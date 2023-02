Les excuses de Pau Lopez, Guendouzi lance le match vs le PSG, Lirola tout proche d’un nouveau club… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Les excuses de Pau Lopez, Guendouzi lance le match vs le PSG, Lirola tout proche d’un nouveau club…

Guendouzi lance le match OM – PSG

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3) ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. Un gros coup dur pour les marseillais à quelques jours du choc face au PSG en coupe de France. Mattéo Guendouzi s’est d’ailleurs directement projeté sur cette rencontre.

A lire aussi : OM – Tudor : « On doit oublier ce match et penser au PSG »

C’est un véritable coup d’arrêt pour l’OM qui a chuté à domicile face à l’OGC Nice ce dimanche soir au vélodrome (1-3). le milieu de terrain du club marseillais préfère se projeter sur le match face au PSG ce mercredi en coupe de France et promet de soir un OM prêt et conquérant.

A lire aussi : OM – OGC Nice : TERRIBLE DESILLUSION A 3 JOURS DU PSG ! VITINHA, PAYET… Les choix de TUDOR !

« Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés, prévient-il. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n’importe quel moment. On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt. (…) « On a un bel effectif, ajoute-t-il. Au mercato, on a recruté de très bons joueurs qui vont pouvoir nous aider. En termes d’effectif, tout le monde sera prêt, on aura des joueurs sur le banc. On a un bel effectif et on va pouvoir enchainer les matchs. » Mattéo Guendouzi. – zone mixte (05/02/2023)

A lire aussi : Fan Cam OM – Nice : Les supporters marseillais déçus par la compo de Tudor (Vitinha, Payet), gros message au PSG !

OM : Pau Lopez est « désolé pour les supporters »

L’OM a perdu 1-3 son match de Ligue 1 contre Nice. L’OM a encaissé deux buts en première mi-temps avant de réduire l’écart et de prendre un dernier but à la 85ème minute. En zone mixte d’après match Pau Lopez analyse la prestation de son équipe et se concentre déjà sur le match du 8 février contre le PSG en coupe de France.

A 2-0 c’était compliqué mais on s’est battu jusqu’à la fin

»On savait que ça allait être un match très difficile. Nice a joué très bien. En première mi-temps on a été un peu en dessous d’eux, ils ont des bons joueurs. A 2-0 c’était compliqué, mais l’équipe s’est accroché jusqu’à la fin et a essayé de marquer le deuxième but. En deuxième mi-temps on a joué beaucoup mieux, mais ça n’a pas suffit. C’est le foot c’est comme ça. Je suis désolé pour les supporters, c’était un gros match pour eux. On doit penser au prochain match, tout le monde a en tête le match contre Paris en coupe de France. Ca fait longtemps qu’on avait plus perdu, donc c’est quelque chose de pas facile. Mais on doit continuer parce qu’il reste beaucoup de matchs à jouer, très importants. Ce soir on a trouvé une meilleure équipe que nous c’est la vérité. On doit s’améliorer et se servir de se match pour progresser, il faut continuer. Aujourd’hui tout le monde est triste de cette défaite, mais à partir de demain l’état d’esprit va changer. Je m’en veux sur les trois buts que j’ai pris, il n’y a pas de différences. Ce n’est jamais bien quand tu perds un match, aujourd’hui c’était un match important, parce que c’est contre Nice. C’était compliqué de remonter après les deux buts de la première mi-temps. On a eu des occasions pour mettre le deuxième but, mais à la fin c’est eux qui ont mis le troisième. » Pau Lopez – Source : Zone Mixte / Maritima (5/02/2023)

Mercato OM : Lirola en négociations avancées !

Prêté par l’OM à Elche, Pol Lirola pourrait se trouver une nouvelle porte de sortie. Lirola est en négociations avec Alanyaspor en Turquie, dont le coach est l’italien Francesco Farioli, qu’il connait.

Pol Lirola pourrait partir en Turquie. Arrivé à l’OM à l’hiver 2021 en prêt avec option d’achat ses bonnes performances ont poussé l’OM a l’acheté définitivement. Mais en 2021, Lirola est bien moins performant et l’OM chercher à s’en débarrasser. Prêté cette saison à Elche, il ne convint pas. Lirola pourrait aller rejoindre Alanyaspor (11ème de D1 turque). Le club est entrainé par l’italien Francesco Farioli, un coach qu’il a connu en 2018 à l’Udinese.

Cette saison à Elche, Lirola n’a joué que 8 matchs toutes compétitions confondues.

Prêté à Elche, Pol Lirola devait rejoindre Monza pour le reste de la saison, mais le club italien a changé d’avis alors que tout semblait réglé. Le journaliste Luca Bendoni explique que les discussions ont bien existé avec l’OM mais que maintenant c’est terminé. Le directeur général de Monza, Adriano Galliani, a confirmé la fin des négociations : « Nous avons suivi Pol Lirola pendant un certain temps, mais maintenant nous avons abandonné cet accord potentiel ». Lirola était aussi annoncé dans le viseur du Sporting…

Monza abandonne la piste Lirola

Selon Gianluca Di Marzio, un accord avait bien été trouvé pour le retour du piston droit espagnol en Serie A. Cependant le journaliste italien avait ensuite expliqué que Monza voulait d’abord vendre et préfère bloquer la négociation. « En fait, Monza a décidé de ne pas aller plus loin malgré l’approbation du joueur. Dans les dernières heures, un accord avait été également trouvé avec Marseille et Elche mais pour le moment les rouges et blancs ont décidé de ne pas poursuivre la négociation. »