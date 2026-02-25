Grosse claque financière, un très jeune de talent visé, Pavard courtisé… Les 3 infos OM du 25/02/2026

1 – Mercato OM : Un duel avec Paris FC pour un jeune talent de Ligue 1

Le dossier Ismaël Kamissoko prend une nouvelle dimension. Suivi de près par l’Olympique de Marseille, le jeune milieu malien de 16 ans attire désormais l’attention d’un concurrent direct : le Paris FC. Une concurrence révélée par L’Équipe puis confirmée par But!.

L’OM en avance, mais…

À la Commanderie, le nom de Kamissoko circule depuis plusieurs semaines. Le profil du jeune milieu a été étudié avec attention par la cellule de recrutement marseillaise, qui aurait même pris un léger avantage dans la phase d’évaluation. Ce travail en amont s’inscrit dans une stratégie de détection précoce des talents à fort potentiel.

Mais la donne a évolué. Selon les dernières informations, le Paris FC est entré dans la course et entend bien jouer sa carte. Séduit par les rapports établis sur le joueur, le club francilien a intensifié son intérêt, relançant la bataille pour s’attacher les services du jeune Malien.

Un profil déjà très courtisé

Kamissoko est décrit comme un milieu doté d’une patte gauche « rare ». Sa qualité technique, sa frappe lourde et sa capacité à faire la différence sur coups de pied arrêtés séduisent les recruteurs. À cela s’ajoutent une lecture du jeu avancée et une maturité notable pour son âge.

Dans un marché des jeunes talents toujours plus compétitif, le duel entre l’OM et le Paris FC ne fait peut-être que commencer.

2 – Mercato OM : le Borussia Dortmund surveille Benjamin Pavard, l’option d’achat compromise ?

Recruté durant l’été 2025, Pavard devait renforcer la solidité défensive marseillaise. En 26 matchs disputés cette saison, ponctués d’un but, l’international français a alterné prestations solides et passages plus compliqués. Sans s’imposer durablement dans la hiérarchie, il n’a pas totalement répondu aux attentes placées en lui.

L’option d’achat incluse dans son prêt, estimée à 15 millions d’euros, ne devrait pas être levée selon plusieurs sources proches du dossier. Dans un contexte économique mesuré et au regard de son rendement global, Marseille ne souhaiterait pas s’engager sur un transfert définitif.

Retour en Italie… ou rebond en Bundesliga ?

À l’Inter, la situation n’est pas plus limpide. La concurrence en défense centrale s’est intensifiée ces derniers mois, réduisant ses perspectives de temps de jeu. Un nouveau départ cet été apparaît donc probable.

D’après le quotidien allemand Bild, le Borussia Dortmund surveille attentivement le dossier. Le club de la Ruhr verrait d’un bon œil le retour en Bundesliga de l’ancien joueur du VfB Stuttgart et du Bayern Munich.

À 29 ans, Pavard reste un profil expérimenté sur la scène européenne. Il parait à ce jour improbable de voir l’Olympique de Marseille lever son option d’achat en fin de saison.

3 – Droits TV : la claque financière du football français actée par CVC !

Le signal est fort pour la Ligue 1 et ses clubs. Le fonds CVC a revu drastiquement à la baisse la valeur de son investissement dans le football français. Une décision aux répercussions directes pour l’OM et l’économie du championnat.

Une valorisation en chute libre pour LFP Media

Le constat dressé par CVC Capital Partners marque un tournant. Selon les informations publiées par L’Équipe, le fonds d’investissement a entériné une baisse majeure de la valorisation de sa participation dans LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel.

En 2022, CVC avait injecté 1,5 milliard d’euros dans le football français. Sur ce montant, 750 millions d’euros provenaient de fonds propres, le reste ayant été structuré via de la dette. Mais aujourd’hui, la « valeur liquidative » de cet apport en capital serait tombée autour de 200 millions d’euros.

Toujours selon L’Équipe, cette réévaluation traduit une perception nettement dégradée du potentiel économique des droits TV du championnat français.

Un signal inquiétant pour les clubs de Ligue 1, dont l’OM

Cette décision n’est pas anodine pour les clubs. Les revenus issus des droits TV constituent une ressource centrale dans les budgets des formations de Ligue 1, notamment pour l’Olympique de Marseille.

Dans ses colonnes, L’Équipe rapporte également qu’en cas de possibilité de sortie, CVC accepterait de récupérer sa mise sans hésitation. Une analyse renforcée par le témoignage d’un professionnel de la finance cité par le quotidien sportif : « Pour ceux qui pensaient que CVC avait fait un bon coup en récupérant 13 % de LFP Media… Si aujourd’hui vous lui proposez d’abandonner ses 13 % et de récupérer en échange son 1,5 milliard d’euros, il signe de suite car, en l’état, il n’est pas près de récupérer sa mise ».

Ce repositionnement souligne les tensions persistantes autour de la valeur des droits TV et confirme les difficultés structurelles du modèle économique du football français. Pour l’OM comme pour l’ensemble des clubs, l’enjeu dépasse désormais la seule performance sportive : il touche à la stabilité financière du championnat.