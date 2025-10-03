Les absents face à Metz, confirmé pour Hojbjerg et O’Riley et le coefficient UEFA… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’OM ce vendredi 03 octobre 2025.

Balerdi incertain, Medina, Traoré et Kondogbia forfaits !

Avant le déplacement de l’OM à Metz ce week-end, Roberto De Zerbi a fait le point sur l’état de son groupe en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais a confirmé trois absences certaines et une incertitude concernant un cadre défensif, tout en insistant sur l’importance de la gestion de l’effectif dans cette période intense.

De Zerbi fait le point sur son groupe

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a reconnu que son équipe commençait à ressentir la fatigue après une série de rencontres rapprochées, mais il a tenu à rassurer sur la disponibilité de la majorité de ses joueurs : « L’équipe se sent bien, un peu fatiguée évidemment car les matchs s’enchaînent. J’essaie de comprendre dans quelle condition se trouve Balerdi. Il a fait le premier entraînement avec nous aujourd’hui. Pour le reste, tous les autres joueurs sont disponibles à part, sa blessure est le seul aspect négatif de cette période. »

Le technicien italien a ainsi confirmé que Balerdi restait incertain, tandis que Traoré et Kondogbia sont forfaits et ne reviendront qu’après la trêve internationale. À cela s’ajoute une autre absence actée, portant à trois le nombre de joueurs indisponibles pour ce déplacement crucial.

Concernant la gestion de ses titulaires, De Zerbi a justifié ses choix : « On ne peut pas perdre de joueur, le turnover que je fais c’est pour donner le juste temps de jeu, ne pas les surcharger ni prendre de risque et aussi mettre les meilleurs joueurs que je pense pour la rencontre donnée. »

🗣️ Contre l’Ajax, #Balerdi aurait dû jouer mais il n’était pas à 100% après Strasbourg#DeZerbi : “On essaie de faire le moins d’erreurs possibles. Contre l’Ajax, Balerdi aurait dû jouer mais il n’était pas à 100% après Strasbourg. Le médecin m’a dit qu’il aurait pu jouer mais… pic.twitter.com/bIDn3J0eLY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2025



L’entraîneur phocéen a également rappelé l’importance du calendrier qui attend son équipe après la trêve, avec des rendez-vous capitaux aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions : « J’espère récupérer Traoré et Kondogbia après la trêve. Le mois d’octobre est un mois très important. On a Le Havre, Lens, Angers à domicile, on se déplace à Auxerre où l’an dernier ils nous ont fait saigner. Des matchs très difficiles. »

De Zerbi insiste sur la nécessité d’avoir un effectif au complet pour maintenir la dynamique positive actuelle au Vélodrome et aborder sereinement les prochaines échéances européennes : « Tous les joueurs doivent être prêts à jouer ces matchs. Dès le matin du match, il faut qu’on soit prêts et heureux de jouer à ce rythme car on joue en Ligue des champions. »

En attendant, l’OM se déplace à Metz avec un groupe diminué mais toujours ambitieux, dans l’objectif de poursuivre sa série en championnat et de rester solidement placé dans le haut du classement.

Højbjerg et O’Riley avec le Danemark

La trêve internationale d’octobre apporte son lot de bonnes nouvelles pour l’Olympique de Marseille. Deux de ses joueurs, Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley, ont été retenus par le sélectionneur danois pour disputer les deux prochains matchs des qualifications européennes. Une reconnaissance importante pour des joueurs régulièrement utilisés par Roberto De Zerbi en ce début de saison.

Le Danemark affrontera d’abord la Biélorussie le 9 octobre à 20h45, avant de recevoir la Grèce le 12 octobre, également à 20h45. Deux rendez-vous capitaux pour une sélection qui vise une place solide dans le haut du classement de son groupe.

Dans cette liste, deux noms retiennent particulièrement l’attention du côté marseillais : Højbjerg, arrivé lors de l’été 2024 à l’OM et déjà incontournable dans l’entrejeu, ainsi que Matt O’Riley, milieu offensif qui s’est rapidement imposé dans l’effectif phocéen. Leur présence confirme leur bonne forme et leur rôle grandissant à la fois en club et en sélection.

Truppen er udtaget 🔥 Brian Riemer har sat navn på de 24 spillere, der udgør Herrelandsholdets trup til de to VM-kvalifikationskampe mod Hviderusland d. 9. oktober og Grækenland d. 12. oktober 💪#ForDanmark pic.twitter.com/ELFuBsDKuj — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 30, 2025

Pour l’OM, cette double convocation est un signe positif. Les performances des deux joueurs sont observées à l’échelle internationale et renforcent l’image d’un club capable de fournir des éléments de haut niveau aux grandes nations européennes. Comme le souligne la fédération danoise dans son communiqué, « Brian Riemer a sélectionné les 24 joueurs qui composeront l’équipe nationale masculine pour les deux matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Biélorussie le 9 octobre et la Grèce le 12 octobre ».

En parallèle, cette sélection va permettre à Højbjerg et O’Riley d’accumuler encore davantage de temps de jeu et d’expérience face à des adversaires aux profils variés. Un atout supplémentaire pour leur retour en club, où De Zerbi aura besoin de leur fraîcheur et de leur régularité pour affronter un calendrier chargé.

L’Allemagne dans le viseur de Labrune

Le football français peut sourire. Avec cinq victoires, un nul et une seule défaite, les clubs tricolores ont réalisé une semaine européenne presque parfaite, qui permet à la France de conforter sa cinquième place au classement UEFA. Avec 70.390 points cumulés sur les cinq dernières saisons, la Ligue 1 devance désormais les Pays-Bas (62.366) de plus de huit points et le Portugal (59.466) de plus de dix longueurs.

L’OM a frappé fort avec son succès 4-0 contre l’Ajax, tout comme le PSG, victorieux du Barça à Montjuic (1-2). En Ligue des champions, Monaco a accroché Manchester City (2-2), pendant que Lille et Lyon s’imposaient respectivement à Rome (0-1) et contre Salzbourg (2-0). En Ligue Europa Conférence, Strasbourg a ramené un succès précieux de Bratislava (1-2). Seul Nice, battu deux fois, n’a rien apporté au compteur. Résultat : 5,213 points récoltés cette saison, meilleur total de la semaine (1.572).

Malgré cette dynamique, la France reste encore à bonne distance du Top 4 européen, occupé par l’Allemagne (77.258). Les performances du Bayern, de Dortmund ou encore de Francfort maintiennent un écart de près de sept points. Mais pour Vincent Labrune, président de la LFP, l’ambition est claire :

« Bravo à nos clubs qui ont porté nos couleurs face à des adversaires de très haut niveau. (…) Maintenant, gardons notre cap et essayons d’aller conquérir la quatrième place à l’indice UEFA. »

La Belgique loin derrière

Derrière la France, la Belgique (56.150) reste trop loin pour espérer inquiéter à court terme, malgré un bon début de saison de ses derniers représentants.

Avec un tel départ, la Ligue 1 envoie un signal fort : la bataille pour le Top 4 européen est bien lancée.

