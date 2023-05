Les intentions de Sanchez, la somme pour Guendouzi enfin connue, la difficulté du dossier Zaha… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Les intentions de Sanchez, la somme pour Guendouzi enfin connue, la difficulté du dossier Zaha…

Mercato OM : La somme espérée pour Mattéo Guendouzi enfin connue !

L’Olympique de Marseille veut bien se séparer de Mattéo Guendouzi et un nouveau club s’est positionné d’après Mohamed Toubache-Ter. Le club désirerait récupérer 32 millions d’euros !

Plusieurs clubs anglais seraient intéressés à l’idée de faire signer Mattéo Guendouzi ! Le milieu de terrain français de l’Olympique de Marseille a toujours une belle cote en Premier League. Aston Villa, Newcastle ainsi que Tottenham seraient venus aux renseignements d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter. Pablo Longoria aurait l’intention de récupérer 32 millions d’euros avec les bonus compris.

Tottenham désire @MatteoGuendouzi.

Je suis une plus-value pour l’équipe — Guendouzi

Le milieu de terrain précise qu’il ne réclame rien mais qu’il veut bien sûr jouer d’avantage : « je ne réclame absolument rien du tout. J’ai un contrat. Tout ce que je fais, c’est pour l’OM. J’ai toujours fait face à mes responsabilités. Je ferai toujours tout pour l’équipe, pour le club. Certes, ce n’est pas facile d’être sur le banc, car je suis un compétiteur. Sur le banc, tu te sens un peu impuissant. Mais quand on fait appel à moi, je peux apporter, je suis une plus-value pour l’équipe. Mais si je suis titulaire ou amené à rentrer, je donnerai tout pour aider l’équipe à accomplir l’objectif. Je ne demande rien du tout, je reste avec mes valeurs et droit dans mes bottes ».

Mercato OM : L’offre de Crystal Palace a finalement convaincu cette piste de Longoria?

Pablo Longoria proche de se faire doubler par Crystal Palace dans la course à la signature de Wilfried Zaha ! Le club anglais lui fait un pont d’or et l’Ivoirien pourrait l’accepter !

Cela fait plusieurs semaines que l’on lie le nom de Wilfried Zaha à l’Olympique de Marseille. L’ailier ivoirien devrait cependant rester à Crystal Palace malgré ses envies de Ligue des Champions. Le club anglais lui aurait fait une proposition, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Une offre que l’attaquant ne peut pas refuser à 31 ans. D’après Talksport, il songerait très sérieusement à signer un nouveau contrat alors qu’il sera libre en juin prochain. « Le président de Palace, Steve Parish, est prêt à tout pour conserver Zaha, qui suscite l’intérêt de Marseille et de l’Arabie saoudite« , explique le média anglais.

C’est un joueur de haut niveau Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco est revenu sur une éventuelle arrivée de Zaha à l’OM. L’ancien joueur de l’OM détaille les qualités de l’attaquant ivoirien : « C’est un joueur intéressant. Il apporte beaucoup de percussion. Quand tu évolues en Angleterre aussi longtemps, c’est que tu es un joueur de haut niveau. Tous les week-ends, c’est un match de coupe d’Europe en Angleterre, même quand tu joues à Crystal Palace. C’est la même chose pour Sanchez qui a joué à Arsenal et qui a été énorme là-bas. Je ne dis pas que c’est un joueur du niveau d’Alexis Sanchez mais il est intéressant dans le jeu. Je ne sais pas dans quel état il est en ce moment. J’ai le souvenir d’un joueur un peu fantasque. Il est un peu caractériel. Les dirigeants ont montré qu’il y avait pas mal de réussite parmi les joueurs recrutés. Je pense qu’on peut leur faire confiance. Quand les joueurs partent d’Angleterre, ils sont parfois en bout de course, il faut voir ce que ça donne. »

Mercato : L’agent de Sanchez est bien à Marseille et a donné sa réponse à l’OM !

L’Olympique de Marseille devrait faire prolonger Alexis Sanchez d’après les informations de RMC. Seulement, le club n’ira pas dans l’escalade financière.

Cette saison, Alexis Sanchez a été un joueur précieux pour l’Olympique de Marseille. L’attaquant chilien n’a plus que quelques semaines de contrat, c’est pourquoi son agent est en France pour discuter avec la direction marseillaise de la suite de l’aventure de son joueur.

RMC explique dans un article ce mercredi que l’ancien joueur d’Arsenal n’est pas contre le fait de rester ! « Info rassurante pour les nombreux supporters marseillais séduits par « Alexis » : des deux côtés, une volonté commune de poursuivre l’aventure existe, détaille la radio française. Le joueur se sent bien à Marseille. Il y a retrouvé le plaisir de jouer, de se sentir important, dans une ambiance qu’il juge lui-même « unique ». Le club marseillais est très satisfait de l’attaquant chilien et mesure l’impact qu’il a sur l’équipe olympienne »

L’OM garde la tête froide dans le dossier Sanchez

Cependant, la direction marseillaise ne compte pas casser sa tirelire pour le conserver à tout prix. « Marseille apprécie énormément son attaquant, mais garde la tête froide et ne fera pas de folies si jamais les intentions du Chilien n’étaient pas raisonnables. »

Enorme rumeur au Chili, le PSG veut Alexis Sanchez pour remplacer Messi !

Il y a quelques heures au Chili, on précise que le PSG a besoin de faire signer un nom après le départ annoncé de Lionel Messi. Le media la Tercera estime que le recrutement d’Alexis Sanchez serait une opportunité importante, et l’occasion aussi d’affaiblir l’un de ses principaux rivaux en championnat. De plus, sa rage de vaincre ajouté à son profil de leader et son expérience sont des atouts importants, d’autant que son salaire est bien loin des standards du PSG. Un scenario qui ne va pas du tout plaire aux supporters marseillais !

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.