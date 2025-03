Les détails de la collaboration entre l’OM et Rami pour la Kings League !

L’Olympique de Marseille a annoncé une collaboration inédite avec le Wolf Pack FC, l’équipe d’Adil Rami engagée dans la Kings League France. Ce partenariat permettra au club de bénéficier des infrastructures et du savoir-faire marseillais, sans toutefois impliquer directement les joueurs de l’OM.

🏟️ L’essentiel

L’OM collabore avec le Wolf Pack FC d’Adil Rami pour la Kings League France.

Le club marseillais met à disposition ses infrastructures et son expertise en communication.

La compétition démarre le 6 avril avec des matchs diffusés sur Twitch et M6+.

L’Olympique de Marseille a officialisé un partenariat avec le Wolf Pack FC, l’équipe dirigée par Adil Rami dans la Kings League France, une compétition de football à sept lancée par Gerard Piqué. Cette collaboration, inédite, a été annoncée à travers un communiqué et une vidéo humoristique mettant en scène Pablo Longoria, président de l’OM.

« Je suis très content de faire cette collaboration avec toi », a déclaré Pablo Longoria à Adil Rami, qui a évolué sous les couleurs marseillaises entre 2017 et 2019 et avait disputé la finale de la Ligue Europa 2018.

Un partenariat axé sur les infrastructures et la communication

Ce partenariat permettra au Wolf Pack FC de bénéficier des infrastructures et de l’expertise de l’OM en matière de communication. Le club phocéen a notamment prévu une mise à disposition des équipements et des installations du centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Toutefois, aucune indication ne confirme que des joueurs de l’OM participeront directement aux matchs de la Kings League France.

« Tout au long de cette première édition de la Kings League, les Bleu et Blanc du Wolf Pack FC seront soutenus par l’ensemble de la communauté olympienne, qui aura l’occasion de suivre cette aventure sur les réseaux sociaux de l’OM avec des interactions et beaucoup d’autres surprises », précise le communiqué du club.

Un format innovant pour une compétition inédite

La Kings League France compte huit clubs et adopte un format spécifique, avec des rencontres de 2×20 minutes et des règles dérivées du football classique. La compétition débute le 6 avril, avec une diffusion assurée sur Twitch et M6+. Si la majorité des joueurs sont inconnus du grand public, certains clubs peuvent faire appel à des VIP. En Espagne, des anciens professionnels comme Sergio Agüero, Carles Planas ou Joan Verdú ont déjà participé à des rencontres.

Avec cette collaboration, l’OM cherche à renforcer son ancrage digital tout en accompagnant l’essor de cette nouvelle compétition de football spectacle.