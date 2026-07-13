Les 3 infos OM de ce lundi : premier match de la tournée estivale, Hamed Traoré, Quinten Timber sur le départ…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 13 juillet.

Info 1 : Premier match de préparation de l’OM cette semaine ! A quelle heure et comment regarder ?

L’Olympique de Marseille a officialisé les modalités de diffusion de son premier match de préparation de la saison 2026/2027. Les supporters pourront suivre la rencontre face au Yamoussoukro FC, programmée le vendredi 17 juillet à 20h, en direct sur les plateformes officielles du club.

L’OM dévoile le programme du premier rendez-vous du Summer Tour

L’Olympique de Marseille a communiqué les premiers détails de son Summer Tour 2026/2027. Premier rendez-vous de cette préparation estivale : une rencontre amicale face au Yamoussoukro FC, prévue le vendredi 17 juillet 2026 à 20h au stade Félix Houphouët-Boigny.

Ce match marquera le coup d’envoi de la campagne de préparation des Marseillais avant le début de la saison 2026/2027. Comme annoncé par le média officiel du club, cette affiche sera retransmise en direct pour permettre aux supporters de suivre les premiers pas de l’effectif durant l’été.

Une diffusion réservée aux abonnés OM et Twitch

Selon la communication officielle de l’OM, l’ensemble des rencontres du Summer Tour sera diffusé sur OM.fr et sur la chaîne Twitch officielle du club.

L’accès au direct sera réservé aux membres Peuple Bleu&Blanc Essential, Gold et Platinum, ainsi qu’aux abonnés (subs) de la chaîne Twitch officielle de l’OM.

Le club précise que cette offre de diffusion débutera dès ce premier match, le 17 juillet, permettant aux supporters abonnés de suivre l’intégralité de la préparation estivale.

Le programme connu pour l’ouverture du Summer Tour

Pour l’heure, l’OM a confirmé le premier rendez-vous de son Summer Tour :

Yamoussoukro FC – Olympique de Marseille

Vendredi 17 juillet 2026 à 20h

Stade Félix Houphouët-Boigny

Cette rencontre constituera la première sortie estivale des Olympiens avant les prochaines échéances de leur préparation.

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Info 2 : Il valide ce départ, “c’est un choix très intelligent…”

Alors que l’Olympique de Marseille s’active pour dégraisser son effectif cet été, Hamed Junior Traoré se dirige tout droit vers un retour en Serie A du côté du Genoa. Un choix approuvé par une figure historique du football ivoirien : Didier Zokora.

Une saison marseillaise à oublier…

Arrivé à l’été 2025 en provenance de Bournemouth sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, Hamed Junior Traoré n’aura pas eu le temps de laisser une trace durable sur la Canebière. Handicapé par plusieurs pépins physiques tout au long de l’exercice, l’international ivoirien de 26 ans n’a disputé que 19 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan famélique de 3 buts et 2 passes décisives. Un rendement largement insuffisant pour convaincre les dirigeants olympiens de miser sur lui à long terme, dans un club par ailleurs contraint de vendre massivement cet été pour assainir ses finances et éviter une sanction de l’UEFA.

Pourtant, l’ailier gauche avait débarqué avec un joli capital sympathie, fort d’une belle saison réalisée en prêt à l’AJ Auxerre l’exercice précédent. Mais entre blessures à répétition et temps de jeu limité, la mayonnaise n’a jamais vraiment pris à l’OM.

Retour en Italie…

Sans surprise, ce bilan décevant a précipité les discussions autour d’un départ. Selon les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et le Genoa CFC pour un prêt avec option d’achat supérieure à 8 millions d’euros. Une opération qui permettrait à l’OM de récupérer une bonne partie de son investissement initial, tout en se délestant d’un salaire conséquent.

🚨🔴🔵 Genoa have sealed all terms of the agreement with OM for Hamed Traoré. Loan move with €8m buy option clause and medical next week for former Bournemouth player. Done and sealed, as @footmercato @Santi_J_FM called. pic.twitter.com/QPrh0fHDAk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Pour Traoré, ce transfert a surtout des allures de retour aux sources. Formé et révélé en Italie du côté d’Empoli, avant de connaître ses meilleures années à Sassuolo puis à Naples, l’international ivoirien connaît parfaitement les exigences du championnat transalpin. Un environnement familier qui pourrait bien l’aider à relancer une carrière quelque peu ralentie ces dernières saisons entre l’Angleterre, la France et les pépins physiques.

Zokora valide son transfert…

L’ancien international ivoirien Didier Zokora, une des grandes figures des Éléphants des années 2000-2010, s’est montré résolument optimiste. Pour la légende du milieu de terrain, ce choix relève d’une véritable logique sportive : Traoré possède un vrai talent, mais lui manquait avant tout de continuité et de temps de jeu ces derniers mois, deux problèmes que ce retour en Serie A pourrait justement permettre de résoudre : ” Hamed Junior Traoré est un joueur pétri de talent, mais il a manqué de continuité et de temps de jeu ces derniers mois. Aller au Genoa, c’est un choix très intelligent… Sous la bonne direction, dans un club historique qui sait mettre en valeur les profils techniques, il peut redevenir le joueur frisson qu’on a connu”.

Zokora insiste également sur l’identité du club génois, qu’il juge parfaitement adapté au profil de Traoré : “Le Genoa est une équipe avec une grosse ferveur, un bloc solide qui a besoin de ce profil capable de faire la transition entre le milieu et l’attaque, de casser les lignes par le dribble ou la passe. Le système de prêt avec option d’achat lui enlève une certaine pression immédiate tout en lui offrant un défi excitant. S’il enchaîne les titularisations dès le début de la saison, il va très vite retrouver son rythme de croisière”. Un transfert qui semble donc satisfaire Didier Zokora qui voit l’arrivée d’Hamed Junior Traoré au Genoa d’un bon oeil.

Reste désormais à savoir si Traoré parviendra à retrouver, sous ses nouvelles couleurs génoises, la régularité qui lui a tant fait défaut sous le maillot marseillais. Une chose est sûre : loin de la pression immédiate d’un prêt sec, l’option d’achat lui offre un cadre plus serein pour se relancer, sans hypothéquer son avenir dès les premiers matchs.

Info 3 : Quinten Timber visé, une grosse plus-value attendue !

Beşiktaş envisagerait de revenir à la charge pour Quinten Timber. Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2026, le milieu néerlandais figurerait toujours parmi les priorités du club stambouliote pour renforcer son entrejeu.

Beşiktaş préparerait une offensive pour Quinten Timber

Le dossier pourrait s’animer dans les prochaines semaines. D’après Yeniasir.com, Beşiktaş souhaite relancer la piste menant à Quinten Timber. Le club d’Istanbul suivrait le milieu de terrain depuis plusieurs mois et aurait désormais obtenu l’accord de son staff technique pour avancer sur ce dossier.

Toujours selon le média turc, les dirigeants de Beşiktaş prépareraient un premier contact avec l’Olympique de Marseille afin d’étudier la faisabilité d’un transfert. Aucune offre officielle n’aurait toutefois été transmise à ce stade.

Capable d’évoluer devant la défense mais également dans un rôle plus offensif grâce à sa qualité de projection, Quinten Timber ferait partie des profils ciblés pour renforcer le milieu de terrain du club turc durant ce mercato estival.

Une plus-value importante en cas de départ de l’OM !

Selon Yeniasir.com, la situation économique de l’Olympique de Marseille pourrait inciter les dirigeants marseillais à étudier certaines offres durant ce mercato. Cette analyse émane du média turc et n’a pas été confirmée officiellement par le club.

Dans ce contexte, un éventuel transfert de Quinten Timber pourrait représenter une opération financière intéressante pour l’OM. Recruté lors du mercato hivernal 2026 en provenance de Feyenoord alors qu’il arrivait à six mois de la fin de son contrat, l’international néerlandais avait rejoint Marseille contre environ 4,5 millions d’euros.

Si les discussions venaient à s’ouvrir, Beşiktaş souhaiterait conclure l’opération à un montant jugé abordable. De son côté, l’OM pourrait espérer une indemnité avoisinant les 20 millions d’euros, ce qui représenterait une importante plus-value sur un joueur lié au club marseillais jusqu’en 2030.

À ce jour, aucun accord ni aucune négociation officielle n’ont été annoncés entre les deux clubs. L’intérêt de clubs de Premier League pourraient faire monter les enchères !