Mercato OM : énorme ménage annoncé cet été, plusieurs cadres vers un départ

L’été s’annonce bouillant du côté de l’OM. Après une saison marquée par les tensions internes, les résultats décevants et une profonde restructuration du club, l’effectif marseillais pourrait être totalement bouleversé dans les prochaines semaines.

Selon les informations de La Provence, plusieurs joueurs actuellement prêtés vont déjà quitter Marseille à l’issue de la saison. C’est notamment le cas de Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri, qui devraient tous regagner leurs clubs respectifs cet été.

Mais le chantier pourrait être encore beaucoup plus important.

Toujours selon La Provence, plusieurs cadres majeurs de l’effectif seraient susceptibles de quitter le club lors du prochain mercato. Les noms de Gerónimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang sont notamment évoqués.

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L’avenir de Greenwood très incertain

Le cas de Mason Greenwood reste également très incertain. Malgré certaines déclarations récentes laissant penser à une possible continuité, la tendance actuelle pencherait plutôt vers un départ de l’attaquant anglais, dont la relation avec le club se serait fortement détériorée ces derniers mois.

En parallèle, la situation financière du club pèserait lourd dans les décisions à venir. Toujours d’après La Provence, l’OM devra prochainement passer devant la DNCG et pourrait être contraint d’étudier sérieusement toute offre importante reçue pour ses joueurs.

Autrement dit, aucun élément de l’effectif ne serait réellement intouchable dans ce contexte économique délicat.

Avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi à la tête du secteur sportif et la future prise de fonction de Stéphane Richard, Marseille prépare clairement une profonde reconstruction après une saison qui a plongé le club dans une crise sportive et institutionnelle majeure.