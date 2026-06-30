Les 3 infos OM de ce mardi : Genesio attendu dans moins d’une semaine, début de saison jeudi, une belle plus-value sur Egan Riley ?

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 30 juin.

Info 1 : l’Equipe confirme pour Bruno Genesio !

L’Olympique de Marseille a levé les derniers obstacles qui retardaient l’arrivée de Bruno Genesio. Selon les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé entre les deux parties pour un contrat de deux saisons, tandis que la résiliation du contrat de Habib Beye est désormais en cours.

Un accord trouvé entre l’OM et Bruno Genesio

L’incertitude qui entourait le futur banc de l’Olympique de Marseille semble toucher à sa fin. D’après les informations publiées par L’Équipe, Bruno Genesio est désormais d’accord pour s’engager avec l’OM pour une durée de deux ans. Une avancée majeure après plusieurs semaines de discussions et de négociations.

Le dossier avait pourtant connu plusieurs ralentissements. Début juin, les échanges entre les dirigeants marseillais et l’ancien entraîneur du LOSC étaient déjà très avancés, mais plusieurs éléments restaient à régler avant une officialisation. Parmi eux figurait notamment la situation du club devant l’UEFA.

Le 17 juin, l’instance européenne a finalement confirmé que l’OM ne serait pas exclu de la Ligue Europa. Le club a écopé d’une amende de 10 millions d’euros ainsi que d’une obligation de présenter une balance positive sur son mercato, une décision qui a permis de lever une partie des incertitudes entourant l’arrivée de Bruno Genesio.

Habib Beye vers un départ, reprise prévue le 6 juillet

Une fois ce contexte clarifié, il restait un dernier point contractuel à finaliser entre Bruno Genesio et les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, un accord définitif a été trouvé il y a quelques jours sur un contrat de deux saisons.

Le technicien devrait être accompagné de plusieurs membres de son staff habituel. Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos sont attendus comme adjoints, tandis que Nicolas Dehon occuperait le poste d’entraîneur des gardiens. Thomas Choinard, responsable de la performance qu’il avait déjà côtoyé au Stade Rennais, devrait également intégrer le nouvel encadrement marseillais.

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En parallèle, l’OM a lancé la procédure de résiliation du contrat de Habib Beye, nommé en février dernier et initialement lié au club jusqu’en juin 2027. Selon L’Équipe, cette résiliation n’est pas encore totalement finalisée, mais les dirigeants marseillais n’affichent pas d’inquiétude sur son aboutissement.

Sauf retournement de situation, Bruno Genesio est attendu à Marseille pour la reprise de l’entraînement fixée au 6 juillet. Son arrivée doit permettre à l’Olympique de Marseille de lancer officiellement un nouveau cycle sportif, alors que le club prépare sa prochaine campagne en Ligue 1 et en Ligue Europa, dans un contexte marqué par les contraintes imposées par l’UEFA.

Info 2 : la nouvelle saison commence jeudi ?

L’Olympique de Marseille s’apprête à ouvrir un été déterminant, mais la préparation de la saison 2025-2026 tarde encore à véritablement démarrer. Alors que le club a obtenu le feu vert des instances financières, plusieurs dossiers majeurs restent en attente, aussi bien sur le plan sportif qu’au niveau du mercato.

Une reprise imminente dans un contexte encore incertain

Après avoir passé les contrôles de l’UEFA et de la DNCG, l’OM peut désormais se concentrer sur sa préparation estivale. Le club marseillais, cinquième de Ligue 1 la saison dernière et qualifié pour la Ligue Europa, n’a pourtant encore engagé aucune transformation majeure de son effectif.

La reprise de l’entraînement est programmée en début de semaine prochaine. Elle sera suivie d’une tournée en Côte d’Ivoire avant un stage de préparation à Zeist, aux Pays-Bas. À quelques jours de ce retour au travail, plusieurs décisions structurantes restent toutefois attendues.

Le premier changement concerne le banc de touche. Habib Beye devrait prochainement quitter ses fonctions. Son contrat prévoyait une prolongation automatique en cas de qualification sur le podium, un objectif qui n’a finalement pas été atteint. Après plusieurs semaines d’attente, des discussions ont été engagées afin de parvenir à une séparation à l’amiable. Pour lui succéder, Bruno Genesio va signer pour 2 saisons selon l’Equipe.

En parallèle, la gouvernance évolue également. Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions de président le 2 juillet. Avant même son entrée en fonction, il a représenté le club devant les instances de contrôle de l’UEFA et de la DNCG. L’OM a écopé d’une amende au niveau européen ainsi que d’un encadrement de sa masse salariale en France, des décisions considérées comme relativement favorables dans le contexte financier actuel.

Un mercato encore figé autour du dossier Greenwood

Sur le plan du mercato OM, aucun mouvement n’a encore été officialisé. Les contraintes économiques du club, la masse salariale et les rémunérations de plusieurs joueurs compliquent les négociations et ralentissent le lancement du marché estival.

Le dossier de Mason Greenwood reste au centre des attentions. Une offre de 40 millions d’euros en provenance de l’AS Roma est évoquée. Toutefois, la clause prévoyant le versement de 40 % du montant de la plus-value à Manchester United réduit considérablement l’intérêt financier d’une telle opération pour l’OM.

Dans ce contexte, les dirigeants marseillais espèrent que ce dossier permettra enfin de débloquer le mercato de l’OM et d’engager les premiers ajustements de l’effectif. À quelques jours de la reprise, le club entre dans une période charnière où les décisions sportives, administratives et économiques devront rapidement se concrétiser afin de préparer la saison dans les meilleures conditions.

Info 3 :une belle plus value à venir avec ces intérêts anglais pour cette recrue 2025 ?

L’intérêt de West Ham pour CJ Egan-Riley pourrait ouvrir une opportunité intéressante à l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Recruté libre il y a un an, le défenseur anglais pourrait permettre au club marseillais de réaliser une plus-value intégrale en cas de transfert.

West Ham relance le dossier CJ Egan-Riley

Le nom de CJ Egan-Riley refait surface du côté de la Premier League. Selon les informations relayées par The Hard Tackle, West Ham suit de près la situation du défenseur central de l’OM et envisage de renforcer son secteur défensif durant ce mercato.

Arrivé libre à l’Olympique de Marseille après la fin de son contrat avec Burnley, le joueur de 23 ans n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire régulier. Malgré une saison précédente convaincante en Championship, son temps de jeu est resté limité sous les ordres de Roberto De Zerbi, ce qui alimente les spéculations autour d’un possible retour en Angleterre.

La concurrence est également présente sur ce dossier. Toujours selon la même source, Brighton suit aussi le profil de CJ Egan-Riley, même si le club anglais privilégierait actuellement d’autres pistes pour renforcer sa défense centrale.

Une opportunité économique pour l’OM

Pour l’OM, un départ de CJ Egan-Riley présenterait un intérêt financier évident. Recruté sans indemnité de transfert, le défenseur anglais représenterait une plus-value totale en cas de vente dès cet été. Dans un contexte où le club phocéen souhaite ajuster son effectif avant la nouvelle saison, une telle opération pourrait dégager des ressources supplémentaires pour financer d’autres recrutements.

Si aucun montant n’a été évoqué à ce stade par les différentes sources, West Ham a déjà démontré ces dernières années sa capacité à investir des sommes importantes pour renforcer sa charnière centrale. Le club londonien a notamment déboursé des montants conséquents pour des profils comme Jean-Clair Todibo, Max Kilman, Konstantinos Mavropanos, Nayef Aguerd ou encore Thilo Kehrer.