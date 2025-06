Les dernières infos pour Lang, le choix pour Merlin et l’OM dévoile ses maillots… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 17 juin 2025 ! Au programme ce soir : Les dernières infos dans le dossier Noa Lang, Merlin possède désormais le choix pour son avenir et le club dévoile les maillots de la saison prochaine !

Mercato OM : Les dernières infos italiennes dans le dossier Noa Lang !

L’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur le cas de Noa Lang. L’ailier néerlandais, actuellement sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2028, suscite l’intérêt de l’OM, tout comme de Naples, son principal concurrent sur ce dossier. C’est ce que révèle le Corriere dello Sport dans son édition de ce mardi.

Noa Lang, âgé de 26 ans (son anniversaire c’est aujourd’hui), a failli rejoindre le Naples cet hiver. « Il l’aurait déjà fait si le PSV n’avait pas bloqué l’accord », explique le media italien. Cette situation semble pourtant avoir évolué depuis quelques semaines. « Maintenant, l’histoire a changé. Pour lui comme pour les autres : au bon prix, ils sont tous considérés comme transférables », souligne le Corriere dello Sport.

Sa valeur marchande est estimée entre 25 et 30 millions d’euros. Acheté 12,5 millions d’euros par le PSV à l’été 2023 en provenance de Bruges, le Néerlandais a depuis démontré toutes ses qualités sur le terrain, faisant de lui l’une des cibles principales de l’OM sur le marché des transferts.

Duel Naples vs OM pour Noa Lang ? Naples en avance…

Au-delà de son activité sur le rectangle vert, Noa Lang se fait remarquer par son talent musical. Cette facette de l’attaquant, proche de celles de Moise Kean, Rafael Leão ou Pierluigi Gollini, souligne une personnalité atypique. Son single Damage, sorti en novembre 2024 en collaboration avec le rappeur Ronnie Flex, a même réussi l’exploit d’atteindre le sommet des classements Spotify aux Pays-Bas.

Né d’une mère néerlandaise et d’un père surinamais, Noa Lang garde toutes les portes ouvertes quant à son avenir. L’OM espère pouvoir le faire venir afin d’offrir un nouvel atout offensif à son entraîneur, tandis que Naples, de son côté, continue d’avancer ses pions. « L’estime est réciproque et ils travaillent concrètement », conclut le Corriere dello Sport.

Le mercato estival s’annonce donc animé sur la Canebière. La venue de Noa Lang renforcerait l’attaque marseillaise et lancerait un nouveau cycle ambitieux mais Naples semble avoir une petite avance…

Mercato OM : Merlin a le choix !

L’Olympique de Marseille se prépare activement à son mercato estival, et l’une des principales incertitudes concerne l’avenir de Quentin Merlin. Annoncé dans le viseur de Bournemouth, le latéral gauche olympien a vu le club anglais opter pour le Rennais Adrien Truffert. Cette nouvelle laisse donc la porte grande ouverte sur l’évolution de la situation de Merlin, actuellement avec l’équipe de France Espoirs.

Quentin Merlin, âgé de 23 ans, se trouve effectivement à un moment charnière de sa carrière. « Il se demande s’il a la place d’un titulaire dans une équipe qui veut jouer le titre en Ligue 1 et disputer la Ligue des champions la saison prochaine », souligne La Provence. Cette réflexion prend d’autant plus d’ampleur que l’OM va voir son système tactique changer sous la houlette de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

En cas d’évolution tactique, le technicien italien aurait l’intention d’opter pour un latéral plus robuste sur le plan défensif. Cette politique aurait donc un impact direct sur l’avenir de Quentin Merlin, plutôt à l’aise dans un rôle de piston avec plus de liberté offensive que lorsqu’on lui demande d’évoluer dans une défense à quatre.

Merlin, avenir incertain et courtisans !

Toutefois, le cas de Merlin attire de nombreux clubs étrangers, attentifs à son cas et pouvant passer à l’action cet été si une porte s’ouvre. « De nombreux clubs ont son nom sur leur short-list », précise La Provence, laissant penser que l’ancien Nantais garde une belle cote sur le marché des transferts.

Quentin Merlin, concentré sur l’Euro Espoirs avec les Bleuets, n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. Il attendra la fin de la compétition internationale afin d’étudier toutes les possibilités. « Il rêverait de découvrir la Ligue des champions avec l’OM », souligne le média marseillais, tout en se préparant à toutes les options.

Une chose est certaine : le cas de Quentin Merlin sera l’un des sujets chauds de l’été du côté de Marseille…

OM : Les nouveaux maillots (domicile et extérieur) présentés !

Alors que la saison 2025-26 s’annonce cruciale avec le retour de l’Olympique de Marseille (OM) en Ligue des Champions, le président Pablo Longoria et son équipe peaufinent un projet ambitieux afin d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif des plus compétitifs. Deuxièmes de Ligue 1 lors du dernier exercice, les Phocéens ambitionnent de briller sur la scène européenne, un objectif soutenu par une politique de recrutement ciblée et la présentation d’une nouvelle tunique domicile, dévoilée ce lundi par l’équipementier Puma.

Une tunique qui célèbre l’identité marseillaise

Parallèlement, Puma a levé le voile sur le nouveau maillot domicile 2025-26, une pièce qui va bien au-delà d’une simple tenue de match et se veut un symbole d’appartenance. Dans un communiqué, l’équipementier explique : « Puma et l’Olympique de Marseille ont le plaisir de dévoiler aujourd’hui le nouveau maillot domicile de la saison 2025-2026. Plus qu’une simple tenue de match, cette nouvelle tunique fait déjà partie de la vie des Marseillais et rend hommage à l’âme de la ville et à la richesse de son héritage. »

Dans toutes les villes, ⁰tous les stades, ⁰tu verras toujours un maillot, un drapeau, une écharpe levée aux couleurs de l’OM. 💙⁰⁰𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝘂𝘀, 𝗹’𝗮𝗿𝗺𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀. ⚔️ pic.twitter.com/DggFDB8Rrj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 17, 2025



Le design, qualifié d’« historique déjà iconique », s’inspire du savoir-faire marseillais avec un motif blanc immaculé orné de 10 anciens logos olympiens en surbrillance, un clin d’œil à l’histoire du club.

Le symbole d’une 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒆 et d’une 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 🤍💙 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝐨𝐬 en surbrillance pour honorer notre histoire.

Un 𝐜𝐨𝐥 pour assumer son identité.

Une 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞 pour se rappeler qui on est. pic.twitter.com/6FodHyKgHI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 16, 2025



Le maillot intègre également un col de style polo et des accents de bleu ciel, couleurs emblématiques de l’OM, incarnant « l’élégance intemporelle des générations marseillaises qui ont façonné le club et l’histoire populaire de la cité phocéenne ». À l’arrière, sous le col, l’armoirie de la ville, avec sa devise « Marseille resplendit par ses hauts faits », souligne le lien avec les supporters. Puma revendique une approche épurée, concentrée sur « une volonté de transmission, de passion et de fierté partagée ».

C’est bien plus qu’un maillot, c’est notre 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐞́.

Comme un repas marseillais, le nouveau maillot domicile 2025/2026 se raconte et se partage. Il fait déjà partie de nos vies et ressemble à son peuple, élégant et fier. 👕💙

🛍️ Disponible dès mercredi sur… pic.twitter.com/izjwgFsPVm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 16, 2025

Une campagne ancrée dans la culture locale

🗣️👕Quel est votre avis sur les nouveaux maillots de l’OM ? domicile et extérieur ? #OM #maillots #TeamOM pic.twitter.com/qYGUAtPSos — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 17, 2025

La campagne de lancement, pensée comme une scène de vie marseillaise, met en scène les joueurs de l’effectif aux côtés de l’ancien milieu Marcel Dib. Ensemble, ils ont préparé des pizz’ marseillaises dans une osteria locale, mêlant rires, anecdotes et convivialité. « Entre rires et partage d’anecdotes autour de la table, les valeurs de convivialité et de transmission ont été au cœur de ce moment », précise Puma. Cette opération souligne l’attachement de l’OM à son identité, à ses racines et à l’authenticité de la culture marseillaise, renforçant le lien émotionnel avec les supporters, à l’aube d’une saison où le club espère marquer les esprits.