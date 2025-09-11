Les mots forts de Rabiot, nouvelle info mercato de Romano sur Ordonez et le groupe face à Lorient… Les 3 infos OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 11 septembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Les mots forts de Rabiot !

Transféré à l’AC Milan après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a choisi ce mercredi de prendre la parole pour la première fois depuis son départ de l’Olympique de Marseille. Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain international a tenu à adresser un long message de gratitude aux supporters marseillais.

« Vous m’avez tout de suite adopté en tant que Marseillais »

Dans son communiqué, Rabiot a insisté sur le lien tissé avec le public phocéen depuis son arrivée en septembre 2024 :

« Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message. Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n’avez pas attaché d’importance à mon passé parisien, et m’avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu’à mon départ. »

Un accueil que l’ancien Parisien n’oublie pas, lui qui avait été ovationné à sa descente d’avion à Marignane.

« Vous avez été d’un soutien sans faille »

Devenu rapidement une pièce essentielle de Roberto De Zerbi, Rabiot a vécu une intégration express. Malgré la fin abrupte de son aventure, il souligne la force du soutien reçu :

« Durant toute la saison vous m’avez encouragé, accompagné, porté, applaudi… vous avez été d’un soutien sans faille. J’ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n’oublierai jamais l’ambiance du Vélodrome. Les chants, les tifos et ce “Aux armes”. Les joies lors des célébrations et surtout cette sensation indescriptible de marquer dans ce stade… »

Un message adressé uniquement aux supporters

Sans évoquer ni ses anciens dirigeants ni Roberto De Zerbi, Rabiot a choisi de concentrer ses remerciements vers les tribunes :

« Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l’Olympique de Marseille. Merci pour tout peuple Bleu & Blanc. »

Le message, signé « DUC », clôt une séquence mouvementée qui aura vu son aventure marseillaise basculer le 15 août dernier après une altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park.

Un départ au goût amer

Ironie du calendrier, Rabiot pourrait effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs milanaises dès dimanche contre Bologne… le club où Jonathan Rowe a été transféré.

L’Inter Milan vise Ordonez !

Longtemps pisté par l’OM lors du dernier mercato, le défenseur équatorien Joel Ordóñez est finalement resté à Bruges, malgré l’insistance du club phocéen. Désormais, l’Inter Milan s’invite dans la course, comme l’a révélé Fabrizio Romano, confirmant que la cote du jeune international ne cesse de grimper.

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille avait fait du défenseur équatorien Joel Ordóñez une de ses cibles prioritaires pour renforcer sa charnière centrale. Le joueur du Club Bruges sortait d’une saison remarquée en Jupiler Pro League et son profil correspondait parfaitement aux besoins défensifs du club phocéen.

L’échec marseillais sur le dossier Ordóñez

Cependant, les négociations ont rapidement buté sur la volonté du club belge de faire grimper les enchères. Bruges a tenu bon, refusant de céder son défenseur international à un prix jugé trop bas. Résultat : malgré l’intérêt soutenu de l’OM, Ordóñez est resté en Belgique, mettant fin à l’un des feuilletons du marché estival côté marseillais. L’OM s’est offert dans les derniers jours les plus expérimentés Aguerd et Pavard.

L’Inter Milan désormais sur les rangs

Alors que Marseille n’a pas réussi à boucler l’opération, le dossier connaît un nouveau rebondissement. Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a livré une information importante concernant l’avenir du joueur. « Sachez que Joel Ordóñez a été ajouté à la liste de l’Inter pour le nouveau défenseur central en 2026. Après avoir été sur la liste restreinte de l’OM et d’Al Hilal cet été, l’Inter le surveille également de près. »

🚨⚫️🔵 Understand Joel Ordóñez has been added into Inter list for new centre back in 2026. After being on OM and Al Hilal shortlist this summer, Inter also keep close eye on him. 🎥 https://t.co/7Y4O4zunzq pic.twitter.com/KyJToUVZkW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Ce développement confirme que la cote du défenseur de 20 ans ne cesse de grimper en Europe. L’Inter Milan, à la recherche de renforts pour l’avenir, suit avec attention la progression de l’international équatorien.

Pour l’OM, il s’agit d’un constat amer : avoir identifié très tôt un joueur à fort potentiel mais ne pas avoir trouvé la formule pour convaincre Bruges. Ce dossier manqué pourrait peser si Ordóñez poursuit son ascension au plus haut niveau et rejoint un cador européen comme l’Inter.

Un groupe quasiment au complet pour De Zerbi

Alors que l’OM s’apprête à accueillir Lorient ce week-end au Vélodrome, Roberto De Zerbi a livré un point précis sur l’état de son groupe en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a confirmé qu’il pourra compter sur l’ensemble de son effectif, même si certains joueurs reviennent de pépins physiques ou de blessures récentes.

Bonne nouvelle pour les supporters marseillais : le coach italien a indiqué que tous ses joueurs étaient à disposition. « Paixao revient, on va voir s’il pourra commencer. Balerdi est bien revenu, Aubameyang et Weah aussi. Les nouveaux sont tous dispos. Vermeeren et Traoré ont eu un petit problème en début de semaine mais peuvent jouer. Emerson a un petit retard de préparation. Medina peut jouer, ça a été une lourde perte pour nous. Tout le monde va bien. Tout le monde est disponible. »

🗣️ “Tout le monde va bien. Tout le monde est disponible”#DeZerbi : “Paixao revient, on va voir s’il pourra commencer. Balerdi est bien revenu, Aubameyang et Weah aussi. Les nouveaux sont tous dispos. Vermeeren et Traoré ont eu un petit problème en début de semaine mais peuvent… pic.twitter.com/IBhyLMELS5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 11, 2025

Ces déclarations montrent que De Zerbi retrouve peu à peu un groupe complet, un atout majeur dans une période où l’OM enchaîne les rencontres importantes en championnat et en Europe.

Le technicien a insisté sur le retour de Paixao, écarté pour blessure depuis son arrivée, et de Medina, dont l’absence avait été ressentie défensivement. L’Argentin pourrait rapidement redevenir un élément clé de la charnière centrale. Dans le secteur offensif, les retours de sélection de Balerdi, Aubameyang et Weah offre également des solutions supplémentaires.

Côté recrues, Vermeeren et Traoré sont disponibles malgré de légères alertes musculaires en début de semaine. En revanche, Emerson n’est pas encore à son meilleur niveau physique, mais reste opérationel.

Avec ce groupe presque au complet, l’OM pourra aborder la réception de Lorient avec confiance. De Zerbi dispose enfin de toutes ses cartes, ce qui pourrait lui permettre de trouver plus de continuité dans ses choix et d’installer une vraie dynamique collective.