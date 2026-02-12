Les paroles de Benatia aux joueurs après l’eviction de De Zerbi

Au lendemain du départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille traverse une période de forte tension interne. Dans ce contexte délicat, Medhi Benatia a tenu à s’adresser directement aux joueurs pour clarifier sa position et poser un cadre clair pour la suite, selon des propos révélés par RMC Sport.

Lors d’un échange avec le groupe à la Commanderie, en présence de la direction, le directeur du football marseillais a livré un message sans détour. Affecté par la situation sportive et par la fin du projet mené avec Roberto De Zerbi, Benatia a assumé ses responsabilités et invité les joueurs à faire preuve de franchise.

« Si les règles sont trop dures, je peux partir et je vous laisse tranquille.

Dites-le.

Sinon on tourne la page et on avance ensemble. »

(Medhi Benatia, propos rapportés par RMC Sport)

Medhi Benatia a souhaité rappeler l’exigence du cadre mis en place au sein du club, tout en demandant une adhésion totale du groupe pour avancer. Selon RMC Sport, le dirigeant marseillais a également proposé sa démission à la direction, dans un souci de responsabilité et de solidarité après le départ de De Zerbi. Une démission qui a été immédiatement refusée par Frank McCourt et Pablo Longoria, désireux de maintenir Benatia à son poste et de poursuivre le travail engagé.