Les 3 infos OM de ce jeudi : confirmé pour Benatia, l’OM obligé de vendre avant le 30 juin ? Et Lorenzi bloqué ?

L’Olympique de Marseille traverse une période de forte instabilité entre restructuration interne, tensions financières et mouvements dans l’organigramme sportif. Plusieurs décisions majeures se dessinent à court terme, avec des conséquences importantes pour la direction et l’effectif. Voici les trois informations principales à retenir du jour concernant le club phocéen.

OM : Medhi Benatia vers un départ imminent

Selon RMC Sport, confirmant des informations de Fabrizio Romano, Medhi Benatia est la priorité d’Al-Ittihad pour occuper le poste de directeur du football. Le dirigeant de l’Olympique de Marseille est actuellement encore en fonction, mais son départ est attendu en juin à la fin de la saison.

Le Marocain avait déjà présenté sa démission en février dans un contexte interne tendu, avant de rester temporairement à la demande de la direction. Toujours selon RMC Sport, un accord de principe existerait avec le club saoudien, qui cherche à structurer son secteur sportif autour d’un profil expérimenté du haut niveau européen.

En parallèle, Al-Ittihad poursuit sa réorganisation après le départ annoncé de Ramon Planes. Le club souhaite s’appuyer sur des profils ayant une connaissance du football européen, dans un effectif déjà composé de joueurs passés par la Ligue 1.

Finances : la DNCG inquiète avant le 30 juin

La situation financière de l’Olympique de Marseille est jugée préoccupante à l’approche de la clôture de l’exercice au 30 juin, selon Foot Mercato. La DNCG examinerait avec attention les comptes prévisionnels du club après une saison sans qualification en UEFA Champions League.

L’absence de revenus liés à la Ligue des champions fragilise fortement le modèle économique du club, qui avait misé sur ces recettes pour équilibrer ses investissements récents. Plusieurs sources internes évoquent un contexte tendu, nécessitant des ajustements rapides.

Toujours selon Foot Mercato, l’OM préparerait un important dégraissage. Plusieurs joueurs seraient concernés par des départs potentiels afin de générer des liquidités, dans un contexte où les contraintes financières deviennent prioritaires sur le sportif.

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Mercato : un dossier Lorenzi déjà contesté

L’arrivée de Grégory Lorenzi comme futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille n’est pas encore actée et suscite déjà des tensions. D’après Nice-Matin, l’OGC Nice contesterait ce mouvement en raison d’un engagement préalable du dirigeant brestois.

Toujours selon le média régional, un document aurait été signé entre Lorenzi et Nice, sous réserve de maintien du club en Ligue 1. Le dirigeant aurait ensuite donné son accord à Marseille, ce qui pourrait entraîner un litige entre les différentes parties.

Ce dossier intervient dans un contexte de réorganisation globale à l’OM, où plusieurs changements structurels sont en cours. La gestion de cette situation pourrait devenir un premier test important pour la future direction sportive du club.