Les 3 infos OM de ce vendredi : recrutement des jeunes, Nakamura, et la gestion des salaires de Longoria et Benatia…

Le premier renfort est Kelian Magangu, milieu de terrain en provenance de l’US Torcy Paris Vallée de la Marne. Le club francilien a salué son parcours dans un communiqué, se félicitant de voir l’un de ses jeunes talents rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux du football français.

Le second arrivant est Milan-Sandro Cheval, gardien de but de 17 ans transféré du SM Caen. La saison dernière, il s’est illustré en National U19 avec 24 matchs disputés, 9 clean sheets et 40 buts encaissés. Il évoluera dans un premier temps avec les U19 olympiens.

🚨 Le club phocéen a recruté plusieurs jeunes éléments depuis un mois. Deux nouvelles signatures ont été officialisées ces dernières heures. #TeamOM ➡️ Lire l’article : https://t.co/UHcYwRPpas — Foot Marseille (@FootMarseille) July 23, 2026

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Une politique de jeunesse assumée…

Ces deux signatures ne doivent rien au hasard. Elles s’inscrivent dans une ligne clairement tracée par le président Stéphane Richard depuis son arrivée à la tête du club début juillet. Dès sa prise de fonction, marquée aussi par le naming du stade Vélodrome pour sept ans, le nouveau dirigeant a posé la modernisation des infrastructures d’entraînement comme une pierre angulaire de son projet pour relancer la formation marseillaise. Stéphane Richard a été clair sur un point : la Commanderie ne sera pas abandonnée, mais elle n’est plus adaptée pour accueillir à la fois l’équipe professionnelle et le centre de formation. Le président marseillais a donc pour objectif de créer un nouveau centre d’entraînement, un chantier d’ampleur puisqu’il évoque un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros, même si aucun site ni calendrier précis n’ont encore filtré.

Cette ambition traduit une volonté affichée de faire de la formation un pilier du nouveau modèle marseillais. Richard a lui-même insisté sur l’importance de ce projet pour bâtir un club où la formation occuperait une place centrale, avec l’objectif de doter l’OM d’un complexe capable de répondre aux standards des plus grands clubs européens. Sur le plan sportif, cette philosophie se traduit déjà concrètement : début juillet, le latéral droit Kelyann Bezahaf avait signé son premier contrat professionnel avec l’OM, avant de faire ses grands débuts avec le groupe pro. Un défenseur formé au club a également été prolongé le même mois, confirmant la volonté du club de sécuriser ses jeunes pousses plutôt que de les voir filer ailleurs.

Reste que ce virage vers la jeunesse intervient dans un contexte financier contraint : sanctionné par l’UEFA et la DNCG, l’OM doit surveiller ses dépenses cette saison, ce qui rend d’autant plus stratégique l’investissement dans son centre de formation, un vivier moins coûteux que le marché des transferts pour renforcer l’effectif à moyen terme. Cet été marseillais rime donc clairement avec formation, pendant que le recrutement côté équipe première se fait toujours attendre.

Info 2 : Un milieu offensif présent au Mondial dans le viseur !

L’ OM s’intéresse au profil de Keito Nakamura, selon les informations de La Provence. L’ailier japonais du Stade de Reims dispose d’un bon de sortie, une situation qui pourrait faciliter un transfert cet été si les conditions financières sont réunies. Le dossier reste toutefois à un stade préliminaire, alors que le club marseillais poursuit sa réflexion pour renforcer son secteur offensif.

L’OM se renseigne sur Keito Nakamura

Après plusieurs mouvements dans le sens des départs, le mercato de l’OM commence progressivement à s’animer dans le sens des arrivées. D’après La Provence, le club olympien a pris des renseignements sur Keito Nakamura, ailier du Stade de Reims, afin d’évaluer la faisabilité d’une éventuelle opération.

À 25 ans, l’international japonais présente un profil offensif capable d’évoluer sur les ailes. Cette piste intervient dans un contexte où le secteur offensif marseillais doit être renforcé après les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, respectivement partis à Fenerbahçe et au Deportivo La Corogne.

À ce stade, aucune offre n’a été évoquée. Les informations disponibles indiquent uniquement que l’OM s’est renseigné sur la situation du joueur.

Une saison réussie avec Reims et un Mondial convaincant

Keito Nakamura reste sur une saison aboutie avec le Stade de Reims. L’ailier japonais a inscrit 14 buts en Ligue 2, confirmant son importance dans le dispositif champenois.

L’attaquant a également participé à la Coupe du monde 2026 avec le Japon. International à 29 reprises pour 11 buts, il a été titularisé à quatre reprises durant la compétition et a trouvé le chemin des filets face aux Pays-Bas lors de la phase de groupes.

Des performances qui contribuent à maintenir sa cote sur le marché des transferts, alors que plusieurs clubs suivent son évolution.

Un bon de sortie, mais un dossier qui dépendra du prix

Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en 2028, Keito Nakamura disposerait d’un bon de sortie. Selon La Provence, son transfert pourrait être valorisé autour de 15 millions d’euros.

Le club rémois avait investi 12 millions d’euros pour le recruter en provenance du LASK, en Autriche, lors de l’été 2023. Cette valorisation représente un élément important dans un dossier qui pourrait s’avérer complexe pour les finances marseillaises.

Le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour, a confirmé que le joueur pouvait quitter le club si toutes les parties trouvaient un accord. « On a un accord moral avec lui, il a un bon de sortie mais encore faut-il que le joueur soit satisfait et que le Stade de Reims s’y retrouve aussi », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Union.

Une piste à suivre pour l’OM

L’intérêt de l’OM pour Keito Nakamura s’inscrit dans la recherche de solutions offensives pour la saison à venir. Le profil de l’international japonais correspond à un joueur expérimenté, habitué au football français et capable d’apporter de la percussion sur les côtés.

Pour autant, le dossier reste conditionné à plusieurs paramètres, notamment le coût d’un éventuel transfert. Avec une estimation d’environ 15 millions d’euros, le Stade de Reims ne compte pas brader son joueur, même si un accord de principe existe concernant son départ.

En l’état, Keito Nakamura figure parmi les profils étudiés par la direction marseillaise. Reste désormais à savoir si cet intérêt se traduira par une offensive concrète dans les prochaines semaines.

Info 3 : La gestion des salaires de l’ancienne direction dénoncée…

L’Olympique de Marseille doit composer avec un héritage financier lourd pour ce mercato estival. Entre une masse salariale jugée disproportionnée par rapport au niveau réel de certains joueurs et des investissements colossaux qui n’ont pas toujours porté leurs fruits sportivement, le bilan de l’ère Pablo Longoria interroge. Deux constats, révélés respectivement par La Provence et L’Équipe, viennent éclairer l’ampleur du chantier qui attend la nouvelle direction.

Des salaires “OM” déconnectés du marché

Un agent ayant régulièrement négocié avec le club phocéen n’a pas mâché ses mots dans La Provence, pointant une politique salariale calquée sur celle de clubs bien plus huppés. Il cite notamment les cas de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg, dont les rémunérations auraient été alignées sur les standards pratiqués respectivement à l’Atlético Madrid et à Tottenham. Une formule résume ce constat : “On a peut-être vu trop grand.”

Les premiers départs de l’été, ceux de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré, qui émargeaient tous à plus de 300 000€ bruts mensuels, représenteraient déjà une économie annuelle avoisinant les 15M d’euros. Un premier pas insuffisant néanmoins, la masse salariale du club restant supérieure à 100M d’euros. Plusieurs gros contrats demeurent sur la sellette : Højbjerg, Kondogbia, Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Igor Paixão, Facundo Medina, Quinten Timber ou encore Gerónimo Rulli.

278M€ dépensés en trois mercatos, pour une seule qualification en C1

Ce constat sur les salaires fait écho à un autre chiffre révélé par L’Équipe : l’OM a dépensé 278,2 millions d’euros lors de ses trois derniers mercatos d’été, sans que ces investissements se traduisent systématiquement par des résultats à la hauteur. Sur cette période, le club n’a atteint qu’une seule fois son objectif de qualification en Ligue des Champions, lors de la saison 2024-2025, terminée à la deuxième place de Ligue 1 après l’arrivée de renforts majeurs comme Greenwood, Højbjerg ou Rabiot.

Le quotidien sportif rappelle à titre de comparaison que l’OM a parfois obtenu de meilleurs résultats avec des moyens bien plus limités : quatre recrues pour moins de 3M d’euros en 2012, année d’une deuxième place en Ligue 1, ou encore les seules arrivées de Valentin Rongier et Dario Benedetto pour environ 27M d’euros lors de la saison 2019-2020, marquée par une deuxième place au moment de l’arrêt du championnat sous André Villas-Boas.Entre une grille salariale à revoir de fond en comble et des dépenses XXL qui n’ont pas toujours été synonymes de réussite sportive, le nouveau trio de tête, Genesio, Richard et Lorenzi, doit désormais réinventer un modèle plus maîtrisé. Reste à savoir si cette rigueur imposée par les circonstances financières permettra à l’OM de renouer avec la régularité européenne, ou si elle viendra au contraire limiter ses ambitions sportives dans les saisons à venir.

Entre une grille salariale à revoir de fond en comble et des dépenses XXL qui n’ont pas toujours été synonymes de réussite sportive, le nouveau trio de tête, Genesio, Richard et Lorenzi, doit désormais réinventer un modèle plus maîtrisé. Reste à savoir si cette rigueur imposée par les circonstances financières permettra à l’OM de renouer avec la régularité européenne, ou si elle viendra au contraire limiter ses ambitions sportives dans les saisons à venir.