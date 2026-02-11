OM : Fin d’aventure proche également pour Benatia ?

Le départ brutal de Roberto De Zerbi a profondément ébranlé l’organigramme de l’Olympique de Marseille. Alors que le club traverse une période sportive très compliquée, les conséquences de cette séparation commencent à se faire sentir en interne, notamment du côté de la direction sportive.

Selon les informations de La Provence, l’avenir de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille apparaît de plus en plus incertain. Le directeur sportif est fragilisé par la fin de collaboration avec Roberto De Zerbi, avec lequel il avait enclenché un cycle de travail pensé sur trois ans. Une rupture qui intervient dans un contexte sportif particulièrement tendu.

Depuis le début de l’année 2026, Benatia traverse une période délicate. Les lourdes défaites concédées face à Nantes (0-2), Liverpool (0-3), Bruges (3-0) et surtout l’humiliation contre le PSG (5-0) ont profondément affecté le climat interne. Selon le quotidien régional, le responsable du secteur sportif serait aujourd’hui sur la sellette, tout comme le président Pablo Longoria, même si ce dernier a jusqu’ici résisté aux turbulences.

Toujours d’après La Provence, la question se pose désormais de savoir si Medhi Benatia choisira de partir dans les prochains jours ou s’il attendra la fin de la saison. En interne, peu de voix l’imaginent poursuivre l’aventure au-delà du mois de juin.