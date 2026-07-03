Les 3 infos OM de ce vendredi : l’échange incroyable tenté autour d’Aguerd, le Genoa intéressé par Cornelius, Nasri valide le choix Genesio mais…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 3 juillet.

Info 1 : l’incroyable échange tenté par Marseille pour Nayef Aguerd

En quête de solutions pour renforcer son effectif malgré des moyens financiers limités, l’Olympique de Marseille continue d’explorer des montages créatifs sur le marché des transferts. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a tenté une opération originale autour de Nayef Aguerd, sans parvenir à ses fins.

Al-Sadd est passé à l’offensive

D’après Foot Mercato, Al-Sadd a récemment tenté de recruter Nayef Aguerd. Le club qatari s’est rapproché de l’OM afin d’étudier la faisabilité d’un transfert du défenseur marocain, considéré comme l’une des pistes défensives du mercato marseillais.

Mais les discussions se sont rapidement heurtées à un obstacle majeur : le prix du joueur. L’opération était estimée à environ 15 millions d’euros, une somme que les dirigeants olympiens ne pouvaient pas investir dans le contexte financier actuel du club.

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L’OM a imaginé un échange

Face à cette impasse, Marseille aurait tenté de trouver une alternative. Toujours selon Foot Mercato, les dirigeants olympiens auraient proposé un échange incluant Mohamed Camara, accompagné d’une compensation financière, afin de convaincre Al-Sadd de céder Nayef Aguerd.

Une formule qui aurait permis à l’OM de limiter son investissement immédiat tout en récupérant un milieu de terrain expérimenté, capable d’apporter de solides garanties à Bruno Genesio.

Un mercato sous haute contrainte

Cette tentative illustre parfaitement la nouvelle stratégie marseillaise. Encadré par la DNCG et sous la pression du fair-play financier de l’UEFA, l’OM privilégie désormais les montages financiers innovants, les échanges de joueurs et les opportunités de marché plutôt que les transferts coûteux.

Pour l’heure, aucune avancée concrète n’a été enregistrée dans ce dossier. Mais cet épisode confirme que les dirigeants olympiens multiplient les pistes pour renforcer l’effectif malgré une marge de manœuvre très réduite. D’autres négociations de ce type pourraient ainsi voir le jour au cours des prochaines semaines, alors que Marseille cherche à bâtir une équipe compétitive sans déséquilibrer ses finances.

Info 2 : Le Genoa vise cet international marseillais !

Le mercato estival continue d’animer l’actualité de l’OM. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Genoa s’intéresse au défenseur Derek Cornelius, actuellement engagé avec le Canada à la Coupe du monde des clubs.

Le Genoa cible Derek Cornelius pour renforcer sa défense

Le Genoa poursuit son travail de renforcement en vue de la prochaine saison. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le club italien, désormais entraîné par Daniele De Rossi, souhaite recruter un défenseur central supplémentaire et a inscrit Derek Cornelius sur sa liste de profils suivis.

Le défenseur de l’OM, né en 1997, figure parmi les options étudiées par la direction des Rossoblu. Aucune offre officielle ni accord entre les différentes parties n’a toutefois été annoncé à ce stade. L’intérêt évoqué par Gianluca Di Marzio intervient alors que le club italien a déjà entretenu des relations régulières avec l’OM sur le marché des transferts ces dernières années.

Il @GenoaCFC pensa a Derek Cornelius, difensore del Marsigliahttps://t.co/923wLjMtZP — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2026

Un défenseur sous contrat avec l’OM et actuellement avec le Canada

Au moment où son avenir alimente les premières discussions du mercato, Derek Cornelius est mobilisé avec la sélection du Canada, engagée dans une compétition internationale. Son dossier pourrait donc évoluer une fois son parcours avec la sélection terminé.

La saison dernière, le défenseur central a évolué en prêt aux Rangers FC. Sous les couleurs du club écossais, il n’a disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues. L’option d’achat n’a logiquement pas été levée et le défenseur fera son retour à Marseille après la Coupe du Monde…

L’intérêt du Genoa confirme que le profil de Derek Cornelius continue d’attirer plusieurs clubs européens. Pour l’OM, ce dossier pourrait s’inscrire dans les mouvements attendus durant le mercato OM, alors que le club marseillais poursuit la construction de son effectif en vue de la prochaine saison. À ce stade, les informations disponibles se limitent à l’intérêt révélé par Gianluca Di Marzio, sans qu’une négociation avancée ou un accord n’ait été confirmé par les clubs concernés.

Info 3 : Samir Nasri valide mais annonce que “Genesio va devoir faire un petit miracle…”

L’Olympique de Marseille a officiellement tourné une nouvelle page en confiant les rênes de son équipe première à Bruno Genesio. Un choix qui fait déjà réagir dans le paysage footballistique français, notamment du côté des anciens de la maison marseillaise. Parmi eux, Samir Nasri s’est montré particulièrement favorable à la nomination de l’ancien entraîneur de Lille, Lyon et Rennes.

Un choix validé…

Invité à s’exprimer sur Canal+, l’ancien international français n’a pas caché son approbation concernant cette arrivée. « C’est un choix que j’approuve », a déclaré Nasri, estimant que Bruno Genesio possède l’expérience et les qualités nécessaires pour relever le défi olympien. Selon lui, le technicien de 59 ans a largement démontré sa valeur en Ligue 1 au fil de ses différentes expériences sur les bancs français.

Nasri voit notamment en Genesio un entraîneur capable d’apporter davantage de sérénité à un club régulièrement secoué par l’instabilité sportive et institutionnelle. « Quelqu’un qui, je l’espère, va pouvoir apporter un peu de sérénité et de calme », a-t-il expliqué, tout en soulignant le caractère parfois discret mais efficace du technicien rhodanien.

Il a également insisté sur une qualité qu’il juge essentielle dans le contexte actuel de l’OM : la capacité de Genesio à obtenir des résultats malgré des moyens limités. L’ancien Marseillais estime que le nouvel entraîneur a souvent réussi à construire des équipes compétitives avec des effectifs remaniés ou des ressources restreintes.

Une mission pas évidente…

Toutefois, l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City reste conscient de l’ampleur de la tâche qui attend le nouveau coach marseillais. Entre les contraintes financières, l’encadrement des dépenses et la nécessité de reconstruire un effectif compétitif, Nasri n’hésite pas à parler de « miracle ». « Compte tenu des sanctions financières à l’encontre de l’OM, il va devoir faire un petit miracle », a-t-il lancé avec une pointe d’humour, avant de lui souhaiter « bonne chance ».

Si certains observateurs avaient imaginé voir Samir Nasri intégrer le staff de Bruno Genesio à Marseille, l’intéressé a récemment démenti cette possibilité, assurant qu’aucune discussion n’avait eu lieu avec le nouvel entraîneur concernant une éventuelle collaboration.

Cette prise de position vient ainsi confirmer que la nomination de Bruno Genesio bénéficie d’un accueil plutôt favorable parmi plusieurs figures proches du club. Reste désormais au nouvel homme fort de l’OM à convertir cette confiance en résultats sur le terrain, alors que les attentes des supporters marseillais n’ont jamais faibli.