OM : « Beaucoup de choses ont changé. Le coach, la philosophie de jeu, même en interne »

Dans un entretien accordé à RTL, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille Amine Harit a expliqué ce qui avait changé cette saison dans son adaptation par rapport à l’an dernier où il a moins performé.

Après une saison difficile, Amine Harit n’a finalement pas été conservé par l’Olympique de Marseille. Prêté par Schalke 04, il est retourné dans le club allemand avant de faire son retour dans les derniers jours du mercato estival 2022.

Ça ressemble plus à ce que j’ai connu en Allemagne — Harit

L’international marocain retrouve certains de ses coéquipiers mais pas Jorge Sampaoli son ancien coach. Interrogé par RTL, il explique pourquoi il a fait son retour et ce qui a changé pour qu’il ait plus de temps de jeu cette saison.

« Je suis très heureux d’être là, c’était important pour moi de revenir. Pour l’instant, ça se passe très bien, je suis très content. Les premiers mois avaient été compliqués. Au moment où je me sentais bien, la saison s’est terminée… Je me voyais pas partir avec la fin de saison que j’avais faite. (…) Ce qui a changé? Il faudrait demander au coach ou au président (rires.) Non mais beaucoup de choses ont changé. Le coach, la philosophie de jeu… Même en interne, comment ça se passe avec le staff, ça ressemble plus à ce que j’ai connu en Allemagne. Un style plus strict et un jeu plus discipliné, plus de tactique et porté vers l’avant. Il n’y a que des supporters de l’OM, c’est pas comme dans les autres villes. Les gens, leur manière de penser, cette pression qu’on sent à tous les matchs, c’est quelque chose qui me motive, qui me transcende. J’ai besoin de ça pour atteindre la plénitude de ce que je peux faire. Les émotions que peuvent te transmettre les supporters, il faut le vivre pour le comprendre » Amine Harit – Source : RTL (21/10/22)

💬 “C’est vraiment une ville qui respire par le foot. Il n’y a que des supporters de l’OM, pas comme les autres villes.” Amine Harit est l’invité de RTL Foot ce soir. Rendez-vous à 20h 📲 https://t.co/Pj37tvG9jI pic.twitter.com/LpnrU7ffVp — RTLSport (@RTLFoot) October 21, 2022

Je me sens prêt à remplacer Payet — Harit

Amine Harit est revenu en conférence de presse sur sa relation avec Dimitri Payet. L’international Marocain loue les qualités de leader du réunionnais et explique apprendre tous les jours à ses côtés. Il est aussi revenu sur les méthodes d’entrainement d’Igor Tudor et de ce qui le différencie de son prédécesseur Jorge Sampaoli.

« Ses mots m’avaient toucher au vu de ce qu’il représente, seul lui sait pour combien de temps il est encore là. Je me sens prêt à le remplacer, je suis là pour apprendre de lui. (…) Son jeu est porté directement vers l’avant sans possession stériles. Je peux jouer en possession mais aussi en style direct. Mon style correspond très bien à celui du coach. Tudor a un jeu plus direct. A part les transitions et le jeu direct, il n’y a pas tant de choses qui changent » Amine Harit – Source : Conférence de presse (29/09/2022)