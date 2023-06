Les graves (et lamentables) agressions autour du match, la décla de Guendouzi…. Les 3 Infos OM de ce dimanche.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : l’agression pitoyable des supporters ajacciens contre un enfant malade, celle pas plus glorieuse des supporters de l’OM contre un journaliste et la décla de Guendouzi sur son avenir.

Ajaccio / OM : De graves agressions des deux côtés !

L’Olympique de Marseille s’est incliné un but à zéro hier soir sur le terrain d’Ajaccio. En tribunes et autour du stade de nombreux incidents se sont produits…

Un journaliste aurait ainsi été agressé par les supporters marseillais après le match dans une station service.

Son matériel a été détruit et il souffrirait de plaies aux visages selon L’Équipe.

Vers 1h, un journaliste reporter d’images de @FTViaStella a été violemment agressé par des ‘supporters’ marseillais, dans cette station d’Ajaccio.

Caméra cassée, cartes mémoires volées.

Il a été transporté à l’hôpital.

Soutien à ce confrère qui ne faisait que son métier ! #ACAOM pic.twitter.com/ZHA68QMMVa — Antoine Forestier (@a_forestier) June 4, 2023

Dans le stade, c’est un enfant malade supporter de l’OM qui a été pris à partie par les supporters corses.

Kenzo, atteint d’un cancer agressé par les supporters ajacciens…

« Le 25 avril dernier, l’AC Ajaccio a eu le bonheur de recevoir l’association « Des coccinelles rouges pour Thomas » au stade François-Coty. Parmi les enfants de cette association, se trouvait le petit Kenzo, atteint d’un cancer. Il avait fait part de son rêve de rencontrer les joueurs de l’Olympique de Marseille, le club de sa ville et de son cœur. Kenzo et sa famille ont été invités au stade François-Coty à l’initiative du Rotary Club et de la présidente d’Air Corsica, pour que l’enfant réalise son rêve lors de la rencontre de ce soir ACA-OM. Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! L’AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents. » Communiqué officiel AC Ajaccio

Dans un communiqué, l’AC Ajaccio a dénoncé la violente agression dont ont été victimes un enfant et ses parents samedi soir lors du match face à l’OM, au stade François-Cotyhttps://t.co/mDB4kC7CVN — RMC Sport (@RMCsport) June 4, 2023

Tout ça pour un match finalement anecdotique…

Mercato OM : Mattéo Guendouzi sort du silence sur son avenir

Au micro de Prime Vidéo après la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi soir, Mattéo Guendouzi n’a pas apprécié la prestation de ses coéquipiers. Le milieu a également répondu aux questions sur son avenir.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Ajaccio ce samedi soir pour la dernière rencontre de la saison 2022/2023. Mattéo Guendouzi s’est exprimé au micro de Prime Vidéo pour évoquer ce match et son avenir. Le milieu de terrain est cash : il verra bien cet été.

« Si je vais être à l’OM la saison prochaine ? La question ne se pose pas pour l’instant, il y a une défaite à assumer, il y aura des discussions avec la direction du club. On verra comment les choses vont se passer, il y aura un nouveau coach qui va venir, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte, a affirmé Guendouzi au micro de Prime. En tout cas, je suis très heureux d’être à l’OM »

Guendouzi très cash après la défaite face à Ajaccio !

😱 Mattéo Guendouzi : « Il faut assumer qu’en ce moment on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM ! » Les mots très forts du milieu international de l’@OM_officiel. #ACAOM pic.twitter.com/Q7aEqRSXJH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2023

« Ma discussion avec les supporters ? Rien de spécial, à part qu’il faut assumer : on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM. On n’a pas fait un bon match, récemment les résultats sont catastrophiques. Sur un match comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, on n’a pas réussi à le faire. On est l’Olympique de Marseille, on n’a pas le droit d’enchaîner des défaites contre des équipes qui sont normalement moins fortes. Donc, on ne met pas tout sur le terrain, il manque de l’intensité, des joueurs font des erreurs, on est une équipe et faut assumer, notre fin de saison est très mauvaise. On est tous dans le même panier, il faut savoir assumer, on a montré une mauvaise image de l’OM »