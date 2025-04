OM : L’argument massue de ce consultant RMC concernant De Zerbi !

Lors de son intervention dans l’After Foot sur RMC, le consultant Kevin Diaz a livré son analyse sur la situation de Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le technicien italien, arrivé cette saison sur la Canebière, fait face à une pression constante alors que la fin de saison approche.

Pour Kevin Diaz, De Zerbi est conscient de la complexité du poste à Marseille : « Il le dit, il est honnête également quand il rappelle que c’est la première fois qu’il est dans un club d’une telle ampleur, avec une telle pression. Il sait bien sûr que dans le football, que ce soit en Italie ou en France, ça amène forcément des polémiques et des remous d’être dans un club aussi bouillant. » Ces propos soulignent l’importance du contexte marseillais, souvent marqué par de fortes attentes et une instabilité chronique.

A lire : VAR : C’est officiel, il ne sera plus sur les matchs de l’OM !

Une critique sur le stage commando en Italie

Malgré ce constat, Kevin Diaz ne valide pas toutes les décisions du coach, notamment son choix de regrouper ses joueurs en stage commando en Italie jusqu’à la fin de la saison. « Je pense que cette retraite en Italie, c’est vraiment disproportionné, mais moi je sais qu’en tant que joueur ça ne m’aurait pas du tout plu de partir aussi longtemps comme ça, de durée indéterminée. »

Une méthode jugée excessive, qui interroge sur son efficacité dans un groupe en quête de résultats et de stabilité.

Le besoin de stabilité et de temps comme à Arsenal

En dépit de ces réserves, Diaz milite pour la continuité avec De Zerbi. Il estime que le coach italien doit bénéficier d’un vrai mercato estival pour bâtir son effectif. « Il faut lui laisser un mercato pour, je l’espère pour l’OM, avec la Ligue des Champions, arriver à créer une équipe qui puisse compléter ceux qui sont déjà là, amener un peu de concurrence et amener un peu plus de légitimité aux principes de jeu qu’il a envie de mettre en place. Donc oui, je pense que l’OM a besoin de stabilité, que De Zerbi peut être l’homme de la situation. » Enfin, Kevin Diaz a comparé le cas de l’entraîneur marseillais à celui de Mikel Arteta, aujourd’hui à la tête d’un Arsenal compétitif : « Si on avait écouté beaucoup de monde du côté d’Arsenal sur la première ou les deux premières saisons d’Arteta, il fallait le jeter aux orties. De Zerbi, ce sera peut-être le manager qui va ramener un grand titre. »

Le message est clair : malgré les critiques, Roberto De Zerbi doit être jugé sur la durée, avec les moyens adaptés à ses ambitions.