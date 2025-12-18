Les finances de l’OM toujours fragiles, McCourt a signé un énorme chèque !

L’Olympique de Marseille s’apprête à enregistrer un nouveau déficit financier à l’issue de la saison 2024-2025. Selon les informations révélées par L’Équipe, le résultat net attendu serait négatif, à hauteur d’environ 37 millions d’euros, un montant proche de celui de l’exercice précédent (-39 M€). Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM n’a jamais présenté de bilan excédentaire, avec des pertes cumulées estimées à près de 500 millions d’euros.

Lors de l’assemblée générale mixte du 27 juin dernier, le propriétaire américain a validé une nouvelle injection de fonds de 94,5 millions d’euros, destinée à couvrir les pertes accumulées. Frank McCourt rappelait à cette occasion avoir investi environ 750 millions de dollars dans le club depuis son arrivée. S’il n’envisage pas de vendre l’OM, il reste ouvert à l’entrée d’un investisseur, l’objectif principal demeurant l’atteinte de l’équilibre financier.

Une dépendance structurelle à la Ligue des champions

Dans un contexte économique tendu pour le football français, les revenus domestiques restent limités. Même en cas de titre de champion de France, l’OM ne percevrait pas plus de 30 millions d’euros de droits télé nationaux et internationaux cumulés sur la saison. À titre de comparaison, le partenariat avec CMA CGM, récemment prolongé jusqu’en 2028, rapporterait au club au moins 24 millions d’euros par an.

La participation à la Ligue des champions constitue un levier financier majeur. À deux journées de la fin de la phase de ligue, les revenus liés à la compétition européenne atteignent déjà près de 50 millions d’euros pour Marseille, un montant appelé à évoluer selon les résultats sportifs et une éventuelle qualification pour les tours suivants. La C1 est ainsi identifiée comme un élément central du projet porté par l’actionnaire et la direction.

Effectif revalorisé et charges financières sous surveillance

Sur le plan des actifs sportifs, la valeur de l’effectif est en progression constante. Le CIES estimait l’effectif marseillais à 280 millions d’euros début octobre, tandis que Transfermarkt l’évalue désormais autour de 400 millions d’euros, plaçant l’OM au 29e rang mondial. Cette hausse s’inscrit dans une dynamique continue depuis plusieurs saisons.

Toutefois, le club devra faire face à d’importants engagements financiers, notamment le règlement des options d’achat obligatoires pour Facundo Medina et Timothy Weah, estimées à environ 39 millions d’euros, ainsi que plusieurs options facultatives. Par ailleurs, les honoraires versés aux agents ont fortement augmenté ces dernières années, atteignant près de 21 millions d’euros en 2023-2024. Le club indique néanmoins une baisse d’environ 25 % sur l’exercice en cours.

Malgré une hausse significative des revenus, estimés à 240 millions d’euros cette saison, la situation financière de l’Olympique de Marseille demeure étroitement liée à ses performances sportives et à sa capacité à maîtriser ses charges structurelles, dans un environnement économique toujours contraint.