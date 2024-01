Les reproches faits à Clauss, ça se confirme pour Henrique, une folle fin de mercato? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Les reproches faits à Clauss, ça se confirme pour Henrique, une folle fin de mercato?

La Provence annonce une folle fin de mercato pour l’OM !

Alors que tout semblait bouclé après l’arrivée de Quentin Merlin à l’OM, on se dirige plutôt vers une fin de mercato mouvementée à Marseille ! La Provence affirme qu’il pourrait y avoir encore quelques mouvements !

Ce lundi soir, nous apprenions par les informations de Foot Mercato que Jonathan Clauss pouvait être vendu par l’Olympique de Marseille dès cet hiver. Vitinha est en partance pour l’Italie où le Genoa aurait proposé un prêt avec option d’achat et activé le rachat de Malinovskyi. La Provence expliquait plus tard que les Marseillais pourraient encore recruter quelques joueurs !

Encore 2 voire 3 recrues cet hiver?

En effet, alors que tout semblait être terminé pour le recrutement de l’OM après l’arrivée de Quentin Merlin au poste de latéral gauche, La Provence nous informe que les Marseillais songent à se renforcer en attaque avec deux postes : celui de buteur et d’ailier. Le départ de Vitinha pourrait donc être remplacé et un renfort sur les côtés pourrait arriver dans les dernières heures du mercato.

A voir si cela dépend du départ d’Ismaila Sarr, récemment lié à Villarreal ou de Ndiaye qui serait pisté par Crystal Palace. Les deux hommes devraient en tout cas revenir rapidement à Marseille après l’élimination de leur nation à la CAN ce lundi soir face à la Côte d’Ivoire. Avec comme seule autre solution à droite le Panaméen Amir Murillo, l’OM pourrait aussi vouloir se renforcer à droite en cas de départ de Clauss même si le joueur ne veut pas quitter le club selon son entourage interrogé par L’Equipe.

Mercato : Ce que reproche l’OM à Jonathan Clauss

L’Olympique de Marseille souhaiterait se séparer de Jonathan Clauss avant la fin du mercato. RMC Sport donne ses informations sur les raisons de cette volonté du club.

L’OM aurait mis Jonathan Clauss sur le marché des transferts ! Le club souhaite se séparer de l’international français qui n’a pas un comportement exemplaire d’après la direction. Selon Foot Mercato, les Marseillais aimerait le voir partir dès cet hiver, mais pour quelle raison? RMC donne ce mardi quelques indications sur cette volonté du board olympien.

🔎 L’OM reproche à Jonathan Clauss un comportement qui ne serait pas toujours à la hauteur du rôle de leader qu’il doit endosser et des revenus qu’il a obtenus. Mais ce coup de pression est aussi lié à l’exaspération du club olympien face à certaines attitudes dans le vestiaire — RMC Sport (@RMCsport) January 30, 2024

« L’OM en veut à Clauss car le club estime que son comportement n’est pas celui d’un leader exemplaire, à la hauteur des revenus qui lui ont été accordés, explique la radio française sur son site internet. Et plus précisément de la hausse salariale que le joueur a reçu en fin de saison dernière. Selon les informations de RMC Sport, il s’agit là d’un des points de crispation dans ce dossier: Marseille a augmenté Clauss l’été dernier, sans lui imposer en contrepartie une prolongation de contrat (Clauss est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2025). Les dirigeants marseillais estiment que l’ancien Lensois doit rendre cette marque de confiance sur le terrain, en gardant le niveau de performance et d’implication qu’il avait en début de saison. »

Mercato OM: ça se confirme pour Luis Henrique !

Annoncé de retour dans le championnat brésilien dès cet hiver, Luis Henrique pourrait finalement rester. Alors que Pablo Longoria a loué son comportement, l’Equipe croit savoir que le joueur a inversé la tendance…

En conférence de presse hier à l’occasion de la présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria a fait le point sur la situation de Luis Henrique. « Pour Luis Henrique, la première chose est de le remercier de la manière avec laquelle il est revenu. Il a fait un très bon match contre Monaco. Sa situation est particulière. On croit beaucoup en son potentiel, depuis le premier jour. C’est difficile de s’imposer comme on arrive à 18 ans. Il n’a jamais trouvé de continuité, la saison au Brésil lui a fait du bien. Aujourd’hui encore on discutait. Les portes de l’OM sont toujours ouvertes pour lui. On aura une discussion individuelle avec lui. La position aujourd’hui est qu’on tient à Luis Henrique. Ce qu’il a montré au match et la détermination à l’entraînement ».

Luis Henrique finalement conservé ?

Selon l’Equipe, l’investissement du joueur a été apprécié par Gattuso et son staff. « Luis Henrique a le même profil et il pourrait avoir transformé le sort qui lui était ­réservé (un nouveau départ). Son attitude volontaire depuis son retour de prêt au Brésil et sa prestation face à Monaco ont ­convaincu le staff de le ­conserver. »

En prêt à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique est revenu à l‘OM. Titulaire face à Monaco (2-2) ce samedi, l’attaquant brésilien a réalisé une performance intéressante sur son côté droit. Toutefois, selon Saber Desfarges, le joueur olympien devrait retourner au Brésil avant la fin de ce mercato hivernal.

Accord trouvé pour Henrique avec l’Atlético Mineiro ?

Le journaliste a affirmé ce dimanche dans Téléfoot que la direction marseillaise serait proche d’un accord avec l’Atlético Mineiro pour Luis Henrique. Une transaction estimée à 6 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait pas retenir le Brésilien si un club effectue une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté.

À noter que Luis Henrique est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.

