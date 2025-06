Les infos de Daniel Riolo sur le mercato de l’OM !

L’OM cherche à se renforcer durant ce mercato, et piste plus particulièrement les postes de défenseurs centraux et de buteur. Cependant, pour Daniel Riolo, le club va devoir vendre avant de pouvoir recruter de nouveaux joueurs.

Longoria et Benatia travaillent d’arrache-pied sur le mercato de l’OM afin de renforcer l’équipe à des postes clé. Une mission qui s’annonce compliquée, alors que l’OM cherche avant tout à se renforcer en défense central avec la venue d’un titulaire capable d’accompagner Balerdi. Cependant, cette tâche sera conditionnée selon Daniel Riolo. Le journaliste s’est exprimé au micro de l’After Foot en expliquant selon lui que l’OM devra d’abord chercher à vendre pour pouvoir recruter.

« Que ce soir le chantier prioritaire, je le comprends. Je n’entends plus par contre parler d’Aymeric Laporte. Alors que selon moi c’était un dossier qui était bouclé, puisque lui voulait venir et que je pense que ça serait une bonne nouvelle pour l’OM. Idem pour Medina, on en entend beaucoup parler et là récemment on m’a dit qu’il y avait un peu le pied sur le frein et que ce n’était pas aussi évident que cela. Évidemment que si Lens annonce des prix de malade, il y ait de l’attente car tu es dans une posture de négociation. Mais ça serait deux bonnes recrues qui seraient le début d’un très bon chantier pour le secteur défensif. »

Plusieurs joueurs sur le départ ?

🗣💬 “Je comprends que le secteur défensif soit le chantier prioritaire. Medina et Laporte seraient deux bonnes recrues. Mais la première chose à faire va être de dégraisser” Pour @DanielRiolo, la réussite du mercato estival de l’OM sera conditionnée à ses ventes. pic.twitter.com/ZrvVXuKy8f — After Foot RMC (@AfterRMC) June 25, 2025

« Mais attention on est dans une configuration Ligue 1, avec des clubs en difficulté. Donc pour ce chantier on peut se dire qu’il faut faire ci, ou faire ça, mais la première chose à faire sera de dégraisser et de vendre. Il y a beaucoup de joueurs, comme Rongier qui n’a pas prolongé et qui est un des gros salaires du club. Il est donc logique, en tout cas c’est le chemin que ça prend, qu’il soit poussé dehors cet été s’il refuse la prolongation ». Une affaire qui devrait connaître un dénouement rapide alors que le club est également toujours en discussion avec l’AC Milan pour un nouveau prêt de Bennacer.

Une décision à prendre qui concernera également d’autres joueurs de l’effectif, comme Maupay, qui ne rentre plus vraiment dans les plans de De Zerbi pour l’année prochaine. « Maupay c’est pareil, on va lui dire qu’être le troisième choix devant, il faut peut-être aller voir ailleurs. Il va y avoir encore un renouvellement, car tu as au moins 7 joueurs qui doivent venir mais autant qui doivent partir. Mais j’entends que la priorité est en défense centrale, oui. »