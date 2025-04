Les premières fuites sur les maillots, la mise au point de Longoria et 5 noms au poste de défenseur… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, voici les 3 infos OM du jour !

MAILLOTS OM – Les premières rumeurs concernant les futurs maillots de l’Olympique de Marseille commencent à circuler

Comme à chaque fin de saison, les premières rumeurs sur les futurs maillots de l’Olympique de Marseille font leur apparition. Selon le site spécialisé Opaleak, les tenues extérieures et third (troisième maillot) pourraient adopter des tons de bleu inédits.

Le kit extérieur combinerait un bleu marine foncé à un bleu plus lumineux. Quant au third, qui pourrait être porté lors des matchs européens, il miserait sur un mélange de bleu vif et de bleu ciel.

💣 Marseille 2025/26 Away & Third Kit Colors Leaked! pic.twitter.com/YlWLWMkTxl — Öpaleak (@opaleak) April 24, 2025

Ces éléments restent à confirmer, mais pourraient signaler une évolution dans l’identité visuelle du club pour ses rencontres hors du Vélodrome.

Comme chaque saison, ces fuites alimentent la curiosité des supporters, en attendant une présentation officielle des équipements par l’OM et son équipementier.

La mise au point de De Zerbi

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a tenu à clarifier la situation au sein du club, ce mercredi, lors d’un entretien accordé à RMC Sport. Face aux rumeurs de tensions internes, le dirigeant espagnol a tenu à défendre la qualité des relations entre lui, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’équipe première.

Depuis plusieurs semaines, des informations suggèrent une mésentente au sommet du club. Une situation que Longoria a souhaité démentir. Pour lui, aucune fracture n’existe entre les décideurs marseillais. « La relation ne s’est pas détériorée. Ces tentatives de désunion, entretenues par des gens mal intentionnés, m’irritent. La relation avec le « Mister » reste très saine, avec des échanges, des discussions, parfois des visions différentes que l’on partage, mais jamais de profonds désaccords ou de conflits. Roberto est investi dans sa mission et travaille dur, avec passion, méthode et rigueur. Nous sommes très heureux, avec Medhi, que cette initiative reflète l’unité de notre travail. On décide ensemble, et on avance ensemble. »

Une direction unie autour de De Zerbi

Selon le président, cette volonté affichée de travailler collectivement serait incompatible avec les accusations de désaccord ou d’isolement de l’entraîneur italien. Pour Longoria, ces rumeurs visent uniquement à fragiliser le club dans une période encore décisive sportivement.

On lave notre linge sale en famille s’il le faut !

Loin de tout désaveu, le président marseillais insiste sur les qualités de Roberto De Zerbi, malgré les résultats en dents de scie de l’équipe. « Il n’y a pas de problème avec le coach. C’est la réalité. On avance, et on lave notre linge sale en famille s’il le faut. J’aime le coach car il est perfectionniste, passionné, exigeant et on sait tous se remettre en cause quand la situation l’exige. »

Ces déclarations visent à apaiser les tensions et réaffirmer une ligne claire : De Zerbi reste pleinement soutenu par la direction. Le message est donc sans ambiguïté, à quelques semaines d’une fin de saison où l’OM tentera de sécuriser une place européenne.

5 noms en défense

L’Olympique de Marseille, confronté à de nombreuses difficultés défensives cette saison, s’active en coulisses pour renforcer sa charnière centrale. Avec une défense jugée trop friable, comme en témoigne la lourde défaite face à Monaco (3-0), les dirigeants marseillais préparent déjà le mercato estival. Plusieurs profils sont étudiés. Voici cinq cibles crédibles actuellement suivies par le club.

Déjà ciblé lors du mercato hivernal, Aymeric Laporte reste une priorité pour l’été prochain. Le défenseur international espagnol de 30 ans, actuellement à Al-Nassr, a été approché par l’OM. “Le joueur aurait été séduit par le discours de Mehdi Benatia et intéressé par le projet phocéen.” Champion d’Europe avec l’Espagne, l’ancien joueur de Manchester City est encore évalué à 18 millions d’euros.

Aymeric Laporte et Kalidou Koulibaly : des pistes expérimentées

Autre piste de poids : Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais de 33 ans, sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en juin 2026 (avec une option pour un an supplémentaire), avait lui aussi été approché cet hiver. Bien que son transfert ait été jugé trop complexe à ce moment-là, l’OM pourrait revenir à la charge. Il est évalué à 8 millions d’euros.

Des profils jeunes ou en fin de contrat

Le club phocéen suit également Facundo Medina, pilier du RC Lens. Déjà ciblé précédemment, il pourrait cette fois être accessible. “Les Sang et Or ont cette fois-ci ouvert la porte à son départ cet été.” Âgé de 25 ans et expérimenté en Ligue 1, il est estimé à 25 millions d’euros.

Plus récemment, Olivier Boscagli, sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en juin 2025, a été ajouté à la liste. Selon le journaliste Rudy Galetti, l’OM a pris des renseignements sur le joueur français de 27 ans, qui pourrait être libre dans les prochaines semaines. Il a disputé la Ligue des champions cette saison et suscite aussi l’intérêt de clubs allemands, italiens et turcs.

Enfin, Yusuf Akçiçek, jeune international turc de 19 ans évoluant à Fenerbahçe, figure aussi sur les tablettes. Selon la presse turque, “le PSG, l’OM et le LOSC”, seraient intéressés par ce joueur estimé à 5,5 millions d’euros et déjà considéré comme un cadre de son club.

Avec ces cinq profils aux expériences et statuts variés, l’OM explore plusieurs options pour renforcer un secteur défensif en souffrance. Le choix dépendra autant des opportunités de marché que de la volonté du club d’investir sur du court ou long terme.