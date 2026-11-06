L’Olympique de Marseille disputera dimanche soir son match de la 10e journée de Ligue 1 à Lens, après avoir pris trois points importants en Ligue Europa sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Le programme du week-end est désormais fixé, tandis que le Racing présente plusieurs incertitudes après sa lourde défaite européenne contre Côme.

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1. Lens reste proche de l’OM avant le rendez-vous de Bollaert

Dans son portrait du prochain adversaire marseillais, Football Club de Marseille rappelle que Lens compte 13 points après neuf journées, soit deux de moins que l’OM, sixième avec 15 unités avant cette 10e journée. Le Racing peut donc dépasser directement Marseille en cas de victoire dimanche 8 novembre, à 20h45, dans un stade où il a remporté trois de ses quatre rencontres de championnat cette saison.

Le contexte récent est toutefois contrasté pour les Sang et Or. Lens a gagné contre Troyes et le Paris FC, mais a aussi perdu contre le Club Bruges, Lille et Côme, avec un revers européen particulièrement lourd sur le score de 1-9 le 4 novembre. L’équipe nordiste n’a par ailleurs encore terminé aucun de ses neuf matches de Ligue 1 sans encaisser de but.

Le dernier onze aligné contre Côme s’articulait autour d’une défense à trois composée de Ruben Aguilar, Juma Baidoo et Facundo Medina Antonio, avec Florian Thauvin et Kévin Danso dans l’animation offensive selon la composition publiée dans le dossier. La reconduction de cette organisation n’est pas annoncée. Le point complet sur Lens avant OM-Lens↗ précise aussi que Florian Thauvin, auteur de quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1, constitue le principal danger identifié. Sur le plan médical, Franjo Ivanović reste incertain après un coup reçu à la tête contre Côme. Odsonne Édouard, Ismaelo Ganiou, Maik Nawrocki et Abdallah Sima poursuivent leur réathlétisation, tandis que Jonathan Gradit a indiqué se sentir capable de jouer une rencontre entière.

2. Le calendrier complet de la 10e journée de Ligue 1

La 10e journée a débuté vendredi 6 novembre avec Toulouse-Strasbourg à 20h45. L’OM entrera en scène en dernier, dimanche à 20h45, avec ce déplacement à Bollaert-Delelis. Les joueurs de Bruno Genesio connaîtront donc les résultats des autres rencontres au moment de débuter leur match contre le neuvième du championnat. Deux horaires ont été modifiés samedi. Auxerre-Paris FC est programmé à 19h au lieu de 17h15, tandis que PSG-Troyes commencera à 21h05 et non à 20h45. Dimanche, Rennes-Lille se jouera à 15h, puis Brest-Lyon, Le Mans-Monaco, Angers-Nice et Le Havre-Lorient auront lieu à 17h15.

Avant le début de cette journée, Lille occupait la deuxième place avec 18 points, devant Lyon et le Paris FC, tous deux à 17 points. Rennes était cinquième avec 16 unités et l’OM sixième avec 15, ce qui place le déplacement à Lens dans un contexte direct pour le classement. Le programme détaillé de la J10↗ indique que les neuf rencontres sont diffusées sur Ligue 1+, avec Willy Delajod désigné pour Lens-OM.

3. L’OM s’impose à Leverkusen et relance sa campagne européenne

Comme le rapporte Football Club de Marseille, l’OM a remporté son premier match de Ligue Europa cette saison sur la pelouse du Bayer Leverkusen, sur le score de 1-0. Cette victoire prolonge une série de quatre succès consécutifs en Ligue 1 et rapproche Marseille de la 24e place, qualificative pour les barrages, puisque l’équipe ne compte plus qu’un point de retard sur cette position.

Amine Gouiri a inscrit l’unique but de la rencontre et confirme sa période positive. L’attaquant algérien, qui compte 28 sélections et 11 buts, est directement impliqué sur trois buts et deux passes décisives lors des quatre dernières sorties de l’OM. Bruno Genesio a également retenu la prestation de CJ Egan-Riley, performant dans les duels au sol comme dans les airs face à Patrik Schick.

L’entraîneur marseillais a souligné la solidité collective de sa défense et la qualité des sorties de balle lors de cette rencontre. L’OM reste toutefois 31e sur 36 au classement de la Ligue Europa et devra encore disputer quatre rencontres, dont les réceptions du Levski Sofia, du Celta de Vigo et d’Anderlecht, ainsi qu’un déplacement au Celtic. Le récit de la victoire contre Leverkusen↗ rappelle que le prochain rendez-vous marseillais sera justement le déplacement à Lens.