Les chances marseillaises en C1, plusieurs retours face à Brest et l’incroyable tifo Bob Marley… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 7 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Ligue des champions : Pourquoi l’OM conserve encore toutes ses chances de qualification

Après quatre journées de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille totalise trois points et occupe la 25ᵉ place du classement général. Malgré la défaite face à l’Atalanta (0-1), des données statistiques laissent penser que la qualification pour les barrages pourrait se jouer cette saison avec un total de points plus bas que l’an dernier.

En 2024-2025, le Club Bruges avait décroché la 24ᵉ et dernière place qualificative avec 11 points et une différence de buts de -4. Cette année, les projections établies par Opta estiment que la barre de qualification pourrait se situer autour de 8 ou 9 points, tandis que Football Meets Data avance un seuil de 10 points.

Une barre de qualification plus basse que la saison passée

Cette tendance s’explique par un plus grand nombre de matchs nuls enregistrés lors de cette édition : 16 après quatre journées, contre 10 à la même période la saison passée. Le taux de matchs nuls atteint 22,2 % cette saison, contre 12,5 % sur l’ensemble de la phase de ligue précédente. Ce phénomène réduit mécaniquement le nombre total de points distribués.

Autre différence : lors de la saison 2024-2025, cinq clubs n’avaient aucun point après quatre journées, contre seulement deux cette année (Benfica et Ajax). Le niveau général apparaît donc plus homogène, ce qui pourrait abaisser le total nécessaire pour figurer dans le top 24.

Worst position of teams with 6⃣ pts after 🔵 UCL MD4: 2024/25 👉 23rd 🇪🇸 Atletico Madrid 2025/26 👉 17th 🇪🇸 Atletico Madrid 📉 Another example of how the threshold for Top 24 is on course to be lower than last season. — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2025

Sur le plan comptable, l’OM conserve un atout avec une différence de buts positive (+1), grâce à sa large victoire face à l’Ajax (4-0) et à trois revers concédés d’un seul but. Dans ce contexte, deux victoires ou une victoire et trois nuls sur les quatre dernières journées pourraient suffire à maintenir les espoirs marseillais.

Les hommes de Roberto De Zerbi devront encore affronter Liverpool et Newcastle au Vélodrome, ainsi que l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges à l’extérieur. Un calendrier exigeant, mais pas rédhibitoire, alors que les statistiques offrent à Marseille une lueur d’espoir dans la course à la qualification.

Weah, Kondogbia et Nadir possible retours, pas Balerdi !

L’Olympique de Marseille prépare activement son match contre Brest samedi au Stade Vélodrome. Après la défaite face à l’Atalanta en Ligue des Champions mercredi, De Zerbi doit composer avec un groupe partiellement touché par les blessures, mais quelques retours importants sont à noter.

Retour de certains cadres, absences prolongées

Le groupe de l’OM accueille le retour d’Emerson, suspendu lors du match européen. Kondogbia et Maupay pourraient également réintégrer le groupe. Le coach marseillais a précisé que Kondogbia pourrait débuter sur le banc avec un temps de jeu limité, tandis que Maupay pourrait lui réintégrer l’équipe première après un match avec la réserve. Timothy Weah a quant à lui confirmé qu’il se sentait apte à jouer.

En revanche, certaines blessures persistent. Balerdi, toujours indisponible, ne participera pas à la rencontre, tout comme Medina, Traoré et Gouiri. De Zerbi a commenté la situation : “Balerdi n’est pas là, Kondogbia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. Maupay sera peut-être sur le banc. On n’est pas encore sorti de cette situation de blessures. A partir de la semaine prochaine, des joueurs blessés reviendront dans le groupe : Balerdi, peut-être Medina, Kondogbia sera à 100%”.

🗣️ “Balerdi toujours absent, Kondogbia et peut être Maupay de retour.”#DeZerbi : “Balerdi n’est pas là, Kondogbia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. Maupay sera peut-être sur le banc. On n’est pas encore sorti de cette situation de blessures. A partir de la… pic.twitter.com/RP0fOxrB4Z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2025

Le coach italien a également évoqué la gestion des joueurs et ses relations avec la cellule médicale du club. “J’ai plusieurs réunions par jour, je sors d’une avec Medhi Benatia et la cellule médicale. Aujourd’hui, on ne peut pas trop travailler parce qu’on sort du match contre l’Atalanta”, a-t-il expliqué.

De Zerbi a insisté sur l’importance de ménager les temps de jeu pour éviter de nouvelles blessures : “Certains disent que je change beaucoup la compo, mais vous pensez que je la change parce que je suis confus ou parce que je veux ne pas aggraver la situation des blessés ? On essaie de ménager les temps de jeu, éviter qu’un Nayef Aguerd se blesse comme à Auxerre. C’est la même chose pour Balerdi à Lens.”

🗣️ “Je le vois mieux physiquement, #Maupay est plus positif”#DeZerbi : Maupay ? “Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera.” #OM #OM #OMSB29 pic.twitter.com/lmG4ndQ6gL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2025

La surprise Maupay, Nadir pas encore à 100%

Il pourrait aussi faire revenir Maupay dans le onze : “Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera.” Concernant un retour de Nadir : “Il s’est entraîné avec nous hier. Il va mieux mais il n’est pas encore à 100%. On l’évaluera aujourd’hui mais s’il est dans le groupe, il sera sur le banc.”

Ainsi, l’OM se prépare à affronter Brest avec un effectif partiellement rétabli mais encore touché par plusieurs absences, laissant planer des incertitudes sur la composition finale du match.

L’incroyable tifo du virage sud

Mercredi soir, lors de l’entrée des joueurs, le virage Sud a embrasé le Vélodrome avec un tifo monumental à l’effigie de Bob Marley, symbole universel de résistance et d’espoir.

Le Vélodrome a vibré d’une manière bien particulière hier soir. Juste avant le coup d’envoi, le Virage Sud a déployé un immense tifo représentant Bob Marley, accompagné d’une banderole reprenant une phrase culte : « Get up, stand up ». Quelques secondes plus tard, les fumigènes ont embrasé le ciel phocéen, créant un spectacle visuel saisissant, presque mystique.

Les explications sur le tifo du virage SUD en vidéo 👇 (Vidéo très intéressante, pourquoi ce lien avec Bob Marley et cette chanson pour ceux qui sauraient pas) pic.twitter.com/nLoszBUlZP — Bilo 👒 (@basilebilo) November 6, 2025

Mais derrière cette mise en scène, il ne s’agissait pas d’un simple hommage. C’était une déclaration d’identité. Le célèbre morceau, écrit par Bob Marley et Peter Tosh en 1973 après un voyage en Haïti, est devenu un hymne mondial contre l’injustice et le fatalisme. En choisissant cette chanson, le Virage Sud a rappelé que Marseille est bien plus qu’un club : c’est un symbole de lutte, de fierté et de résistance populaire.

⚽️ OM – Atalanta (LDC)

📢 Le tifo et le Craquage en Virage Sud !

📆 Mercredi 5 Novembre 2025

🎥 @TchiotJules #OMAtalanta pic.twitter.com/zZwWzyuW08 — Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) November 5, 2025

Le foot, la culture et la contestation

À Marseille, le football a toujours été politique, social et culturel. Ce tifo le prouve une fois de plus. Dans une ville où le foot populaire fait corps avec les habitants, où les tribunes sont une scène d’expression collective, Bob Marley n’est pas un hasard. Il est une évidence.

Icône de la liberté, de la musique et… du football, son sport de cœur. Le Jamaïcain a déjà inspiré les virages européens, notamment lors d’un match contre l’Ajax. Mais hier, au Vélodrome, son image a pris une autre résonance.

Bon match !!! Bob est avec nous ! #OM pic.twitter.com/6rmOblkckW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 5, 2025



Le drapeau jamaïcain détourné en bleu et blanc symbolise une ville entière qui revendique son indépendance à sa manière. Et quand, en fin de match, Marseille se voit refuser un penalty flagrant, le message du tifo résonne encore plus fort : « Get up, stand up, don’t give up the fight. »