Les 3 infos OM de ce mardi : Richard a discuté avec ce coach ? Dortmund vise deux flops marseillais et Rowe revient sur la bagarre avec Rabiot…

L’Olympique de Marseille continue d’alimenter l’actualité en ce début de mercato estival. Entre la piste Bruno Genesio, l’intérêt du Borussia Dortmund pour deux anciens joueurs marseillais et les révélations de Jonathan Rowe sur sa bagarre avec Adrien Rabiot, la journée a été particulièrement animée autour du club phocéen. Voici les trois informations majeures à retenir concernant l’OM ce mardi.

Mercato OM : Stéphane Richard a échangé avec Bruno Genesio

L’avenir de Bruno Genesio reste flou du côté du LOSC Lille. En fin de contrat le 30 juin, l’entraîneur nordiste a rencontré lundi le président lillois Olivier Létang au Domaine de Luchin, sans qu’aucune décision officielle ne soit annoncée.

Malgré une qualification en Ligue des champions, plusieurs signes laissent penser à une séparation prochaine entre le LOSC et son coach : tour d’honneur avec le staff, émotion devant les supporters et absence de communication claire après la réunion de lundi.

Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille surveille attentivement le dossier. Selon les informations évoquées, le nouveau président marseillais Stéphane Richard aurait récemment échangé avec Bruno Genesio. Le technicien de 59 ans apprécierait l’intérêt olympien, même si les contraintes budgétaires de l’OM pourraient peser dans la réflexion.

Le profil de Genesio séduit en interne grâce à son expérience européenne et sa capacité à maintenir ses équipes dans le haut du classement. Son passage à Lille reste considéré comme positif, avec deux qualifications consécutives pour la Ligue des champions et une certaine stabilité sportive malgré la succession compliquée laissée par Paulo Fonseca.

En parallèle, plusieurs cadres du vestiaire lillois, dont Benjamin André, souhaiteraient encore voir leur entraîneur poursuivre l’aventure dans le Nord.

Mercato OM : Dortmund suit Ethan Nwaneri et Matt O’Riley

Le Borussia Dortmund prépare activement son mercato offensif et s’intéresse à deux joueurs passés récemment par Marseille : Ethan Nwaneri et Matt O’Riley.

Le départ annoncé de Julian Brandt pousse le club allemand à explorer plusieurs pistes pour reconstruire son secteur offensif.

Prêté par Arsenal FC lors de la seconde partie de saison, Ethan Nwaneri n’a jamais réellement trouvé sa place dans la rotation marseillaise malgré les attentes autour de son arrivée. À seulement 18 ans, le milieu offensif anglais conserve toutefois une belle cote sur le marché européen. Dortmund apprécierait particulièrement son potentiel de développement.

De son côté, Matt O’Riley n’a pas non plus convaincu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Revenu à Brighton & Hove Albion après un prêt mitigé à Marseille, l’international danois resterait néanmoins apprécié par les dirigeants du BVB. Sa valeur serait estimée entre 15 et 20 millions d’euros.

Ces deux dossiers illustrent une nouvelle fois l’attention portée par les grands clubs européens au marché marseillais, même lorsque certains joueurs n’ont pas totalement réussi leur passage à l’OM.

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OM : Jonathan Rowe revient sur son altercation avec Adrien Rabiot

Plusieurs mois après les faits, Jonathan Rowe est revenu sur son altercation avec Adrien Rabiot dans un entretien accordé à The Athletic.

L’incident était survenu après la défaite de l’OM face au Stade Rennais FC lors de la première journée de Ligue 1. Cet épisode avait profondément marqué le vestiaire marseillais et contribué à accentuer les tensions internes du début de saison.

Selon Jonathan Rowe, tout aurait commencé par une altercation avec Geronimo Rulli avant l’intervention d’Adrien Rabiot. L’ailier anglais affirme notamment que le staff marseillais n’aurait pas assisté à l’intégralité de la scène.

Il explique que Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia auraient surtout vu sa réaction, sans apercevoir le premier geste de Rabiot. Cette version des faits relance aujourd’hui les débats autour de la gestion du vestiaire olympien lors de cette période particulièrement tendue.

Cette altercation reste l’un des symboles des difficultés rencontrées par l’OM lors de ce début de saison mouvementé, marqué par des tensions sportives et une forte instabilité interne.