montage financier rendait impossible une plus-value à la hauteur du talent du joueur ? Entre les contraintes héritées du contrat et les réalités du marché, la réponse se situe sans doute quelque part entre les deux.