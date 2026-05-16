Les 3 infos OM de ce samedi : Un premier gros choix pour Lorenzi ? Et deux milieux de terrain visés ?

L’Olympique de Marseille vit déjà des heures décisives avant l’ouverture du mercato estival. Entre l’avenir incertain d’Habib Beye, les premières décisions attribuées à Grégory Lorenzi et les pistes offensives qui émergent, les dirigeants olympiens semblent préparer un été agité. Voici les trois grandes informations OM du jour à retenir.

Mercato OM : Grégory Lorenzi aurait déjà tranché pour Habib Beye

L’avenir d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille paraît de plus en plus compromis à l’approche du dernier match de la saison face à Rennes. Arrivé dans un contexte délicat pour tenter de relancer l’équipe olympienne, le technicien franco-sénégalais n’a pas réussi à inverser durablement la tendance.

Selon les informations de La Provence, un départ de l’ancien capitaine marseillais serait désormais envisagé en interne malgré une année de contrat restante. Son bilan reste jugé insuffisant avec 5 victoires, 1 nul et 5 défaites en 12 rencontres toutes compétitions confondues, sans oublier une élimination en Coupe de France qui a fragilisé sa position.

Au-delà des résultats, c’est surtout le contenu affiché par l’OM ces dernières semaines qui inquiète les dirigeants marseillais. Le jeu proposé a régulièrement été critiqué, alimentant les doutes autour de la capacité d’Habib Beye à porter le projet sportif la saison prochaine.

Toujours selon le quotidien provençal, Grégory Lorenzi, pressenti pour devenir le futur directeur sportif du club, ne serait « pas un très grand fan » du coach olympien. Une tendance qui renforcerait considérablement l’hypothèse d’un changement d’entraîneur cet été.

Malgré les nombreuses interrogations autour de son avenir, Habib Beye préfère rester concentré sur l’objectif immédiat : assurer une qualification européenne lors de l’ultime journée de Ligue 1 contre Rennes.

OM Mercato : Pablo Pagis dans le viseur marseillais

Auteur d’une saison remarquée avec le FC Lorient, Pablo Pagis suscite un intérêt grandissant à l’approche du mercato estival. L’attaquant de 23 ans pourrait quitter le club breton cet été après avoir franchi un cap important en Ligue 1.

D’après les informations du Télégramme, l’OM fait partie des clubs attentifs à sa situation. Rennes, Lens et le Paris FC suivraient également de près le dossier du joueur formé à Lorient.

Avec 10 buts et 5 passes décisives cette saison, Pablo Pagis s’est imposé comme l’une des révélations offensives du championnat. Son profil polyvalent, capable d’évoluer sur plusieurs postes en attaque, attire particulièrement les recruteurs marseillais qui souhaitent densifier leur secteur offensif.

Le joueur a lui-même laissé entendre qu’un départ pourrait intervenir rapidement. « C’est le moment », aurait-il confié récemment, affichant sa volonté de découvrir une compétition européenne dans les prochains mois.

Sous contrat jusqu’en 2027, Pablo Pagis pourrait néanmoins être transféré en cas d’offre importante. Le FC Lorient espérerait récupérer environ 15 millions d’euros dans cette opération.

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OM : un mercato offensif déjà en préparation

L’intérêt porté à Pablo Pagis confirme une tendance forte du côté marseillais : l’OM prépare activement un remaniement offensif pour la saison prochaine. Plusieurs mouvements pourraient intervenir cet été afin d’apporter davantage de profondeur et de percussion dans le secteur offensif olympien.

Les dirigeants phocéens souhaitent notamment miser sur des joueurs capables d’être immédiatement performants en Ligue 1 tout en conservant un potentiel de progression important. Dans cette optique, le profil de Pablo Pagis coche plusieurs critères recherchés par le club.

Sa mobilité, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et son efficacité devant le but font de lui une cible crédible pour renforcer l’effectif olympien. Reste désormais à savoir si l’OM décidera de passer concrètement à l’action dans ce dossier lors de l’ouverture officielle du mercato estival.