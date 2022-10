Les larmes de Ribéry, match face au RC Lens et Di Meco prévient Longoria… Les 3 infos OM de ce samedi !

Les 3 infos OM, c’est tous les soirs sur FCM ! Au programme ce samedi : Les larmes de Ribéry, match face au RC Lens et Di Meco prévient Longoria

Ex OM : Ribéry en larmes pour ses adieux !

Ce samedi ont eu lieu les adieux de Franck Ribéry aux terrains… Des larmes, des applaudissements et forcément beaucoup d’émotion.

Ce fut une semaine chargée pour Franck Ribéry qui a annoncé l’arrêt de sa carrière professionnel. L’attaquant qui jouait pour la Salernitana a fait ses adieux à ses supporters ce samedi avant le match à domicile contre Spezia. Forcément, il y a eu des larmes, des applaudissements des supporters et beaucoup d’émotion pour la dernière de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Je n’ai plus le choix, il faut que j’arrête de jouer

Gêné par des blessures aux genoux ces derniers mois, Franck Ribéry n’a pas pu honorer son contrat avec la Salernitana . Ce dernier vient de publier sur les réseaux sociaux un message traduit en anglais, allemand et italien : « Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui. » Il est accompagné par une vidéo.

« Le moment est venu pour moi d’arrêter le football. Aujourd’hui, malgré les efforts consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou n’a fait qu’empirer et les médecins sont formels. Je n’ai plus le choix, il faut que j’arrête de jouer. » Franck Ribery – source : Twitter (21/10/2022)

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨ Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

Le meilleur du 𝗞𝗮𝗶𝘀𝗲𝗿 sous le maillot olympien ⚡️🔵⚪️pic.twitter.com/hgxYExeOoo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2022

🌟 Franck Ribéry va mettre un terme à sa carrière 😒 Son passage à l’OM (2005-2007):

➖ 89 matchs 🏟️

➖ 18 buts ⚽

➖ 15 passes décisives 👟

➖ Meilleur espoir de Ligue 1 en 2006 🏆 Pour vous, Ribéry en un mot c’est …#TeamOM ⚪🔵 pic.twitter.com/FWL7s8tc8b — Marseille Champions Quiz 🏆 (@MCQofficiel) October 7, 2022

OM : Di Meco prévient Longoria sur les changements qu’il a lancé !

Pablo Longoria a lancé des changements en interne d’après les informations du journal L’Equipe. Pour Eric Di Meco, le président marseillais doit faire attention à ce qu’il fait et à qui il va donner ces nouveaux postes vacants !

L’Olympique de Marseille devrait changer quelques personnes dans la direction sportive ainsi que dans la communication. L’Equipe l’a expliqué dans un long article ce jeudi, détaillant notamment les départs annoncés de David Friio, Elodie Malatrait ainsi que Jacques Cardoze.

Il remplace des gens il fait venir des Espagnols, moi ça va me gêner — Di Meco

Pour Eric Di Meco qui était sur RMC ce vendredi, Pablo Longoria doit faire attention avec ces changements. Le président espagnol est habitué à faire bouger les choses mais devrait, selon l’ancien joueur de l’OM, bien choisir les remplaçants et ne pas faire venir ces amis espagnols…

« Sur le terrain, le coeur de métier de Longoria, on peut voir les changements. Et la qualité de ce qu’il fait. Puisque là, Sampaoli part pour ça à la fin de la saison dernière parce qu’il pense que son équipe s’affaiblie avec Kamara, Saliba, Harit s’en vont… Il n’a pas les recrues qu’il veut avoir? Il ne peut pas les avoir, c’était le tout début du mercato ! Tout se fait au mois d’août. Toujours est-il qu’après une intersaison compliquée, Longoria fait venir un entraîneur et des joueurs qui font plus que la maille. A ce niveau-là, même si je l’ai déjà dit, il y a beaucoup de changement tous les ans. Ce n’est pas miraculeux dans le sens où il sait ce qu’il fait mais quand tu changes beaucoup et que tu as des résultats, à un moment ça peut ne plus marcher. Donc il faut faire attention. Ce n’est pas pour rien non plus que des grands clubs qui se construisent et veulent gagner des titres le font sur la durée avec une ossature forte avec des mecs et des touches pour améliorer l’équipe. Donc ça, c’est acté, et c’est à mettre à son crédit. Il y a juste à faire attention malgré tout, en regardant ça de loin, quand il remplace des gens et qu’il fait venir des Espagnols, moi ça va me gêner. On fait venir les copains, on les fait croquer… Et moi, ça… Les gens qui vont partir là, je ne les connais pas et je ne sais pas s’ils sont marseillais. Cardoze, je sais qu’il est attaché à l’OM mais il n’est pas Marseillais. Quand il est arrivé, c’était comme un rêve de gosse d’après ce que j’ai compris. Il y a des changements qui ont été fait, là j’attends de voir qui va arriver. Là ça fait un peu j’ai un nid et j’appelle les copains. Je le répète, à part Pape Diouf, et moi je suis arrivé en 1980 dans ce club, les présidents sont toujours partis la queue entre les jambes. Ca finit toujours mal. Parce que le supporter a peu de mémoire et c’est normal. Tu gagnes un peu, tu fais des mauvais choix et ça part en vrille… Les gens se souviennent plus et veulent te dégager. Même Tapie ça a mal fini. Pour d’autres raisons mais bon. Ce sont des histoires d’amour qui finissent toujours mal. Sauf Pape Diouf. (…) Là où je suis d’accord avec Longoria, c’est qu’il faut faire les changements quand ça marche. C’est plus facile, ça marche bien. Mais attention à qui il fait venir. A un moment, ça va faire la mafia espagnole là ! » Eric Di Meco – Source : RMC (21/10/22)

🗣💬 « Quand il remplace des gens et qu’il fait venir des Espagnols, ça va me poser un problème à un moment donné. Depuis Pape Diouf, ça finit toujours mal pour les présidents… » Di Meco s’interroge sur les nombreux changements impulsés par Pablo Longoria à l’OM. #RMCLive pic.twitter.com/Z0HraKApWS — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 21, 2022

OM – Lens : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le RC Lens pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Les groupes

Le groupe de l’OM

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Kaboré, Tavares, Mbemba, Touré, Kolasinac

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Gueye, Gerson, Guendouzi

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Harit, Ünder, Payet, Dieng

RC Lens

Gardiens :

Leca, Samba

Défenseurs :

Barry, Danso, Fortes, Medina, Haïdara, Boura, Machado, Frankowski

Milieux :

Fofana, Poreba, Pereira Da Costa, Abdul Samed, Claude-Maurice, Onana

Attaquants :

Sotoca, Openda, Buksa, Saïd.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba, Balerdi Kolasinac

Clauss, Rongier, Veretout, Tavares

Guendouzi, Harit

Sanchez

RC Lens :

Samba

Haïdara, Danso, Medina

Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado

Pereira Da Costa

Sotoca, Openda

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lens

L’arbitre désigné pour OM – RC Lens ce samedi est monsieur Benoît Millot. Il sera assisté par Alexandre Viala et Cédric Favre. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Nicolas Rainville. Les deux arbitres assistants vidéo seront Yohann Rouinsard et Nicolas Danos.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 20°C / ressentie 19°C

– Vent : SE 11km/h

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Lens EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 39 Match nul : 21 Victoires RC Lens : 36

Déclarations d’avant-match

« »Il y a beaucoup de ressemblance avec nous. C’est une équipe qui me plaît. Je m’attends à un match dur samedi. Je n’ai pas regardé le classement. Je ne sais pas combien on est. Quatrièmes ? On fera les comptes à la fin. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (20/10/22)

« Il y a beaucoup de qualités chez cette équipe marseillaise : l’intensité, la capacité à avoir en même temps une maîtrise haute et à mettre beaucoup d’intensité dans la récupération, ce qui permet de jouer rapidement les transitions. C’est une équipe complète, qui le montre aussi en Ligue des champions. Tudor est critiqué comme tous les entraîneurs, parfois même avant que ça commence… Il montre à tout le monde qu’il a réussi à faire de très belles choses avec son groupe. Ça me permet de faire passer un petit message. On connaît notre job et ce qui va avec. Je fais un clin d’œil à mes cinq collègues, dont certains avec qui je m’entends bien, qui ont perdu leur poste en très peu de temps » Franck Haise– source : Conférence de presse (20/10/22)