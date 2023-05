Les raisons de l’absence de Payet et Tavares, une tendance se confirme pour Touré, Balerdi envoie un message à Sanchez… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Les raisons de l’absence de Payet et Tavares, une tendance se confirme pour Touré, Balerdi envoie un message à Sanchez…

Mercato OM : Une tendance semble se confirmer pour Isaak Touré?

Prêté à Auxerre où il fait le bonheur de son coach en cette deuxième partie de saison, Isaak Touré ne devrait pas revenir à l’OM cet été d’après Foot Mercato.

Malgré de belles performances avec l’AJ Auxerre depuis cet hiver lorsqu’il a été prêté, Isaak Touré ne serait pas encore au point pour évoluer sous les ordres d’Igor Tudor. D’après les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur du Havre pourrait déjà quitter l’OM cet été.

Touré n’a pas convaincu l’OM

Deux solutions s’offrent aux dirigeants marseillais pour le dossier Touré d’après le média spécialisé. Soit il est prêté dans un nouveau club la saison prochaine, soit il peut aussi être transféré définitivement. Un choix étonnant pour un défenseur central qui a pourtant fait ses preuves à Auxerre cette saison et qui aurait pu mériter un peu de temps de jeu avec l’OM. Au club, on lui reprocherait notamment de ne pas être assez fort dans les duels face aux attaquants en un contre un et dans les couvertures.

🔹L’OM réfléchirait à un nouveau départ (définitif ou un nouveau prêt) d’Isaak Touré 🇫🇷 cet été. Dans l’entourage d’Igor Tudor, on estime que le défenseur ne dispose pas des qualités requises dans les duels en un contre un et dans les couvertures. (FM)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/VFEyv5nvTo — MercatOM (@Mercat_OM) May 19, 2023

« L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille ! »

Interrogé par FCM il y a quelques mois, Julien Benbouali, journaliste pour l’Yonne républicaine reconnaissait la différence de niveau entre les deux clubs, ce qui expliquerait aussi les performances d’Isaak Touré à Auxerre. »L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille. Il y a beaucoup plus d’attente, de pression et d’exigence à l’OM. Ce n’est pas parce qu’il réussit à Auxerre qu’il va s’imposer à Marseille. Lorsqu’il est arrivé du Havre on pouvait se poser la question s’il avait du potentiel ou s’il fallait encore qu’il s’affirme. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui. Il prend du temps de jeu et de la confiance. Il est en train de s’aguerrir. C’est un joueur différent de celui qu’il était en début de saison qui reviendra à Marseille. Tudor n’a pas énormément fait tourner son équipe depuis le début de la saison. Il aurait certainement pu prétendre à un peu plus de temps de jeu. Auxerre joue comme Marseille avec une défense à trois mais ce n’est pas du tout la même animation défensive. Ils évoluent généralement à cinq derrière alors qu’à Marseille, les pistons ont des rôles très importants. Il y a un fossé énorme entre le club d’où il vient et le club ou il est en train de s’aguerrir. C’est un prêt gagnant-gagnant pour tout le monde. Marseille a vu son joueur montrer son potentiel et enchaîner les rencontres. Le joueur a retrouvé du temps de jeu. Auxerre profite aussi de sa bonne forme cette saison. C’est bénéfique pour les trois parties. »

Mercato OM : Le message glissé de Balerdi à Alexis Sanchez !

Interrogé par RMC sur la situation d’Alexis Sanchez, Leonardo Balerdi avoue lui avoir demandé de rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine !

Certainement l’un des meilleurs éléments de cette saison, Alexis Sanchez sera en fin de contrat en juin prochain. Le Chilien a cependant la possibilité de rester en prolongeant son aventure. En cas de qualification en Ligue des Champions, l’attaquant pourrait se laisser tenter !

Balerdi a joué au messager

RMC expliquait cette semaine que l’agent du joueur passé par Arsenal était à Marseille pour notamment négocier avec Javier Ribalta. La discussion n’est pas fermée, les deux camps pourraient s’entendre sur la base d’un nouveau contrat, reste à définir le cadre financier où l’OM ne veut pas faire de folie.

Interrogé par RMC justement, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Le défenseur argentin aurait glissé quelques mots à Alexis Sanchez afin qu’il reste à Marseille la saison prochaine ! « Dire à Sanchez qu’il devrait rester? Oui je lui ai dit, a avoué le défenseur argentin de l’OM à RMC. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester. »

J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités — Sanchez

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.

OM : Des détails supplémentaires sur l’absence de Payet et Tavares

RMC a livré quelques détails supplémentaires sur l’absence de Payet et Tavares dans le groupe pour affronter le LOSC ce samedi soir.

Pas de Payet ni de Tavares dans le groupe pour affronter Lille ce samedi soir. RMC avait déjà expliqué plus tôt dans la journée qu’il s’agissait bien d’un choix d’Igor Tudor et non d’une blessure pour les deux joueurs. La radio ajoute quelques détails de cette décision prise par Igor Tudor et soutenue par le club.

« Payet et Tavares, vexés de ne pas être dans l’équipe des titulaires vendredi, auraient traîné des pieds à l’entraînement, forçant Igor Tudor à les recadrer une première fois, puis à les sortir de la séance », a détaillé RMC.

🔴 INFO RMC SPORT : Payet et Tavares, vexés de ne pas être dans l’équipe des titulaires vendredi, auraient traîné des pieds à l’entraînement, forçant Igor Tudor à les recadrer une première fois, puis à les sortir de la séance. — RMC Sport (@RMCsport) May 20, 2023

Tavares a un QI football d’huître

S’il lui reconnaît des qualités évidentes, Jean-Charles De Bono explique que Tavares ne se donne pas les moyens de réussir : « Je n’arrive pas à comprendre. Il est pétri de qualités. Il a tout pour être un grand joueur mais il y a un problème chez lui. Il ne réfléchit pas, il se dit qu’il joue comme dans la rue, qu’il fait ce qu’il veut. Pour lui, s’il est bon tant mieux, s’il est mauvais tant pis » explique-il. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille regrette aussi un manque d’implication du Portugais : « Les consignes ne les intéressent pas. Tudor le reprend souvent sur le banc quand il ne fait pas les efforts défensifs. Il se saborde. Avec le talent qu’il a, je trouve ça hallucinant. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir sa puissance, sa frappe de balle, ses dribbles, sa vitesse, sa détente. Il ne met rien en valeur. »

Nicolas Filhol revient à son tour sur les déboires du latéral marseillais : « Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Il va très vite. Techniquement, il est capable de réaliser des gestes incroyables. Au final, c’est zéro bonne passes, un QI football d’huître. Le deuxième but contre Lens, il est pour lui. Il est encore en train de rêver, ça part dans son dos, il se fait bouger et ça finit au fond. Je ne comprend pas ce joueur. Mis à part quelques fulgurances, il n’a rien montré sur ce match. Je me rappelle d’une phrase qui dit « Sans la maîtrise, la puissance n’est rien », ça résume totalement Nuno Tavares. Il est pétri de qualité mais il ne sait pas les utiliser. Il fait toujours les mauvais choix. Il disparaît quand on a besoin de lui. Défendre ça ne l’intéresse pas. »