Les 3 infos OM de ce lundi : Greenwood calme le jeu, casse-tête au poste de gardien et le cas Pavard…

L’Olympique de Marseille enchaîne une actualité dense entre terrain, vestiaire et mercato. Entre prise de parole forte, incertitudes dans les buts et dossier chaud sur le marché des transferts, le club phocéen reste sous pression. Retour sur les trois informations marquantes du jour autour de l’OM.

Greenwood sort du silence et affiche son soutien à Habib Beye

Buteur sur penalty lors de la victoire de l’Olympique de Marseille au Havre, Mason Greenwood a surtout marqué les esprits après la rencontre. L’attaquant anglais a pris la parole dans un contexte de tensions et de rumeurs autour du vestiaire marseillais.

Au micro de Ligue 1+, il a tenu à défendre publiquement son entraîneur : « Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit en moi. » Une déclaration qui vise directement Habib Beye, alors que plusieurs rumeurs évoquaient des tensions internes ces dernières semaines.

Greenwood est également revenu sur sa condition physique, expliquant avoir joué diminué récemment après une blessure survenue face à Lille. Il assure désormais être revenu à 100 % et appelle le groupe à rester concentré jusqu’à la fin de saison, dans un contexte où la dynamique marseillaise reste irrégulière.

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Mercato OM : le poste de gardien devient un vrai casse-tête

Le chantier du gardien s’annonce crucial pour le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. L’avenir de Geronimo Rulli reste incertain, et la direction étudie déjà des solutions internes.

Parmi elles, le profil de Jeffrey de Lange est envisagé pour devenir numéro un. Mais selon les informations rapportées dans les éléments fournis, le gardien néerlandais ne serait pas totalement convaincu et attend des garanties sportives avant de s’engager dans ce rôle.

Cette situation complique la stratégie marseillaise, qui souhaite anticiper pour éviter une instabilité à un poste clé. L’OM explore donc plusieurs options afin d’aborder la préparation estivale avec une hiérarchie claire dans les buts.

Mercato OM : Pavard, un dossier relancé mais loin d’être acté

L’Olympique de Marseille aborde son mercato estival avec de nombreuses incertitudes, dont celle concernant Benjamin Pavard. Prêté cette saison, le défenseur français ne serait plus une priorité du club, qui hésite à lever son option d’achat estimée à 15 millions d’euros, dans un contexte de profonde réorganisation sportive.

Selon plusieurs informations relayées, le joueur devrait retourner à l’Inter Milan, qui ne compterait plus sur lui à long terme et l’aurait placé sur le marché.

Le journaliste Fabrizio Romano précise toutefois que le dossier pourrait évoluer avec les changements attendus à l’OM au niveau du staff et de la direction sportive. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise, même si des pistes existent déjà à l’étranger, notamment en Turquie et en Arabie saoudite selon la presse italienne comme La Gazzetta dello Sport.