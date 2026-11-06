Longtemps en difficulté depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a signé une victoire de référence sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0). Ce succès rapproche l’équipe de Bruno Genesio de la zone des barrages de la Ligue Europa et confirme le regain de forme observé en championnat.

Voir sur YouTube

Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OM a confirmé sa dynamique en s’imposant chez l’un des favoris de la compétition. L’équipe marseillaise reste 31e sur 36 au classement de la Ligue Europa↗, mais elle ne compte désormais plus qu’un point de retard sur la 24e place, qualificative pour les barrages. Selon l’UEFA, cette rencontre a également permis à plusieurs joueurs de se mettre en évidence.

Amine Gouiri confirme son retour en forme

Amine Gouiri↗ a inscrit l’unique but de la rencontre et poursuit sa série positive. L’international algérien, qui compte 28 sélections et 11 buts, est directement impliqué sur trois buts et deux passes décisives lors des quatre derniers matchs de l’OM. Bruno Genesio a souligné la progression de son attaquant tout en appelant à conserver de la mesure après cette victoire. L’entraîneur marseillais a notamment insisté sur la confiance retrouvée par son joueur et sur la maîtrise affichée par l’équipe à l’extérieur.

« Il s’inscrit dans la continuité de ses dernières performances. »

CJ Egan-Riley impressionne dans la défense marseillaise

Autre satisfaction de la soirée, CJ Egan-Riley a réalisé l’une de ses meilleures prestations depuis son arrivée à Marseille en juillet 2025. Le défenseur anglais de 23 ans a remporté de nombreux duels au sol comme dans les airs, notamment face↗ à Patrik Schick. Genesio a également retenu la prestation collective de sa défense et la qualité des sorties de balle. L’OM n’a quasiment jamais été mis en danger selon son entraîneur, qui a surtout apprécié la solidité affichée pendant les 90 minutes.

« C’est l’un de ses meilleurs matchs sur le plan défensif. »

Un calendrier européen encore ouvert

Marseille devra encore batailler pour atteindre les dix ou onze points évoqués par Bruno Genesio comme objectif de qualification. Le club recevra notamment le Levski Sofia, le Celta de Vigo et Anderlecht, avant un déplacement au Celtic. Le prochain rendez-vous de l’OM aura lieu dimanche 8 novembre à Bollaert face à Lens. Malgré la lourde défaite du club nordiste contre Côme (1-9), Genesio a rappelé que les déplacements à Lens restaient difficiles et que les joueurs locaux voudraient réagir devant leurs supporters.